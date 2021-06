Dîncu, despre moțiune: „Există nemulțumiri în rândul liberalilor. Au șansa să dea o notă guvernului”

PSD mizează pe votul liberalilor nemulțumiți de activitatea Guvernului Cîțu din cele șase luni de guvernare la moțiunea de cenzură numită „România eșuată”, a declarat senatorul PSD de Cluj, Vasile Dîncu.

Parlamentarul social-democrat este de părere că proiectele incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență au divizat liberalii, întrucât PNRR favorizează regiunile și orașele mai defvoltate ale țării.

„Moțiunea este despre insuccesele de șase luni ale guvernului Cîțu și are un capitol și despre PNRR, unde, dincolo de competiția internă din Partidul Național Liberal, mi se pare un lucru foarte bun pentru democrație, pentru că este prima dată când avem o competiție serioasă într-un partid care avea tot timpul moțiuni și toată lumea mergea în general fără prea mare scandal.

Sunt în PNL nemulțumiți, nu numai legat de cele două tabere, ci de faptuil că PNRR-ul concentrează oarecum investițiile cam în 60% din teritoriul țării, în general cu un indice de dezvoltare mult mai important, unde sunt conduse în genral de PNL și aliații lor de guvernare. Acest lucru înseamnă că există nemulțumiri și în rândul liberalilor față de guvernare. Noi le dăm o șansă să se exprimă și să dea o notă guvernului. Zonele favorizate de PNRR sunt Transilvania, Banat, orașele mari, acolo unde există guvernări PNL-iste”, a declarat Vasile Dîncu, într-o emisiune Digi24.

Senatorul Vasile Dîncu spune că liberalii din zonele mai sărace ale țării sunt dezamăgiți de Guvernul Cîțu și ar putea vota moțiunea de cenzură, dacă conducerea PNL nu le va interzice să ia parte la vot.

„Cu siguranță sunt liberali nemulțumiți, cei din zonele sărace de exemplu și care nu au beneficiat de marile investiții ale PNRR-ului și știu personal. Nu spun că o să voteze ei moțiunea, s-ar putea să nu fie lăsați să voteze. Aceasta ar fi o probă a Partidului Național Liberal, dacă o să îi lase să voteze, sau or să fie în sală dar nu vor fi lăsați să participe la vot. Există această popsibilitate, cel puțin teoretică”, a adăugat Dîncu.

Ce spune Vasile Dîncu despre o posibilă colaborare PSD-PNL?

Președinetele Consiliului Național PSD a mai adăugat că, într-un interviu acordat săptămâna trecută, a admis că există posibilitatea ca PNL și PSD să colaboreze în anumite condiții, însă a subliniat că acest lucru nu înseamnă că există sau va exista o colaborare între cele două partide.

„Competitorul nostru principal este Partidul Național Liberal. Săptămâna trecută, când am răspuns la întrebarea pusă insistent de un jurnalist, dacă ar exista vreodată posibilitatea ca dacă ar cădea guvernul să se întâmple ca noi să colaborăm cu PNL, eu am fost cinstit și am spus că sunt competitorii noștri, nu sunt dușmanii noștri. S-ar putea ca, la un moment dat, chiar să ajungem la situația asta, dar nu în situația de acum, nu acceptăm un prim-ministru liberal, pe domnul Cîțu, erau o mie de condiții. De fapt, nu era vorba de colaborarea noastră cu PNL. Foarte multă lume a depus multă energie să asigure că nu este așa, că nu vom colabora niciodată. Nici eu nu am spus că vom colabora, dar asta e altă problemă”, a punctat Vasile Dîncu.

PSD, moțiune de cenzură „România eșuată” împotriva guvernului Cîțu

PSD va depune săptămâna viitoare moțiunea de cenzură numită ”România eșuată – recordul fantastic al guvernului Cîțu”, a anunțat luni Marcel Ciolacu, președintele PSD, într-o conferință de presă.

Ciolacu a expus motivele pentru care guvernul Cîțu ar trebui dărâmat de la putere, enunțând printre ele și unul legat de PNRR: „Singurul scop real în PNRR a fost să încerce să dospească miliarde de euro (nota redacției – „să dosească”?) pentru firmele de consultanță sau firmele de casă ale PNL și USR”.

Șeful PSD a acuzat guvernul Cîțu că vrea să transforme pensia în ajutor de înmormântare, că benzina ar fi ajuns la 6 lei/litru, că executivul nu a ajutat firmele românești în pandemie și că alimentele de bază ar fi devenit un lux. „Acestea nu sunt lucruri fantastice, așa cum susține domnul Cîțu, a spus Ciolacu.

Ciolacu a spus că propunerea PSD de premier este Alexandru Rafila și a refuzat să dea detalii despre eventuale coaliții de guvernare, spunând că acestea vor fi decise dacă moțiunea are succes.

