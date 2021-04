Cîțu: „Dan Barna să spună dacă știe ceva despre acuzațiile lui Voiculescu cu privire la numărul deceselor”

Premierul Florin Cîțu i-a cerut lui Dan Barna să perzinte în următoarea ședință de Guvern detalii despre existența unor diferențe între datele raportate și cele reale privind oamenii care au murit în urma infectării cu COVID-19. De asemenea, i-a cerut coordonatorului Ministerului Sănătății Dan Barna să prezinte și măsuri.

Întrebat dacă sunt adevărate afirmațiile fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu potrivit cărora „există diferențe fundamentale” între numerele raportate şi cele reale în ceea ce priveşte decesele din spitalele COVID, premierul a spus că Dan Barna trebuie să răspundă pentru aceste acuzații.

„Aici lucrurile sunt foarte importante şi trebuie clarificate dacă este aşa. Eu îi cer public vicepremierului Dan Barna, care este coordonatorul Ministerului Sănătăţii, să ne spună dacă ştia despre aceste lucruri şi ce măsuri a dispus şi îi cer public prezinte în şedinţa de Guvern aşa ceva. Îi cer public vicepremierului Dan Barna să ne spună dacă știa despre acuzațiile lui Vlad Voiculescu referitoare la morții COVID 19. De ce nu a spus nimic la Guvern?”, a spus Florin Cîțu în timpul conferinței de presă susținută la Cluj-Napoca.

Vlad Voiculescu, acuzații grave la adresa premierului

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a afirmat vineri că „există diferenţe fundamentale” între numerele raportate şi cele reale în ceea ce priveşte decesele din spitalele COVID şi a spus că Unifarm reprezintă „unul dintre cele mai mari jafuri ale pandemiei".

„Avem acum un ministru al Sănătăţii, care nu ştiu cat timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv le investigam. O să îl rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea partidului dumisale anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitalele COVID-19. N-aş vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale”, a declarat Voiculescu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Florin Cîțu a spus că el mereu a fost transparent în ședințele de coaliție, dar acum lucrul de care trebuie să se ocupe coaliția este guvernare și nu răspunsuri la replici și acuzații.

„Am fost foarte transparent și în ședințele de coaliție. Au fost de acord președinții de partid. În ceea ce privește membrii Cabinetului, acesta e un atribut constituțional al premierului.

Acuzațiile făcute de Vlad Voiculescu sunt ceva ce aștept să vină de la Opoziție. Avem de guvernat România. Am înțeles că în coaliție s-a făcut un pas important. În fiecare zi sunt criticat de către Opoziție”, a mai spus Fprin Cîțu.

