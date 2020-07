ORGOLII de titlu în Oltenia, Craiova se visează CAMPIOANĂ: „Meciul cu CFR, o FORMALITATE!”

După 37 de meciuri consecutive fără înfrângere pe teren propriu în prima ligă a României, șirul de invincibilitate al lui Dan Petrescu pe banca CFR-ului a luat sfârșit, duminică seară, după înfrângerea dramatică cu CSU Craiova, 2-3.

Managerul general al oltenilor, Marcel Popescu, consideră că echipa sa ar putea câștiga titlul chiar înainte de ultima etapă. De asemenea, el spune că nu l-ar vedea pe Dan Petrescu, antrenorul rivalei CFR Cluj, pe banca formației din Bănie.

CSU Craiova vrea să ridice trofeul înainte de ultima etapă

Încurajat și de victoria importantă din Gruia, care a relansat campionatul și acolo unde craiovenii „au dat Bacalaureatul”, Marcel Popescu afirmă că „alb-albaștrii” ar putea tranșa duelul cu campioana înaintea întâlnirii directe, din ultima etapă, potrivit Gazetei Sporturilor.

„Părerea mea este că noi suntem pe o pantă ascendentă, CFR este într-un moment de criză. Au jucători exprimentați, dar se poate întâmpla ca meciul de la Craiova să fie o formalitate și să fim campioni înainte, există toate posibilitățile”, a comentat oficialul „juveților”, convins că „partidele se vor juca pe teren”.

Marcel Popescu l-a muștruluit pe Dan Petrescu: „Nu are loc la Craiova”

Managerul general al oltenilor a sancționat afimația lui Dan Petrescu, potrivit căreia Craiova va avea un meci ușor la Mediaș, vineri, în timp ce clujenii vor disputa o partidă mai dificilă, la Giurgiu, cu Astra, duminică. Marcel Popescu afirmă că „Bursucul” nu ar avea loc pe banca tehnică a campioanei, pentru că stilul impus de fostul star al lui Chelsea nu se pliază pe pretențiile fanilor olteni.

„Dan Petrescu este un maestru al manipulării. Este un antrenor bun, dar cu un profil care nu s-ar potrivi la Craiova. Merge la 1-0 și la noi publicul este adeptul unui meci de 5-4. De unde știe el că noi avem meci ușor? Mergem la Medias, o echipă care a încurcat Astra, la Giurgiu, iar acolo a pierdut FCSB. Eu cred că este cel mai corect ca fiecare să se uite în ograda lui. Dacă reușim să fim campioni, vom fi pe forțe proprii”, a spus Popescu.

Declarațiile lui Popescu vin la doar câteva zile după ce patronul FCSB, Gigi Becali, afirma că Dan Petrescu nu va putea antrena la FCSB niciodată din cauza limbajului vulgar pe care îl are pe terenul de joc. „Nici măcar ciobanii și cei care care lucrează în curte la mine nu au voie să fumeze sau să înjure. La FCSB, cel mai mare antrenor de pe glob nu are ce căuta dacă înjură jucătorii! Chiar dacă ia Champions League, eu nu am nevoie!”, a declarat Becali.

Cine are meci mai ușor în weekend, CFR sau Craiova?

Statisticile și contextul în care Craiova va juca la Mediaș le sunt favorabile oltenilor. Ei nu au mai pierdut în fața Gazului din 15 septembrie 2018 (scor 2-3), iar la această oră Mediașul are uriașe probleme de lot. Nouă jucători – portarul Ricardo Batista, fundașii Thomas Juel-Nielsen, Marian Pleașcă, mijlocașii Boubacar Fofana, Neluţ Roșu, Ely Fernandes, Paul Costea și atacantul Ioan Hora – au ajuns la final de contract. De asemenea, Cardoso este suspendat, Diakota este accidentat, iar Sergiu Buș este incert după entorsa suferită în etapa trecută.

De partea cealaltă, CFR Cluj o poate surprinde pe Astra într-un moment prost pentru moralul giurgiuvenilor, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a respins, marţi, apelul formulat de club pentru neacordarea licenţei UEFA, ediţia 2020-2021, de către Departamentul de licenţiere al Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Astfel, în situaţia în care va ocupa un loc de cupe europene la finalul Ligii 1, astralii nu vor mai putea participa, semn că ar putea apărea o lipsă de motivație în lotul pregătit de Bogdan Andone.

CITEȘTE ȘI: