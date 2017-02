EXCLUSIV Visul lui Sabău pentru „U” poate deveni realitate: baza sportivă de 2 milioane de euro de la Sălicea, agreată de conducerea comunei FOTO

Baza sportivă cu terenuri de antrenament, sală de forţă, restaurant şi camere de cantonament, în valoare de circa 2 milioane de euro, pe care “U” intenţionează să o amenajeze în Sălicea poate deveni realitate, după ce Consiliul Local din comuna aparţinătoare, Ciurila şi-a dat un acord de principiu pentru cedarea terenului de aproape 4 hectare necesar edificării proiectului.

S-au arătat deschişi

„Vineri Consiliul Local din Ciurila şi-a dat un acord de principiu ca noi să preluăm acest teren pentru o bază sportivă a lui ‘U’ Cluj. Terenul figura pentru aşa ceva în planurile urbanistice ale comunei, ca bază sportivă şi de agrement, nu se poate folosi în alt scop. Am aflat de acest teren şi am propus Consiliului nostru Director să mergem la o discuţie, să vedem dacă nu am putea să-l luăm sub o anumită formă, foarte convenabilă şi pentru noi. Avocaţii noştri lucrează să vadă care este forma cea mai bună prin care să-l preluăm, urmând ca în Consiliul Local al comunei să se discute dacă sunt de acord sau nu cu acea formă. Ceea ce este foarte important este că oamenii din Consiliul Local şi-au dat acordul: ‘da, suntem de acord ca Universitatea să facă o bază sportivă aici’”, a declarat pentru Monitorul de Cluj managerul lui „U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău. Fostul internaţional, care a jucat în ţări ca Italia şi Olanda, a fost marcat de multitudinea de terenuri existente până şi în comunele olandeze şi crede că doar cu o infrastructură similară fotbalul şi sportul românesc se pot dezvolta.

Bază de 2 milioane de euro

Reprezentanţii lui „U” au contactat deja un birou de arhitectură, "Dico şi Ţigănaş", care a proiectat şi Cluj Arena şi Sala Polivalentă. Arhitecţii au oferit reprezebntanţilor Universităţii Cluj o mapă de proiect, cu care fostul internaţional şi preşedintele clubului, Radu Constantea, s-au prezentat vinerea trecută în faţa consilierilor locali din Ciurila. Conform estimărilor arhitecţilor, investiţia în baza sportivă din Sălicea, localitate situată la 14 kilometri de Cluj-Napoca, se cifrează la circa 2 milioane de euro. „Sunt inclusiv vestiare pentru arbitri, dacă se vor juca meciuri oficiale, pentru că vrem să facem şi echipa a doua, când vom ajunge în Liga a 2-a sau în Liga 1. Acea bază va fi şi pentru echipa a doua, dar şi pentru grupa Elite, de juniori”, spune Sabău.

Date tehnice

Suprafa terenului destinat bazei sportive este de peste 39.000 de metri pătraţi (aproape 4 hectare), din care 27.000 mp va fi aria terenului amenajat, adică peste 68% din suprafaţa totală. Capacitatea spaţiilor de cazare va fi de 42 de locuri, iar cea a vestiarelor de 54 de locuri. Vor exista 20 de locuri de parcare pentru autoturisme şi 2 spaţii de parcare a autocarelor. Parterul clădirii urmează să aibă o suprafaţă utilă de 590 mp, care va include vestiare pentru gazde, oaspeţi şi arbitri, cafeterie / sală pentru mic dejun, sală de forţă şi spaţii tehnice. La etaj, care va avea o suprafaţă utilă de 482 mp, vor exista 21 de camere cu câte două paturi - 42 de locuri şi spaţii de întreţinere.

Vor funcţiona două terenuri de joc (fiecare cu dimensiunea de 105x68 de metri) şi un teren sintetic de 60x40 de metri.

