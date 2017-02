U-BT caută a treia victorie cu Steaua, astăzi, în semifinalele Cupei României

U-Banca Transilvania joacă astăzi de la ora 18 cu Steaua Bucureşti, în semifinalele Cupei României ediţia 2016-2017, în cadrul turneului Final 8 care se dispută la Sibiu. Elevii lui Mihai Silvăşan au învins în sferturi echipa locală CSU Sibiu, după un meci spectaculos şi întâlnesc astăzi o formaţie de care au trecut în două rânduri în acest sezon.

Formaţia din Cluj, deţinătoarea trofeului Cupei României, tratează cu maximă vigilenţă meciul cu Steaua, una din echipele puternice ale Ligii Naţionale, mai ales după efortul susţinut din sfertul cu CSU Sibiu: ”Urmează pentru noi meciul cu Steaua, unul foarte greu, cu o echipă foarte bună a campionatului nostru. Sunt convins că sunt foarte dornici să câștige, după ce i-am învins de două ori în acest sezon. Atât ei, cât și noi vom da tot ce avem mai bun în noi pentru a câștiga, eu sper ca la ora meciului să fim suficient de concentrați și să avem intensitatea necesară pentru a ieși noi învingători din această bătălie”, a declarat Mihai Silvăşan înainte de jocul de astăzi seară.

Tactică specială

Tehnicianul U-BT a anunţat o pregătire specială pentru meciul de astăzi: „Pregătim o tactică specială pentru meciul de mâine, nu neapărat prin prisma românilor prezenți pe parchet, deși este diferit când joci în aceste condiții. Când ai doi români în permanență pe teren îi responsabilizezi mai mult și pot apărea evoluții foarte bune pentru ei, cum a fost cazul lui Mihai Paul și Cătălin Baciu în meciul lor de ieri, cu Craiova. Ei sunt, însă, jucători de valoare și pot oricând să facă meciuri bune, dar eu sper că nu va fi cazul cu noi, datorită în primul rând apărării noastre, una care va trebui să fie foarte agresivă”, a anunţat el.

Amintim, U-BT Cluj a învins de două ori Steaua Bucureşti în ediţia actuală de campionat, în deplasare cu 95-84, în noiembrie 2016 şi acasă, 85-68, la sfârşit de lună ianuarie 2017. Meciul de astăzi dintre U-BT şi Steaua va începe la ora 18.00 la Sibiu, în Sala Sporturilor ”Transilvania” şi va fi televizată de postul Digisport 4. Steaua a învins în sferturi Craiova cu 88-63, în timp ce astăzi miercuri, se hotărăsc celelalte două semifinaliste, dintre BC Mureş - Phoenix Galaţi şi BC Timişoara - CSM Oradea.

Victorie cu Sibiul

U-Banca Transilvania a învins marţi seară la Sibiu echipa locală CSU, în ceea ce este cunoscut ca "Derby-ul Ardealului", cu 88-70 (22-18, 18-16, 26-26, 22-10), în sferturile Cupei României, într-un joc mai disputat decât o lasă să se întrevadă scorul. Vlad Moldoveanu a reuşit un meci de senzaţie, cu 21 de puncte şi 9 recuperări şi a fost secondat de Dykes 19 puncte şi 5 pase decisive, Adamovic 17, Barro 10, 7 r, Torok 7, Rasic 6, Pustozvonov 5, Kuti 3.

”Acest meci a arătat ca o adevărată finală și sper că le-a plăcut atât celor din sală, cât și celor de acasă. Avem mâine o zi liberă, avem timp să ne revenim și să ne gândim la meciul cu Steaua”, a declarat Vlad Moldoveanu, cel mai bun marcator şi recuperator al echipei clujene.

"Atmosferă incendiară"

”Știam că la Sibiu va fi o atmosferă incendiară, însă eu mă bucur când avem posibilitatea să jucăm în astfel de atmosferă! Publicul a oferit astăzi un adevărat spectacol, atât cel din Sibiu, cât și fanii noștri, care au venit astăzi în număr atât de mare și ne-au împins de la spate. Meciul a fost ca toate meciurile cu Sibiul, de rezistență, foarte fizice. Nu am câștigat, însă, nimic în această seară, am venit aici să câștigăm trei meciuri, iar în această seară am reușit abia cu primul!”, a menţionat antrenorul Mihai Silvăşan.