Victorie pentru ”U”, gol marcat în minutul 90. Falub: ”Jucătorii au crezut până la sfârșit”

Partida de pe Cluj Arena a fost una pline de surprize, adversara Universității a deschis scorul în minutul 9, prin Asăujan, care a trimis mingea în poartă din afara careului. După golul primit, echipa gazdă nu s-a retras în propria jumătate ci a atacat, având multe ocazii importante. După reîntoarcerea de la vestiare, Ursu a reușit să restabilească egalitatea. În minutul 73, Comuna Recea a revenit în avantaj după ce fotbalistul Opriș a pătruns în careu și l-a învins pe Dinu fără prea multe probleme. Adversara Universității nu s-a apărat bine și Lemnaru a restabilit egalitatea pe Cluj Arena, în minutul 80. ”U” Cluj însă a forțat și mai mult spre final, și Abrudan a înscris, cu capul, golul victoriei.

Tehnicianul formației Universitatea Cluj, Adrian Falub a declarat, după meci: ”Sunt mulțumit de rezultat. Sunt trei puncte importante pentru noi, mai ales că aveam și puțină presiune, că și Ighiu și Cugirul au făcut egal. Noi am reușit să câștigăm, poate și cu puțin noroc. Dar la fotbal e important să ai și noroc. Puțin am tratat superficial meciul aceasta, nu am avut atitudinea corectă ca să poți să câștigi un meci. Am făcut niște erori superficiale. În opt meciuri nu am luat gol, și am luat acum două de la o echipă care nu ne-a pus probleme decât din degajările portarului. Sunt lucruri care țin de concentrare, și de atitudine. Ne-am așteptam să fie greu, ca și în Cupă, dar sincer, nu ne așteptam nici chiar așa de greu să fie. Eu îi felicit pe jucători că au crezut până la sfârșit.”

Universitatea Cluj rămâne pe primul loc în clasament, cu 26 de puncte.