Ar putea fi gata în doi ani

Conducerea echipei de fotbal se află în discuţii cu mai mulţi oameni de afaceri şi Sabău este încrezător că aceştia vor pune umărul atât la susţinerea activităţii competiţionale a formaţiei "alb-negre", cât mai ales la ridicarea bazei sportive, care cel puţin pe termen mediu, va necesita cele mai multe fonduri: „Este obiectivul meu principal, eu aşa văd că un club fără o bază sportivă nu are viitor, până la urmă undeva se va opri. Cred şi sper să îi fac să înţeleagă pe cei care vor să ajute într-adevăr echipa că baza sportivă şi centrul de copii trebuie să fie o prioritate pentru club”, sintetizează Sabău, inspirat de modelul Academiei Gheorghe Hagi. „Principala mea dorinţă este să începem săpăturile, asta înseamnă că proiectul va prinde contur. Dacă dăm drumul în vară, în doi ani poate fi finalizat”.

„Vom deveni un El Dorado”

Primarul comunei Ciurila, Teodor Cristinel Popa, a explicat pentru Monitorul de Cluj că forul local îmbrăţişează ideea prezentată de Sabău şi Constantea în faţa consilierilor locali: „Consiliul Local şi-a dat un acord de principiu, deocamdată verbal, pe această temă. Îmbrăţişăm ideea construirii acestei baze, deoarece credem că ar creşte foarte mult notorietatea comunei noastre. Ideea este să se aleagă şi Consiliul Local cu ceva, cred că nici nu putem altfel şi nu vrem să ne creăm probleme. Dacă se va face realmente baza cred că vom deveni un El Dorado”, a declarat, amuzat, primarul comunei Ciurila, mizând pe puterea de atracţie pe care o exercita brandul „U”. Terenul vizat pentru baza sportivă, prins cu această destinaţie în PUG-ul comunei încă din 2005 şi este poziţionat imediat după pădurea Făget, la intrarea în Sălicea, „într-o zonă foarte bună”, după cum asigură edilul. „Va fi trasă în curând în apropierea apa, gaz nu este, dar la câte soluţii de încălzire există în prezent nu va fi o problemă”, spune Popa.

Juriştii Primăriei analizează condiţiile legale în care comuna poate gira această investiţie. Sunt luate în calcul variantele asociaţiei prin participaţiune şi cea a concesionării pe 49 de ani. "U" Cluj urmează să înainteze Consiliului Local o cerere scrisă aprobată de Consiliul Director al clubului, cu privire la investiţie, forul local se va consulta în martie asupra unei decizii, iar în caz că lucrurile vor intra în linie dreaptă, o Hotărare de Consiliu Local care să reglmenteze acordul va fi luată cel mai probabil la o şedinţă ulterioară.

„Fructificarea unei oportunităţi”

Arhitectul Şerban Ţigănaş, asociat în cadrul Biroului care a realizat mapa de proiect pentru viitoarea bază sportivă, a menţionat că amplasarea acesteia în afara Clujului ţine în primul rând de fructificarea unei oportunităţi, mai exact de existenţa terenului amintit, care ar putea fi concesionat de club. „O astfel de bază poate fi amplasată şi mai aproape de oraş, dar vorbim de posibilitatea preluării acelui teren. În acelaşi timp se poate dovedi o amplasare strategică destul de bună, în Ciurila fiind proiectată o conexiune cu autostrada, din păcate neconcretizată încă”, a explicat Şerban Ţigănaş. El a transmis că mapa de proiect oferită Universităţii Cluj reprezintă de fapt un ante-proiect, având rolul de a putea oferi, prin comparaţie cu baze similare, o estimare în privinţa costurilor investiţiei. Suma necesară investiţiei ar ajunge la circa 2 milioane de euro, sumă care mai poate suferi modificări. „Dacă iniţiativa celor de la U se va concretiza vom veni cu varianta avansată şi definitivă a proiectului tehnic”, a subliniat arhitectul.