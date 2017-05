Dinamo trece pe primul loc, după 3-0 cu CFR Cluj

Dinamo, care luptă cu șanse bune pentru titlu, cu o etapă rămasă de disputat, au marcat Steliano Filip (50) și Sergiu Hanca (87).

Prima repriză nu a avut ocazii mari de gol, însă Dinamo a deschis scorul imediat după pauză, prin Steliano Filip (50), după o eroare mare a portarului Traian Marc, fost la Dinamo.

CFR a ratat apoi ocazii bune prin Camora (72) și Cristian Bud (76, 78), iar Tiago Lopes a cerut penalty în min. 73, la un duel cu Filip.

Sergiu Hanca a parafat victoria echipei antrenate de Cosmin Contra, la capătul unei acțiuni personale (87). Ultimul gol a fost marcat de Bumba, din penalty, în prelungiri (90+7), după ce Thaer Bawab a fost faultat în careu de Andrei Mureșan.

Antrenorul echipei Dinamo Bucureşti, Cosmin Contra, a declarat, sâmbătă, după victoria din meciul cu CFR Cluj, scor 3-0, că jucătorii săi au făcut un joc inteligent şi au ştiut să aştepte.

"Nu depindem de noi, depindem de rezultatele celorlalte două formaţii. Mă bucur pentru băieţi şi dedic victoria tatălui meu care este acolo sus şi care are grijă de mine când am zile mai proaste. Am făcut un meci bun în faţa unei formaţii foarte bune. Am făcut un joc inteligent şi am ştiut să aşteptăm. Înainte de a marca, Hanca a reintrat pe teren pentru a merge în partea stângă să mai câştigăm câteva secunde la schimbare. Nu mă interesează ce fac celelalte echipe, sunt bucuros că vom juca pentru titlu în ultima etapă chiar dacă nu vom depinde numai de noi. Fără sacrificiu nu poţi face performanţă. Nu mă preocupă prelungirea contractului în acest moment", a spus Contra la Digisport.

Antrenorul echipei CFR Cluj, Vasile Miriuţă, a declarat, sâmbătă, după înfrângerea din meciul cu Dinamo Bucureşti, scor 0-3, că dacă nu era greşeală portarului Traian Marc la primul gol, formaţia sa juca o săptămână şi nu pierdea acest meci.

"Un meci pe care nu ştiu cum l-am pierdut. Am avut două, trei situaţii de a marca şi am avut o fază la care puteam primi penalti. La prima greşeală a noastră, a lui Marc, care a fost impardonabilă, am luat acel gol din nimic. Era normal ca acel gol să ne pună puţin plumb în picioare, iar lui Dinamo să-i dea elan. Dacă nu era greşeala lui Marc, jucam o săptămână şi nu pierdeam acest joc. Nu ne interesează cine va câştiga campionatul. Am făcut greşeli impardonabile. Cred că Marc a apreciat greşit ieşirea. A avut o zi mai slabă. Dinamo nu a avut niciun şut în prima repriză. Nu cred că poate pune cineva sub semnul întrebării corectitudinea noastră. E greu să-i motivezi pe jucători când ştii că nu poţi juca în cupele europene. Mergem la meciul cu Viitorul să câştigăm", a spus Miriuţă la Digisport.

În ultima etapă, Dinamo va juca acasă cu Astra Giurgiu, în timp ce contracandidatele FC Viitorul și FCSB mai au de jucat cu CSU Craiova (deplasare) și CFR Cluj (acasă), respectiv cu Astra Giurgiu (deplasare) și CSU Craiova (acasă).

CFR a pierdut al doilea meci consecutiv acasă, după 0-3 cu CSU Craiova.

Dinamo e neînvinsă de șase etape, în care a obținut cinci victorii și un egal.

CFR Cluj: T. Marc – Tiago Lopes, Larie, A. Mureşan, Camora - L. Rus (Nascimento '88), C. Deac - Omrani, Păun (Sârbu '74), Nouvier - Bud (Antal '80). Antrenor: Vasile Miriuţă.

Dinamo Bucureşti: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip – Busuladzici, Mahlangu – Hanca (Bumba '88), Palici (Bawab '90+2), Nistor – Nemec (Rivaldinho '90). Antrenor: Cosmin Contra.

Cartonaşe galbene: Camora '24, Păun '50, Tiago Lopes '73, '90+7 / Palici '63, Penedo '83, Nemec '90.

Cartonaş roşu: Tiago Lopes '90+7.