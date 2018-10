U-BT a pierdut meciul tur cu Ironi Ness Ziona din FIBA Europe Cup

Disputat în Israel, meciul a fost unul de calvar pentru baschetbaliștii clujeni. Început mai slab, clujenii nu au reușit să îi ajungă pe israelieni care în primul sfert al meciului s-au impus cu 7 puncte diferență. Și în al doilea sfert al meciului israelienii au continuat evoluția bună și au mărit ecartul, în ciuda perioadei de odihnă cerută de antrenorul Silvășan.

Partea a două a meciului a fost unul mai aproape de nivelul real al clujenilor care au mai redus din diferență dar prea târziu, abia în ultimul sfert. Astfel scorul final al meciului a fost de 91-78 (25-18, 29-21, 17-17, 20-22) în favoarea israelienilor, iar U-BT va avea o misiune grea la returul de peste o săptămână.

După meci, antrenor principal al echipei U-BT, Mihai Silvășan, a declarat că baschetbaliștii clujeni nu au arătat adevărata valoare și a promis că își vor lua revanșa pe teren propriu.

„Un meci foarte fizic, din păcate nu ne-am ridicat la nivelul lor din acest punct de vedere. O dovadă este faptul că ei au avut 39 de recuperări, iar noi am avut doar 24, e o diferență foarte mare... Multe dintre recuperările lor au fost ofensive, 14, au avut coșuri ușoare. La fel, am avut puține aruncări libere, nu poți să emiți pretenții când arunci doar de la distanță și nu ataci coșul ca să provoci faulturi. Sunt fericit pentru rezultat având în vedere modul în care am jucat, chiar nu am avut un meci bun astăzi, avem multe lucruri de corectat la care vom munci și vom fi mai pregătiți în retur. Bineînțeles că nu cedăm, calificarea este obiectivul nostru, trebuie să scoatem un rezultat cât mai bun acasă. Însă, până atunci, ne concentrăm pe meciul cu Pitești de sâmbătă”

Cei mai buni marcatori ai clujenilor au fost: Dykes (12 puncte, 5 assisturi), Moldoveanu (13 puncte, 4 recuperări), Marinov (11 puncte, 5 assisturi). De la Ironi Ness Ziona s-au remarcat Dowe (26 puncte, 3 recuperări), Dunne (23 de puncte, 8 recuperări) și Lee (12 puncte, 5 recuperări).

La finalul săptămânii, U-BT începe lupta din Liga Națională, primul meci având loc acasă, în sala BTarena, sâmbătă, 6 octombrie, de la ora 19:00, în compania formației BC Mureș.