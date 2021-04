Parcul de sculptură Arkhai, escapada perfectă lângă Cluj-Napoca. E unic în lume datorită creațiilor din fân. GALERIE FOTO

Parcul Arkhai a fost creat de sculptorul și artistul plastic clujean Ernő Bartha. În parcul de sculptură „omul se întâlnește cu natură și arta într-o armonie deplină”.

Acest loc, perfect pentru o escapadă, este unul unic în lume datorită sculpturilor din fân care au dimensiuni monumentale. Ele sunt așezate sub o pădure de brazi, în satul Vlaha din județul Cluj, la 20km de municipiul Cluj-Napoca. „Parcul doreşte să servească drept centru multicultural, dedicat evenimentelor artistice, culturale și educative”, se arată pe site-ul parcului.

Sculpturile din fân au transformat parcul într-un loc unic în lume

Sculpturile din fân ale artistului Ernő Bartha au transformat parcul într-un loc unic, plin de artă și liniște. Inițial, locul în care sunt expuse creațiile de artă a fost un teren folosit pentru agricultură. Artistul a transformat parcul într-o oază de liniște prin resurse proprii.

Parcul care măsoară un hectar, amplasat sub o pădure de brazi, a fost terasat pe trei nivele. Acesta a fost creat în anul 2008, de atunci fiind într-o continuă dezvoltare. Scopul zonei este de a deveni un centru multicultural pentru organizarea evenimentelor artistice, educative, culturale sau pentru susținerea tinerilor artiști care sunt la început de drum.

Sculpturile realizate de artistul clujean și expuse în parc sunt șase la număr. Creația intitulată „ 1848 ” se aseamănă unui tun cu ghiulea, de dimensiuni enorme, realizat în totalitate din fân. O altă sculptură spectaculoasă este „ Spirala timpului ”. Formele sale circulare conferă o imagine intersantă și creează o boltă imensă, perfectă pentru fotografii artistice.

„ Venus ” este a treia sculptură din fân care vă așteaptă în parcul Arkhai. Aceasta seamănă cu o femeie, dar fără mâini. O altă creație care vă va întâmpina este „ Zgârie-nor ”, cu o formă abstractă și singura realizată din oțel. O altă sculptură cu multă însemnătate este „ Pendul ”, amplasată pe al treilea nivel al parcului, sus pe deal.

O creație a artistului care îți taie respirația este „ Madame Recamier ” - o masă în formă de femeie amplasată chiar în mijlocul primului nivel al parcului, lângă un bar de unde vă puteți delecta cu diverse băuturi răcoritoare. La capătul nivelului, puteți sta la umbră sub o mare umbrelă din fân care a prins forma unei femei îmbrăcată în rochie. Parcul este un deliciu și pentru persoanele care iubesc animalele. Acolo veți regăsi câini, pisici, iepuri, chiar și un corb.

Reacțiile vizitatorilor: „Am trecut prin fața porții. Ne-am întors ca să vedem sculpturile”

Echipa Arkhai deține chiar și „cartea vizitatorilor” pe care dacă o răsfoiți puteți să vedeți impresii ale oamenilor care au admirat zona și sculptuirile.

În 2009 aceștia au spus că locul este „extraordinar”:

„Extraordinar! Minunat! Rusticul este perfect îmbinat cu modernismul. Este perfect ancorat în peisajul oferit de acest relief. Mult succes!”

Oamenii au fost ademeniți de sculpturi din fața porții, de la intrarea în parc: „Trecând prin fața porții ne-au atras atenția aceste sculpturi făcându-ne să ne întoarcem pentru a vizita. Nu am văzut niciodată o sculptură la o scală atât de mare. Suntem foarte impresionați și tot respectul pentru cei care au pus suflet în aceste lucrări de artă. FELICITĂRI!”

Parcul de artă a avut parte și de vizitatori străini. Unii au scris, în engleză, următorul mesaj: „Thank you for sharing your artwork with us. It is beautiful here”. Acest mesaj s-ar traduce în felul următor: „Mulțumim pentru că ați împărtășit operele de artă cu noi. E frumos aici.”

În 2012, un vizitator a vorbit despre Ernő Bartha ca artistul care poate să-și aducă universul său în „lumea noastră”: „Un suflet de artist care poate aduce universul lui în lumea noastră , un colț de rai acasă la el, un personaj pe care îl vezi ani și ani și nu creză că odată, într-o zi poți să-l cunoști, să îți arate comori. Mulțumesc Ernő.”

Printre ultimele reacții ale vizitatorilor regăsim și următoarea expresie populară: „Cu adevărat omul sfințește locul”.

Despre artistul clujean Ernő Bartha

Ernő Bartha este un artist plastic clujean, recunoscut la nivel național și mondial, dar și unul dintre cei mai proeminenți artiști contemporani din Europa. Expozițiile sale au cunoscut numeroase țări: începând din România, acestea au ajuns prin state precum Ungaria, Franța, Serbia, Italia și Anglia. În Anglia, în anul 2012, a ajuns cu ocazia

Parcul de sculpturi arkhai Olimpiadei de la Londra unde a expus sculpturile „Spirala Timpului” la Pleasure Gardens, „Pasărea” și „Zgârie nori” pe lacul din Victoria Park.

Sculptura „Zgârie-nori” a artistului clujean Bartha Ernő a fost expusă la loc de cinste în Jardin du Luxembourg. Lucrarea lui Bartha Ernő a fost amplasată chiar lângă rondoul principal al faimoasei grădini pariziene, la inițiativa Institutului Cultural Român, prin reprezentanţa sa de la Paris și cu sprijinul Senatului francez şi al Ambasadei României la Paris.

Potrivit artistului, sculptura este „un simbol polisemantic al tenacităţii europene”, dar şi al unei viziuni ecologice a demersului creativ, care îşi propune să reprezinte natura într-un mediu urban. „Zgârie-nori” este dorinţa continuă reînnoită de a căuta împreună soluţii pentru ameliorarea lumii în care trăim.

Recent, pe parcursul anului 2020, artistul clujean Ernő Bartha a fost diagnosticat cu cancer. Costurile operației atârnau greu pe umerii sculptorului, care a cerut sprijin, care n-a întârziat să apară! Cu o mobilizare generală exemplară, banii pentru operația necesară, care a avut loc în luna decembrie a anului 2020, circa 17.000 de euro, au fost strânși prin donații. Artistul a fost operat la o clinică din Istanbul.