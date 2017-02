INTERVIU Reţeta lui Sabău pentru „U” Clujul de mâine: "Condiţii de pregătire, juniori şi apoi performanţă, nu invers"

Creşterea unor noi generaţii de fotbalişti care să îmbrace tricoul echipei de fotbal a Universităţii Cluj este vitală pentru evoluţia clubului în viitor, crede Ioan Ovidiu Sabău, fost mare internaţional şi manager al noului proiect „alb-negru”, iniţiat anul trecut.

Cel supranumit „Moţul” crede că mai important decât revenirea în 2019 în Liga 1 este ca noul "U", care a preluat palmaresul „Şepcilor Roşii”, să crească sănătos şi să formeze în permanenţă tineri care să poată oferi continuitate şi stabilitate financiară echipei. El crede că aşa în câţiva ani Universitatea ar putea redeveni o forţă în campionat şi de ce nu, ar putea "ţinti" spre cupele europene.

Infrastructură şi juniori

Până atunci Ioan Ovidiu Sabău face din infrastructura de pregătire şi creşterea "spumei" copiilor şi juniorilor din judeţ priorităţile sale majore la „U” Cluj. Dacă axele fundamentale ale viziunii sale, infrastructura şi juniorii, nu vor fi susţinute, atunci managerul lui "U" se declară dispus să spună adio acestui proiect, oricât de mult suflet a pus deja în el.

Primii paşi pentru realizarea proiectelor dorite de managerul lui "U" sunt începerea săpăturilor la Baza sportivă dorită la Sălicea, Cluj, în vară şi semnarea unui partenariat cu şcoala de fotbal "Luceafărul", campioană naţională la grupa 2005, prin care copiii de acolo vor evolua sub umbrela lui "U". Acordul, care se va concretiza din toamnă, este în proporţie de peste 90% realizat, conform lui Sabău; mai lipsesc doar semnăturile.

Urmăriţi mai jos un amplu interviu cu Ioan Ovidiu Sabău, în care povesteşte cum vede evoluţia clubului „alb-negru” în următorii ani.

Priorităţile lui Sabău

Reporter: Care vă sunt priorităţile la „U” Cluj?

Ioan Ovidiu Sabău: Cred şi sper să îi fac să înţeleagă pe cei care vor să ajute într-adevăr echipa că Baza sportivă şi Centrul de copii trebuie să fie o prioritate pentru club. Uitaţi-vă, toate echipele dau faliment. Mulţi au spus că poate îl copiez pe Gică Hagi, dar nu poţi să copiezi metodele, „filozofia” lui, ci felul cum a înţeles el că se poate investi şi ceea ce trebuie să faci până la urmă: să aduni copii, să le creezi condiţii şi să-i valorifici, să-i formezi tu. (...) Ca să creşti copii trebuie să umbli după ei, să cauţi talente, să te pregăteşti, să te şi pricepi.

Cine o să facă acest lucru la „U”?

Eu merg deja şi văd foarte mulţi tineri, Mircea Cojocaru, care va fi şeful Centrului... În doi-trei ani urmează să avem un staff foarte competitiv, adică foarte bine pregătit pentru copii şi juniori.

Veţi reuni copii din toată ţara?

Vrem să epuizăm în primul rând tot ce înseamnă copii şi tineri din judeţul Cluj. Sunt foarte mulţi copii talentaţi şi în Turda şi în Gherla şi în Câmpia-Turzii şi în Zalău (în judeţul Sălaj, nota redacției), am văzut. Am fost şi sunt tineri foarte-foarte talentaţi.

"Cunosc potenţialul Clujului"

La finalul anului trecut, cu ocazia prezentării unui sponsor al echipei, aţi făcut un nou apel pentru implicarea şi a altor oameni potenţi financiar la club...

Să se implice pentru că se pot face lucruri foarte frumoase la Cluj. Clujul are un mare mare potenţial pe care noi nu-l valorificăm, nu ştim să-l valorificăm: copiii. Eu ştiu ce potenţial are Clujul, întotdeauna în Cluj – vorbesc de Cluj că ştiu – au fost extrem de mulţi copii foarte talentaţi. Aceşti copii vor socializa, vor deveni mai disciplinaţi, mai echilibraţi, plus că vor fi mai sănătoşi. Îi luăm din acele locuri unde ştim ce se întâmplă cu tinerii, ce vulnerabili sunt; făcând sport devin mult mai disciplinaţi, oameni mai luptători, care pot să-şi fixeze nişte obiective. Contează enorm de mult, iar noi nu ajungem să înţelegem că asta este cel mai important: să investim în tineri, în copii, în fotbal, dar şi în alte sporturi. Îi neglijăm foarte mult şi vreau să-i fac să înţeleagă (pe sponsori, n.red.) că avem viitor dacă începem să organizăm. Sigur, în primul rând se începe de la bazele sportive, după care urmează o selecţie şi alegerea unor oameni capabili, care sunt în primul rând oameni, după care să îşi şi cunoască meseria; dar să fie ca un părinte, adică să-i educe, pentru că majoritatea timpului ei (tinerii sportivi, n.red.) stau cu antrenorul, că sunt cantonamente sau antrenamente.

Cât de deschişi au fost oamenii de afaceri cu care aţi vorbit?

Sunt, dar deocamdată tatonează. Cei care au această intenţie cred că au motive să vină. De ce? Pentru că e un club care a plecat de jos, un club sărac în momentul de faţă, cu oameni care suntem voluntari până la urmă, anul ăsta facem voluntariat. Avem toată deschiderea, vrem să facem treabă serioasă, clubul nu are datorii, nu au de ce să ne acuze acum, ce să luăm de la clubul ăsta? Ce interese să avem? N-ai ce să iei de la clubul ăsta, intenţiile noaste sunt foarte sincere, foarte clare, de a creşte şi de a face din clubul ăsta ceea ce a fost odată. Toţi care suntem acolo. Radu Constantea (preşedintele noului club, n. red.) şi-a lăsat un serviciu destul de bun şi e foarte preocupat; şi domnul Irimieş (Cosmin Irimieş, n.red.), la fel şi el este foarte preocupat, merge la ore dimineaţa, după-masa stă şi el acolo (alături de echipă, n.red.).

"Nu e un proiect politic"

Unele voci, chiar din rândul unor fani vechi ai echipei, au reţineri vizavi de eventuale conotaţii politice ale noului proiect. Simţiţi astfel de implicaţii?

Absolut deloc. Chiar asta se doreşte, nici domnul Boc nu vrea ca lumea să perceapă că este un proiect politic. Nu are nicio treabă. Este adevărat că trebuia să înceapă de undeva, eram „ai nimănui” şi cine putea (să întreprindă ceva, n.red.)? Cel care are în momentul de faţă autoritate, primarul, Consiliul Local şi cele şase universităţi. Dar eu cred că încet-încet Primăria se va retrage, tocmai datorită acestui lucru, ca să nu dea tenta asta, oamenii să fie reticenţi şi să zică “iară, oare e, oare nu e (implicare politică, n.red.)?”, dar nici vorbă de aşa ceva, politic nu-i.

Dar dacă nu pentru capital politic, atunci de ce credeţi că s-au sensibilizat autorităţile şi au dat girul, după mult timp, unui astfel de proiect?

Pentru că nu mai avea echipă oraşul ăsta, nu poţi să nu ai o echipă, la ce înseamnă Universitatea. Să dispară? Dispărea… Atunci a venit această idee, de a avea cei şase membri fondatori, plus Primăria, după care încet-încet se pune echipa pe picioare şi să apară investitorii, acei oameni care să preia de fapt ce am construit noi, până la urmă. Să preia sau să intre în echipă cu noi.

"În 'C' oamenii ne vor veni alături"

Câţi sponsori siguri aveţi până acum?

Deocamdată prea puţini, dar cât să mergem înainte în momentul de faţă avem. Acum e “Divizia D”, încet-încet va fi buget pentru “Divizia C”.

Aveţi o estimare legată de partenerii pe care veţi putea conta în viitor?

