De la o teză de licență la un business cu jocuri de societate (P)

Vlad Țurcan este un tânăr antreprenor care, până în prezent, a reușit să lucreze în două multinaționale în domeniul ingineriei, dar și în străinătate.

Vlad Țurcan

De la vârsta de 17 ani, Vlad este interesat de antreprenoriat, având astfel mai multe tentative de a crea diverse businessuri pentru a diversifica sursele de venit și de a face ceva pe cont propriu. Această pasiune tânărul o are și până în prezent.

Vlad Țurcan a absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în 2019 și la teza de licență a făcut un proiect de business despre jocuri de societate, ce ulterior a fost lansat chiar în pandemie, în iunie 2020.

„Am vrut să creez ceva ce pot pune în practică, nu doar să primesc o notă, pentru că la o teză trebuie să muncești câteva zeci de ore”. spune Vlad.



Jocuri pentru petrecere, cupluri si familie cu diverse întrebări amuzante și provocatoare

Astfel a apărut Cardly Games, jocuri de petrecere care inițial se vindeau în UK si Italia pe Amazon, iar acum se pot cumpăra și în România pe site-ul www.cardlygames.com dar și în rețelele Cărturești și Diverta.

„La moment sunt 5 jocuri și urmează al 6-lea în curând”

3 Jocuri sunt pentru petrecere cu diverse întrebări amuzante și provocatoare, care se numesc „Say it Loud”, „Say it Loud – Expansion pack” și „Guess or Drink”.



Guess or Drink

Mai este un joc pentru cupluri cu diverse întrebări pe care fiecare cuplu ar trebui să le cunoască și încă un joc de familie cu denumirea de „Who am I”.

Din 2020 până în prezent s-au vândut peste 6000 de jocuri, cu recenzii de 4,5 stele din 5, iar în 2021 cifra de afaceri a fost de 32.000 EUR.

„E un tip de activitate care-ți oferă libertate”

Protagonistul mai povestește că a fost atras de acest domeniu pentru libertatea pe care o oferă.

„E un tip de activitate care-ți oferă libertate, nu ești prins la un loc de muncă, și singur îți gestionezi timpul, iar industria jocurilor îmi place fiindcă oamenii petrec timpul distractiv datorită jocurilor mele și nu m-am gândit vreodată că ceva ce am creat eu va ajunge în casele câtorva mii de oameni din toată Europa”, mai completează Vlad Țurcan.

„Planific să mă extind în mai multe locații fizice atât în UE, cât și în România”

„Planific să mă extind și în câteva locații fizice atât în UE, cât și mai multe locații în România. Sunt în căutare de magazine, librării, cafenele etc. Dacă este cineva interesat, mă poate contacta pe Facebook sau pe contact@cardlygames.com”, conchide Vlad.

Vlad nu vrea să se oprească aici, iar pe viitor, planifică să mai creeze jocuri pentru familie și copii, posibil și jocuri educative.

Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul www.cardlygames.com și să dați un follow pe Instagram cardly.games.