Rectorul UBB are un Consiliu Consultativ Strategic în care se vor discuta problemele socio-economice

Problemele în zona socio-economică ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) vor fi discutate pe viitor și în noul Consiliu Consultativ Strategic al Rectorului, numit joi, 11 februarie 2021, prin Decizia Rectorului UBB.

Consiliul Consultativ Strategic al Rectorului are rolul de a consilia, pe bază de voluntariat, rectorul UBB pentru realizarea cât mai performantă a managementului și a conducerii operative a universității în zona socio-economică.

Astfel contribuie mai specific la modernizarea culturii organizaționale a UBB și la relaționarea cât mai bună a comunității academice a UBB cu mediul socio-economic.

Cine formează Consiliul Consultativ Strategic al rectorului UBB?

Consiliul este format din persoane reprezentative pentru mediul socio-economic românesc și cu experiență internațională:

• Dragoș ANASTASIU, antreprenor, președinte Eurolines România, președintele Camerei de Comert Româno-Germane

• Camelia ENE, Country Chairman & CEO, MOL România

• Gyula FATER, CEO, OTP Bank România

• Daniel METZ, CEO, NTT DATA România

• Omer TETIK, CEO, Banca Transilvania

„Mă bucur că acești profesioniști au venit alături de comunitatea academică a UBB pentru a contribui prin expertiza lor, voluntar, la modernizarea culturii organizaționale a UBB și la relaționarea cât mai bună a comunității academice UBB cu mediul socio-economic. Toți sunt oameni cu o expertiză de top în mediul economic – și au fost invitați ca experți, nu ca reprezentanți ai unor instituții -, mă bucur că mi-au acceptat invitația și vom lucra împreună într-o colaborare care implică relații consultative bi-direcționale. UBB are numeroase colaborări cu mulți oameni de top din mediul socio-economic, punctuale sau prin „Marele Senat” al Universității. Acum am vrut însă și altceva, și anume un Consiliu flexibil, cu întâlniri periodice (minimum una pe lună) și cu oamenii pe care îi știam personal și/sau care au avut deja relații strânse cu UBB, fiind astfel familiarizați cu cultura organizațională a Universității. Am dorit pentru început un Consiliu mai restrâns, pentru a facilita lucrul în echipă, dar pe parcurs, pe măsură de procedurile de lucru se așează, sper ca și alți experți interesați să se integreze în echipă, sigur, dacă își asumă și angajamentul voluntar de timp și efort, și/sau să participe la unele întâlniri punctuale ale Consiliului unde pot aduce un plus de expertiză”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.