Încă e prea devreme. Sunt discuţii cu oameni foarte importanţi, se tatonează, se discută, dar eu cred că această echipă îşi va găsi acei oameni care să o susţină şi să facă în aşa fel încât acest club să îşi poată fixa nişte obiective, pe termen mediu deocamdată. În momentul de faţă lumea ştie că ne descurcăm, dar deja la „Divizia C”, când începe să fie mai greu acei oameni vor veni lângă echipă.

"2019 nu îl văd ca pe un obiectiv"

Anul 2019 e deja un fel de cod între simpatizanţii lui „U”, pentru doritul moment al revenirii în Liga 1. E un obiectiv fix pentru dumneavoastră?

Nu îl văd ca obiectiv, pe mine ce mă interesează este să organizez „Centrul de copii” şi Baza sportivă. Dacă eu nu sunt pregătit pentru „A” (Divizia „A”, în prezent Liga 1, n.red.), să fug înapoi, să mă fac de râs? Vreau să ajung acolo, dar nu să bifez o prezenţă, ci să fiu pregătit pentru „A”, vreau să-i pregătesc şi pe cei care sunt lângă echipă şi pe suporteri, să nu ne facem nişte iluzii, nişte vise irealizabile. Nu. Transparenţă totală, să fie informată opinia publică, suporterii să ştie exact fiecare pas pe care îl facem, dar făcut cu cap, nu cu entuziasmul ăla care nu se bazează pe nimic, ci doar pe „hei-rup”, că merge echipa şi „vedem, lasă că-i batem”, „că-i ‘U’ Cluj”. Nu, nu mai e viitor. Vreau paşi siguri, mai înceţi, dar începând de la fundaţie, ca şi la o casă. Ai bază sportivă, condiţii foarte bune de pregătire şi încep să mă gândesc la performanţă. Nu performanţă şi pe urmă încet-încet mă gândesc şi la ce înseamnă organizare şi bază sportivă.

Până la ce nivel credeţi că poate urca echipa „şnur”?

Până în „B” (Liga a II-a, n.red.), dar din „B” trebuie să fim foarte atenţi când facem pasul, adică să nu mă duc în „A” şi să investesc în jucători 2-3 milioane de euro, ci să folosesc din drepturile de televizare poate 70-80%; atunci înseamnă că sunt club. Nu dau faliment niciodată, pentru că sunt bani care mi-au venit, nu aduc bani de acasă. Au venit pentru performanţă şi dacă din bugetul pe care îl am cheltui efectiv 70-80%, atunci înseamnă că m-am organizat foarte bine, că am crescut tineri, că am adus tineri în care am investit şi sunt pregătit să fac faţă. Nu că mă chinui în „B” şi mă duc în “A” şi îmi schimb toată echipa şi aduc jucători cu 3 milioane de euro care să câştige 200.000 – 300.000 de euro. Şi dacă nu e asta (reţeta, n. red.)? Ai dat faliment total, eşti în cap.

Exemplul cel mai bun este Novarra. În perioada când a plecat Mutu la Cesena și echipa a luat din drepturile de televizare undeva la 30 de milioane de euro, că au promovat, cei de la Novarra, care au promovat „C” - „B” - „A” în fiecare an în perioada aia, au zis că nu investesc. Directorul sportiv, care a lucrat la Brescia când eram şi eu, a zis: “Bugetul e de 30 de milioane şi anul ăsta am cheltuit 25 de milioane. Eu dacă retrogradez nu am nicio problemă, nu dau faliment, dar zice: ‘uită-te la Cesena, dacă retrogradează se desfiinţează, la ce datorii...’” Aduci tu jucători cu 2-3 milioane de euro? Ai depăşit cu mult bugetul, nu? Ăia trebuie să îi ţii şi la anul în ‘B’… de unde le dai banii?

Vi se pare mai importantă stabilitatea...

Făcut totul cu cap şi foarte-foarte atent la fiecare pas pe care îl faci, să ai foarte bine pregătit nucleul de jucători, care să aibă mentalitate, caracter, să îşi dorească să se realizeze, profesional, material, să aibă obiective clare. Îţi trebuie timp ca să poţi să îţi alegi astfel de oameni.

În ce măsură veţi acorda o atenţie specială caracterului jucătorului şi nu doar valorii fotbalistice?

Eu cred că merg mână în mână. Partea caracterului, umană, contează foarte mult. Pentru că performanţă cu ăştia faci. Excepţiile alea, că e ‘nebun’ şi nu-i cuminte, astea sunt excepţii, da, trebuie să fii foarte-foarte talentat şi accepţi, nu e o problemă, dar astea sunt excepţii. Dacă îţi câştigă singur meciul, ne mai întoarcem cu spatele, îi driblează pe toţi şi dă gol, asta e situaţia, ‘fă ce vrei…’

Regretaţi că „U” a început prea de jos, din „D” şi că nu aţi luat startul direct din Liga a 3-a?

Era bine, dar de ce să dăm loc de interpretări, de ce să stăm să tremurăm, că cineva ne contestă... Am zis că nu, dacă am hotărât că mergem aşa, mergem, am zis că nu are rost. Atunci nu aveam echipă, trebuia să înscriem repede echipa, ăştia (jucătorii consacraţi aduşi la club, n.red.) nu îşi dăduseră încă acordul; nu credeam că vine Goga la „D”...

"Giurgiu & Co," esenţiali în noul proiect

Care e stadiul lui Păcurar şi Goga, care nu au prea jucat în amicale. Vor continua şi din vară?

Goga se antrenează, joacă (a evoluat şi în ultimul joc amical, n.red.), a avut o uşoară lovitură la picior. Păcurar a fost un pic accidentat, din păcate... Da şi din vară, în „C” ne vor ajuta, sunt fotbalişti şi oameni deosebiţi, de caracter.

Cât de mult v-a ajutat acest nucleu, Giurgiu, Păcurar, Goga, Abrudan, în noul proiect?

Foarte mult, în jurul lor am putut să fac echipa, fără ei mi-ar fi fost foarte greu. Foarte mulţi jucători nu vroiau să vină să joace la „D”. De exemplu, l-am pierdut pe Ursu, cred că a stat un an; alţi şi alţi jucători tineri pe care am vrut să-i aducem. A venit la mine la Cluj şi a zis ‘din vară vin, dar acum să vin să joc la „D” nu vin...’ E la Satu-Mare, dar din vară mi-a promis că va veni, oricum. Moruţan, de exemplu, a plecat. Cei care au avut deja o discuţie avansată cu cineva au plecat, dar vor veni, pentru că am semnale că foarte mulţi dintre ei vor să revină la Cluj, se simt bine aici, e un club foarte important, ai public generos, e foarte frumos să joci pe un astfel de stadion, ai condiţii… Dacă ne şi respectăm încrederea şi angajamentele pe care le avem faţă de ei, deoarece vorbesc unii cu alţii, ne va fi uşor să aducem jucători.

În ce măsură au decurs lucrurile aşa cum v-aţi dorit de când aţi revenit la „U”?

Trebuie să mă obişnuiesc cu ritmul ăsta. Aş fi vrut ca lucrurile să se mişte mai rapid din punct de vedere al organizării. Mult mai rapid, aş fi vrut să am şi eu un club unde să stau, nu am sediu încă, Universitatea Cluj nu are sediu, umblăm cu geanta în spate.

Există perspective să aveţi unul?

La asta lucrăm acum; mi se pare anormal ca un club ca Universitatea să aibă un birou, în oraş. Şi îl văd normal la stadion, acolo trebuie să fie normal locul lui „U” Cluj. Se lucrează la asta şi va fi, în scurt timp o să avem şi acolo un birou. Acele locuri au fost date, sunt contracte, dar până la urmă o să găsim o soluţie să avem şi noi un loc unde să invităm pe cineva, unde să lucrăm, până în vară să avem un loc stabil şi bun unde să ne putem aşeza, să avem un loc de parcare, să putem să invităm anumiţi oameni la discuţii, să ne putem pune dosarele, unde să poată să lucreze un contabil, un jurist.

Ce v-aţi dori cel mai mult până în toamnă, când va fi un an de la restartul lui „U”?

