Carp: ”Mă bucur foarte mult că am marcat”

”Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez și am reușit să câștigăm cu acest gol. Este foarte importantă victoria de astăzi, sunt trei puncte pentru mine cât și pentru toate fetele. Ne ajută foarte mult că am început lupta cu dreptul. O să vedem ce vom face și cu însă ”marea finală” este ultimul meci. Gazonul ne-a pus ceva probleme, a fost o combinație de iarbă, pământ, a fost piticit. A fost greu.” a declarat Carp, la conferința de presă de după meci.

Olimpia Cluj o va întâlni pe formația Swansea City, pe Cluj Arena, de la ora 18:00.