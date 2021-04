Emanuel Ungureanu îl propune premier pe Ilie Bolojan: „L-am votat pe Cîțu cu mâna la nas”

Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a declarat miercuri că un premier PNL pe care alianța l-ar putea accepta este Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor.

„Ilie Bolojan ar fi o variantă mai bună de la PNL pentru premier. Noi l-am votat pe Cîțu cu mâna la nas”, a declarat Emanuel Ungureanu la Antena 3.

Deputatul USR PLUS a făcut declarațiile în urma anunțului lui Dan Barna, care a spus că alianța USR PLUS își retrage susținerea față de Florin Cîțu pentru șefia Guvernului, după ce acesta a decis să îl demită pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății. Liderii USR PLUS au criticat decizia premierului de revocare a lui Voiculescu, susţinând că nu au fost consultaţi şi au solicitat o întrunire de urgenţă a coaliţiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea încrederii prim-ministrului Florin Cîţu.

În acest moment, în funcția de ministru interimar al Sănătății se află premierul Florin Cîțu, acesta fiind desemnat după ce liderul USR, Dan Barna, a refuzat să preia funcția, în urma demiterii lui Vlad Voiculescu.

CITEȘTE ȘI