Să încep săpăturile la Sălicea (la baza sportivă de la Sălicea), să văd că intră buldozerele acolo şi că începem să lucrăm. Să începem să arătăm a o echipă profesionistă, a echipă care are viitor. (Atunci, n.red.) începem să dăm semnale că avem viitor şi asta e marea încredere a mea. Pentru că în momentul în care se încep săpăturile pe urmă de muncă mie nu mi-e frică, să lucrez cu copiii, să umblu să adun jucători talentaţi, să pun oameni competenţi acolo, nu mi-e teamă, ceea ce stăpânesc mie îmi şi place.

Ce anume dacă s-ar întâmpla v-ar face să vă gândiţi de două ori dacă mai continuaţi în acest proiect?

Dacă nu organizăm Centrul de copii şi nu dăm drumul la Baza Sportivă... înseamnă că nu are rost să mai continuu. Dacă nu dăm drumul la baza sportivă, nu avem viitor şi eu nu pot să îmi desfăşor activitatea, ceea ce eu ştiu să fac. Şi în plus, nu ai stabilitate, nu ai o bază, nu ai nimic al tău, tu nu ai nimic, nu ai viitor, nu am încredere că se va putea realiza şi las pe alţii.

În cât timp credeţi că poate fi ridicată Baza Sportivă?

Eu am zis că în doi ani, dacă începem în vară; vor fi etape, nu începem deodată, începem cu terenurile, pe urmă construcţia. Dacă reuşim treaba asta este un lucru extraordinar.

Va fi proiectul care va angrena şi cele mai multe fonduri în următorii doi-trei ani?

Nu există altceva pentru clubul Universitatea în momentul de faţă. Şi dacă ar fi să stau doi-trei ani la „C” aş prefera să rămân acolo dar să fac ca acest club să aibă ceva. Clubul nu a avut niciodată nimic, din punct de vedere material, niciodată; nu se poate. Să aibă o bază sportivă a sa... “Babeşul” nu a fost a lui „U” Cluj, în “Babeş” s-a antrenat Universitatea Cluj şi s-a identificat cu “Parcul Babeş” şi mi-aş dori foarte mult să redevină ceea ce a fost "Parcul Babeş" pentru clubul Universitatea. Acum suntem acolo, dar efectiv să fie un tot, o echipă, UBB cu Universitatea Cluj, dar lucrurile s-au schimbat, din păcate. E complicat, deocamdată ne mulţumim că suntem şi eu cred că vor fi perspective frumoase şi pentru Centrul de copii. Ceea ce îmi doresc foarte mult şi sunt convins că este lucrul cel mai important pentru această echipă este construirea unei baze sportive, de acolo pleacă performanţa. Altfel aduc lângă echipă. În momentul în care am o bază sportivă îmi este mult mai uşor să atrag oameni cu bani la club.

Vă animă şi gândul că aţi putea rămâne în memoria colectivă ca persoana care a pus bazele unui patrimoniu material al clubului?

Nu mă interesează, eu sunt pregătit în momentul în care are Baza să mă retrag, să mă ocup de copii şi să vină alţii, dacă au posibilitatea. Dacă mi-ar spune: ‘noi vrem să începem’, mă bucur, le strâng mâna: ‘no de aici încolo duceţi-o voi, că e extraordinar am încredere că echipa eu cred că e pregătită, are ceva şi vă rog din momentul ăsta, sunteţi mai puternici, mai buni, s-o duceţi voi’. M-aş bucura foarte mult să vin la stadion, să văd stadionul plin, să văd echipa că joacă în cupele europene sau domină campionatul nostru. Nu ţin la aşa ceva (la imagine, n.red.) ceea ce îmi doresc foarte mult este să ştiu că acest club va avea ceva al lui, clubul Universitatea va avea o Bază Sportivă, care e a lui, a clubului.

Din trialul pe care l-aţi organizat vara trecută pentru a vă completa echipa a rămas cineva?

Doar un singur vârf, care e plecat în Anglia şi va veni din vară. El mi-a plăcut, a făcut junioratul aici la Cluj, e la facultate în Anglia şi se va întoarce din vară.

Nu e puţin, din peste 60 de jucători să găsiţi doar unul?

Foarte puţin.

Şi totuşi spuneaţi că sunt foarte mulţi tineri talentaţi…

Ăştia nu erau tineri, erau de 17-18 ani, ‘refuzaţi’ de alţii, ‘spuma’ a plecat. Tineri talentaţi înseamnă să iei de la 8, 10, 12 ani încolo. Sunt nedescoperiţi, la ţară, în şcoli. Dacă aş face o selecţie, să am timp fizic să mă duc în fiecare săptămână să văd două-trei şcoli, de la fiecare iau doi-trei jucători, fără probleme; doar de la orele de educaţie. Imediat îţi dai seama de coordonare, de talent, de personalitatea fiecăruia.

Parteneriat cu "Luceafărul"

Centrul de Juniori pe care vi-l doriți unde va funcționa, la viitoarea Bază sportivă, preconizată la Sălicea?

Acolo va fi o singură grupă, cea mai mare grupă valorică, pentru că va fi foarte greu. Iar eu lucrez la o soluţie care cred că va fi foarte benefică, în scurt timp, în oraş.

Câte grupe de juniori aveţi în acest moment?

Avem două grupe; sigur, foarte mulţi copii vor să vină să joace la „U” Cluj, dar noi trebuie să fim foarte atenţi pentru că dacă îi aducem trebuie să le şi oferim condiţii de performanţă, adică nu putem să-i aducem doar că îmbrace tricoul lui „U”. E foarte important în ce condiţii îi aducem pe aceşti copii, iar din vară vrem să facem grupe la toate vârstele.

Şi unde să se pregătească?

În Parcul Babeş... și provizoriu în baza „Dan Anca”, unde încă folosim şi terenul sintetic.

Câte grupe aţi dori să organizaţi? De la ce vârstă?

De la şapte ani. Deocamdată ceea ce am reuşit să facem, în scurt timp se va semna (un acord, n.red.), va trebui să treacă de Consiliul Director, este o colaborare cu Şcoala de Fotbal „Luceafărul”. Eu cred că am găsit o formă pentru ambele părţi şi vom face acea colaborare.

Încât să joace sub umbrela „U”?

Da. Au foarte mulţi jucători şi le-ar conveni foarte mult pentru că ei de la 14 ani nu mai au grupe, nu pot să facă... Altă problemă majoră este că în momentul în care aceşti jucători au contract, au nevoie de echipă, ori ei nu pot să facă echipă. Plus seniorii, de la 17-18 ani; e mare avantaj pentru ei. Noi încercăm, nu numai cu ei, ci vrem să facem (parteneriate, n.red.) cu toate şcolile private. Dacă ei îşi doresc această colaborare noi câştigăm patru-cinci ani cât ţi-ar lua până îţi faci grupele, până aduni cei mai buni, până când creăm o bază sportivă bună; atunci vrem tot ce este bun aici în Cluj, să îi atragem spre clubul Universitatea pe cei care sunt talentaţi efectiv.

Cât de avansate sunt discuţiile?

Cu Luceafărul, în proporţie de 99% (se va realiza colaborarea, n.red.).

Şi când ar urma să intre în vigoare?

Din toamnă. Vrem şi cu „Viitorul ‘Mihai Georgescu’” şi cu „Ardealul”, am vrea să găsim o colaborare benefică pentru toţi jucătorii şi cât și pentru cele două părţi implicate.

Cei de la „Luceafărul” ar urma să joace sub umbrela „U”?

Reprezintă pe „U” Cluj.

Doar că aşa nu vor mai avea expunerea ca nume...

Asta îi interesează pe ei? Pe ei îi interesează să valorifice potenţialul acelor copii, iar ei unde pot cel mai bine să-l valorifice? La „U” Cluj. Din punctul meu de vedere - sigur, noi acum suntem jos - dar acest club nu va fi jos, va fi un club puternic şi ei înţeleg ce înseamnă „U” Cluj, simbolul „U” Cluj. Cred că au făcut o alegere foarte bună din punctul meu de vedere.

La ce se uită, la un copil, un manager sportiv / antrenor de secol XXI?

La personalitatea lui, care o ai şi la 5 şi la 8 şi la 10 ani. Personalitatea, iniţiativa, curajul, că talentul îl vezi, trebuie să îl vezi. Dar faptul că reuşeşti să te impui, reuşeşti să ai iniţiativă, să fii lider.

E valabil şi pentru copiii care evoluează pe posturi cu „mai puţină personalitate” într-o echipă? Nu toţi sunt coordonatori de joc...

Într-o echipă în care am adus 10 sau 20 ca el, acolo mai vine o selecţie, îi iau pe cei şi mai cu personalitate şi din cei 20 pe care i-am adus probabil că mai rămân doar 5 sau 10... Nu poţi, cu unul foarte timid, fără personalitate, fără iniţiativă, mai ales dacă e şi fricos, e foarte greu, pierzi timpul. O face din plăcere, în regulă, poate să o facă, dar nu e un jucător cu care să poţi să faci performanţă, să îţi fixezi obiective sus; poate ajunge la „C”… sau la „B”.

Aţi întâlnit jucători care să fi fost foarte talentaţi, dar să le lipsească această „personalitate”?

Da, efectiv atât de emotiv şi atât de stresat încât atunci când începe competiţia nu îţi vine să crezi ce arăta la antrenament şi ce arată în meci, e depăşit. E presiunea rezultatelor, după care adversari, public şi nu e nici la jumătate din ce arăta la antrenament. Sunt astfel de cazuri. De aia spun, în selecţia la nivelul ăsta nu e atât de mult talentul, pentru că aia se vede, cât să te uiţi la personalitatea lui: cum se comportă, cum reacţionează. În momentul când a pierdut mingea, în care el nu a reuşit o acţiune, cum se comportă? Mai încearcă, nu mai încearcă? Devine mai timid? Sunt nişte semnale pe care ţi le transmite şi îţi dai seama cam ce înseamnă un jucător, până la ce nivel va ajunge. Sigur, nu te uiţi astăzi la el, că te poţi şi păcăli, dar e vorba de şase luni, un an - un an şi jumătate şi realizezi că... zici că are cineva ceva cu el, dar nu, i-a lipsit lui (personalitatea, n.red.).

La majoritatea cluburilor de fotbal părinţii plătesc lunar, ceea ce nu se întâmpla în trecut. Vi se pare normal?

În cazul unui jucător în care eu investesc după o anumită vârstă, care are confirmare, nu dai niciun ban, o văd şi asta normală. Dar până la o anumită vârstă, tu vii să te joci, să te distrezi, vii să faci sport că e sănătate curată, te trimite tata şi mama acolo, poate nici n-ai talent, poate n-ai perspectivă, dar decât să stea în casă la calculator îl duc să joace fotbal. Atunci îmi fac o grupă valorică pentru acei copii, le pun un antrenor şi (părinţii copiilor, n.red.) plătesc antrenorul, iar copilul vine la „U” Cluj şi se antrenează. Eu îi dau terenul, mingi, echipament, după care ‘tu plăteşti’. În momentul în care văd acel jucător că e talentat, îl scot de acolo, nu mai plăteşte, pentru că e de perspectivă, ‘de aici investim noi’. Dar el vine, joacă trei-patru ani, grăsuţ, nu are coordonare, se lasă... Nu-i corect, nu-i normal.

Manager al lui "U" Cluj

Ioan Ovidiu Sabău (49 de ani) a fost component al Generaţiei de Aur şi a debutat în Diviza A la „U” Cluj în 1986. A strâns 55 de selecţii şi 8 goluri în naţională, cu care a participat la un Mondial şi un European. Ca antrenor a pregătit mai multe echipe din Liga 1, între care Universitatea Cluj, Gloria Bistriţa, Poli Timişoara şi ASA Târgu-Mureş. Din 2016 este manager al echipei de fotbal a Universitatăţii Cluj, echipă creată anul trecut, sub umbrela Asociaţiei "Alb-Negru" a Studenţilor Clujeni, din care fac parte Primăria Cluj-Napoca şi cele şase universităţi de stat din oraş. Noua structură a preluat palmaresul "Şepcilor Roşii" de la municipalitate. Formaţia s-a înscris în sezonul 2016-2017 în Liga a 4-a, unde este lider în clasament şi vizează promovarea succesivă până în Liga 1.