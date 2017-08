TOPUL celor mai bogaţi preşedinţi de Consilii Judeţene. Alin Tișe, președintele CJ Cluj, conduce detașat

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, are o casă în Cluj-Napoca şi două autoturisme de lux, plus o autoutilitară, conform celei mai recente declaraţii de avere postate pe pagina de internet a instituţiei. Familia Tişe mai deţine bijuterii în valoare de 16.000 de euro şi depozite bancare în valoare de 156.000 de lei şi 2.700 de euro.

Soţii Tişe au însă investiţii de milioane de lei în proiectul imobiliar Central Business Plaza din Cluj-Napoca, care se ocupă cu vânzări sau închirieri spaţii comerciale, birouri şi apartamente. Suma de bani se ridică la aproape trei milioane de lei. Tişe are însă şi datorii la bănci, în valoare de 326.000 de euro. A câștigat anul trecut din salariul de senator 32.406 lei, iar din salariul de președinte de Consiliu Județean suma de 29.553 lei.

Un alt şef de judeţ înstărit este preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi Maricel Popa. Acesta are, conform declaraţiei de avere postată pe pagina de internet a instituţiei, 21 de terenuri în judeţul Iaşi. Dintre acestea, 17 sunt terenuri intravilane, cu suprafeţe între patru şi 900 de metri pătraţi, iar alţi 44.000 de metri pătraţi reprezintă teren agricol. De asemenea, familia Popa mai deţine şase apartamente şi o casă în Iaşi. Maricel Popa a menţionat în document şi bijuterii în valoare de 11.000 de euro, dar şi tablouri semnate de Dan Hatmanu, Bogdan Bârleanu şi Gabriel Moisuc, în valoare totală de 40.000 de euro. În cont, Popa are 24.000 de lei, însă are de achitat la bănci datorii de 21.000 de lei. De asemenea, acesta este acţionar în nouă firme.

Tiberiu Marc, preşedintele CJ Sălaj, este proprietarul a patru terenuri, dintre care două intravilane. Acesta şi-a mai trecut în declaraţia de avere o casă în Zalău, dar şi un credit bancar de 90.000 de lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu Daniela Câmpean are, conform declaraţiei de avere, două terenuri intravilane, două apartamente şi o casă de vacanţă în judeţul Sibiu. Aceasta are şi depozite bancare de aproape 200.000 de lei şi 1.7000 de euro.

Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi-a notat în declaraţia de avere cinci terenuri, dintre care trei intravilane şi doua extravilane, în judeţul Suceava, dar şi o casă de locuit, care este pe numele fiului său. Acesta are şi un autoturism marca BMW, primit sub formă de donaţie de la un cumnat din Germania şi un depozit bancar de 20.000 de lei.

