Remiză între rivalele Universitatea Cluj și CFR Cluj II

Golul gazdelor a fost marcat de Dorin Goga care a reușit o execuție fantastică de la 25 de metri. CFR Cluj a egalat prin jucătorul Alexandru Petruș.

Tehnicianul Universității, Marius Popescu, vizibil supărat a declarat după meci: ”Nivelul jocului nu a mai fost la fel după schimbări, mai ales în ultimele 15 minute .Eu cred că puteam închide jocul în diferite momente, dar fotbalul se joacă pe goluri. Mâine toată lumea va ține minte rezultatul final. Îmi pare rău că nu am început cu dreptul, am primit un gol, s-a întâmplat, o să corectăm greșelile pe care le-am făcut. La Cluj sunt pretenții mari și presiunea, de asemenea, e mare. ”

”Albuț este un portar valoros”

”Azi a greșit și Călin Albuț, portarul nostru dar vreau să zic că este un portar foarte valoros, chiar și ca om, un individ curat. Azi s-a jucat sub presiune, probabil de aici și greșeala lui Albuț. Dar drumul nostru e mai lung de cât un meci. Eu zic că echipa care a jucat azi și a arătat niște trasee de joc a fost U Cluj. Mulțumim suporterilor, sper că am fost la nivelul lor. ” a încheiat ”Papi”.

Horj, impresionat de suporterii Universității

În acest meci din Liga a III-a, CFR-ul a folosit și jucători cu experiență în Liga I, la prima echipă, precum Răzvan Horj care a preferat să nu facă deplasarea la Timișoara și să evolueze în acest derby. ”A fost un derby foarte frumos, cu spectatori incredibili care i-au susținut tot meciul. Eu nu am mai jucat pe o asemenea atmosferă. Păcat că nu este asta Liga I. Am preferat să joc la Cluj pentru că decât să merg la Timișoara să stau prin tribune mai bine fac un antrenament bun aici, îmi fac jocul. Universitatea este o echipă foarte bună, care se bate la promovare, are jucători foarte experimentați. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine.” a mărturisit tânărul jucător.

Universitatea Cluj a fost împinsă de la spate de 6.200 de suporteri prezenți pe Cluj-Arena.