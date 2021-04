Premierul Cîțu îl vede pe Boc președinte al PNL: „Are multă experiență, pot învăța multe în politică de la el!” Boc: „Îmi știu atribuțiile de primar!”

Premierul României Florin Cîțu a anunțat că PNL încă nu a stabilit data congresului partidului, pentru alegerea noului președinte. Florin Cîțu a spus că momentan el se concetrează pe guvernarea României.

De asemenea, premierul a fost întrebat dacă l-ar vedea pe Emil Boc într-o viitoare funcție de conducere a partidului, însă primarul Clujului a intervenit și a spus că funcția pe care o ocupă acum este cea importantă.

Florin Cîțu, împreună cu ministrul Afacerilor Interne au făcut o vizită la Cluj-Napoca, iar în cadrul conferinței de presă, premierul a explicat de ce nu s-a stabilit încă data pentru alegerea președintelui de partid.

„Am spus că în acest moment, pentru mine este foarte important să fac o treabă bună în ceea ce privește guvernarea României. Românii ne-au dat un vot important și am creat o coaliție puternică, despre care am spus că va dura cel puțin patru ani la guvernare. În ceea ce privește PNL, este partidul cel mai important din coaliție, are premierul,dar în acest moment nu a stabilt un congres. Sunt sigur că atunci când va fi decis un congres, vor apărea și candidații”, a declarat la conferința de presă, Florin Cîțu.

Emil Boc a intervenit rapid

Întrebat dacă l-ar vedea pe primarul Clujului într-o viitoare echipă de conducere a partidului PNL, a răspuns că „Emil Boc are o experință de guvernare și se sfătuiește cu el”. Emil Boc a intervenit rapid și a spus că el își cunoaște preocupările de primar, făcând o glumă că cea mai grea funcție pe care o poate avea cineva este cea de președinte de bloc, pentru că atunci te cunoaște toată lumea.

„Domnul Boc nu are nevoie de o funcție politică pentru a ajuta PNL să meargă mai departe. Vorbesc foarte mult cu dumnealui, are o experiență de guvernare, la primărie, dar și de guvernare. Discut cu Emil Boc să avem o guvernare de succes, discutăm foarte mult cum era și în alte guvernări. Are multăexperiență și pot învăța multe de la el”, a adăugat Florin Cîțu.

