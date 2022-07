Nici nu a început Electric Castle că traficul este BLOCAT spre Bonțida: „Am plecat de o oră și suntem doar la Apahida” FOTO

Nici nu a început bine Electric Castle ca traficul între Cluj și Bonțida e blocat. Coloanele de mașini se întind pe kilometri buni. Ne întrebam cum va fi traficul după amiaza sau în zilele următoare când în weekend, pe lângă participanții la Electric Castle vor mai pleca și alții din Cluj pe aceeași rută spre Bistrița.

Traficul spre Bonțida este blocat/ Foto: Monitorul de Cluj

Electric Castle și-a deschis miercuri, 13 iulie, porțile ediției cu numărul 8. Participanții care se vor lua parte la ediția din acest an trebuie să se înarmeze cu multă răbdare pentru că chiar din prima zi de festival traficul spre Bonțida a devenit un coșmar.

Tinerii care au plecat miercuri spre Bonțida au rămas blocați în trafic, coloanele de mașini întinzându-se pe câțiva kilometri buni.

Astăzi, de la ora 12:00, porțile Electric Castle s-au deschis pentru a primi publicul venit de la sute sau chiar mii de kilometri distanță.

Coloană de mașini între Cluj și Bonțida/ Foto: Monitorul de Cluj

Mai mulți tineri au plecat dis de dimineață spre Bonțida pentru a-și vedea artiștii preferați, însă traficul pe care l-au surprins miercuri îi descurajează.

„Doamne, nu mai ajungem odată”, „Am plecat de o ora și suntem doar la Apahida”, „Sper sa prindem concertul Gorillaz”, sunt doar câteva dintre reacțiile tinerilor din autobuz.

Coloanele de mașini se întind pe câțiva kilometri buni/ Foto: Monitorul de Cluj

Aproape 100 de artiști din 24 de țări vor concerta la Electric Castle

Aproape 300 de artiști din 24 de țări, 10 scene, 100 de ore de muzică live – astfel se traduce în cifre experiența muzicală pregătită pentru Electric Castle.

Formula care a adus pentru Electric Castle notorietatea de a fi festivalul din România cu cea mai mare diversitate de stiluri muzicale este păstrată și în acest an, anunță organizatorii.

Rock, metal, pop, indie, hip hop, electro sau trap vor fi aduse de twenty one pilots, Gorillaz, Moderat, Editors, continuate de artiștii români care sunt incluși pe afișul evenimentului.

„Este un line-up construit în jurul diversității, dar și a viziunii noastre de a aduce, la fiecare ediție, nume proaspete, pe care publicul s-a obișnuit să le descopere în Electric Castle”, spune Edmond Lenarth, Head of Booking EC. „Într-un an cu foarte multe schimbări de ultim moment în ceea ce privește datele turneelor și disponibilitatea artiștilor, reușim să oferim complexitate, calitate și plăcerea noilor descoperiri prin artiști relevanți, din zone muzicale diferite.”

Din SUA, Marea Britanie, Franța, până în Turcia, Niger, Belarus, trupe sau DJs din 24 de țări vor fi prezenți pe domeniul Banffy, din Bonțida. România ocupă un loc important, cu peste 100 de artiști în program. Pe scena principală sunt programate show-urile Zdob și Zdub, Vița de Vie, Coma, Subcarpați și Delia, în timp ce byron, Robin and the Backstabbers, Șuie Paparude, Dor de Duh, om la lună sau The Mono Jacks sunt „la Hangar”, scena preferată pentru muzică alternativă. Pe lista de (re)descoperit sunt nume precum Cătălina Cara, Balkan Taksim, Simion Bogdan Mihai & Lăutarii de mătase în Backyard, scena amplasată în spațiul unic din apropierea castelului.

O prezență surpriză pe această scenă este Dana Marijuana, care a revenit în industrie după 20 de ani, într-un show marca Discotecă, la care publicul va putea asculta producții pop românești din anii ’60-’90.

Ce surprize pregătesc organizatorii?

O călătorie cu balonul, lectura celui mai recent best seller în hamac, o discuție cu oameni ce provoacă status quo-ul sau un film bun vizionat înaintea concertului mult așteptat – lista activităților de zi la Electric Castle este atât de diversă încât alegerile vor fi greu de făcut.



EC Talks by E.ON îi are ca invitați, anul acesta, pe Răzvan Exarhu, Emilia Șercan, Mona Dîrțu și Cristian Lupșa pregătiți să dezbată alături de public teme precum pacea între generații sau relațiile între genuri.

Cele mai spectaculoase poze din festival sunt gata să fie surprinse din baloanele cu aer cald sau din deja emblematica Royal Wheel by Lidl, asta între două reprize de giant jenga, board games sau o competiție de bumping cars. Pentru cei ce caută mai degrabă o stare zen există sesiuni de yoga, ateliere de string art, origami și mandala, și o generoasă bibliotecă atent selectată. Participanții pot chiar încerca să refacă scena din „E.T.” cu ajutorul Flying Bikes, bicicletele ce pot zbura prin simpla pedalare.

Electric Castle, primul festival din Upside Down

Electric Castle este, oficial, primul festival din Upside Down, iar lucruri deloc obișnuite sunt pregătite să se întâmple. „Stranger Things” ajunge la castel iar experiențele AR și zona Arcade pot fi copleșitoare.

Orice festival ar trebui să aibă cel puțin o super petrecere, iar anul acesta, chiar în prima seară, participanții sunt invitați la TikTok Party by BT. În 13 iulie, scena Hangar va găzdui o petrecere realizată în parteneriat cu TikTok România, la care DJ Yoda va mixa hit-urile devenite virale în ultimii ani pe această rețea de socializare.

