Olimpia Cluj, debut cu dreptul în preliminariile Ligii Campionilor

Campioana României s-a impus prin golul marcat de Cristina Carp (33).

Pe 25 august vor avea loc partidele Harkov — Hibernian (Cluj Arena, 11,00) și Olimpia Cluj — Swansea City (Cluj Arena, 18,00).

În faza eliminatorie a competiției se califică echipele care vor câștiga cele zece grupe, precum și cea mai bună formație clasate pe locul secund.

Antrenorul clujencelor, Marius Suller a declarat după meci: ”Echipa a muncit foarte mult pentru acest rezultat, este un prim pas foarte important pentru noi. Știam că este extrem de importantă o victorie în primul meci. Mă bucur, sunt fericit. Însă meciurile grele abia acum încep. Aveam nevoie de acest rezultat, am jucat puțin cu presiune. Fetele, de asemenea, au simțit această presiune pentru că jucăm acasă. Ne dorim foarte mult să ne calificăm, dar mai este încă mult de muncit. Eu am spus de la început că nu suntem favoriți în grupe, am văzut și echipele adverse și știu ce pot. Dar sunt sigur că Olimpia Cluj va face o figură frumoasă. Jucătoarele care au venit acum s-au acomodat foarte repede. Cât despre gazon, eu l-am văzut ieri, și îmi pare rău că jucăm pe un teren de asemenea natură.”