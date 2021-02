Cursurile UBB, criticate pentru misoginism, rasism și blamarea victimelor de viol. Rector: „Trebuie identificate și eliminate imediat”. FOTO

O studentă la Facultatea de Psihologie din Cluj-Napoca a publicat pasaje din suportul de curs, în care ar fi integrate expresii rasiste, misogine și care blamează victimele.

Cursurile sale ar conține numeroase afirmații care ar da vina pe femei în cazul în care sunt violate. Afirmația rasistă că hoții ar fi „creoli” a atras atenția studentei, la fel și „anormalitatea părului lung”:

„Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației - UBB rocking racism, misogyny and victim blaming like it's 2021. Stimați colegi și profesori, cât timp ne vom mai împăca cu aceste mizerii? Probabil doriți să educați și noile generații de psihologi să perpetueze rasismul, misoginismul și blamarea victimelor? Oare de aceea suportul de curs materia «Psihologie judiciară» e plin de afirmații deplasate despre hoții «creoli», femeile care au o parte de vină în viol pentru că au fost îmbrăcate într-un anumit fel și anormalitatea părului lung? Acesta e brandul Universitatea Babeş-Bolyai? Ce părere aveți, stimați profesori? Cât mai continuăm într-un mod atât de toxic și dezonorant?”, a scris studenta pe pagina sa de Facebook.

Studenta a publicat și pasajele discriminatorii pe care le-a identificat în cursuri, care se regăsesc în galeria foto.

Răspunsul rectorului UBB, Daniel David - implementarea Ghidului Antidiscriminare

În urma criticilor apărute pe rețelele de socializare, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a transmis un mesaj prin care susține combaterea discriminării sub orice formă.

Rectorul Universității, Daniel David, a luat atitudine în acest sens și a solicitat efectuarea unei analize atât la nivelul departamentului, cât și a Facultății de Psihologie, privind suportul de curs în care s-a utilizat un limbaj nepotrivit.

„UBB are, în general, un curriculum modern, ghidat de cele mai bune practici academice și etice internaționale. Dar UBB este o comunitate academică mare, astfel că este posibil ca încă nu toate componentele să fie ancorate în lumea modernă la standardele pe care le dorim, fapt care ne determină să urgentăm și să amplificăm eforturile noastre de aliniere la standardele etice și academice ale lumii de azi. Dacă apar abateri de la acest lucru, acestea trebuie identificate și eliminate imediat. Dar demersul meu în acest sens este unul mai general, de reformare a curriculumului UBB. Astfel, ca urmare a angajamentului din Programul ProUBB+ am început deja de la sfârșitul anului 2020 un proces de reanaliză a tuturor planurilor de învățământ (și a fișelor de disciplină) din UBB prin prisma celor mai bune practici internaționale (implicând mediul academic intern și extern, studenții, societatea/mediul socio-economic), circumscrise de Ghidul UBB Antidiscriminare lansat în 2018”, a precizat rectorul UBB.

Ghidul Antidiscriminare, elaborat din anul 2018

Universitatea Babeş-Bolyai a elaborat un ghid pentru combaterea discriminării încă din anul 2018. Documentul are obiectivul de a stabili un set de criterii uniforme care să promoveze un mediu educațional și profesional fără discriminare și hărțuire.

Totodată, Ghidul Antidiscriminare trebuie să reafirme angajamentul Universității Babeș Bolyai față de principiile egalității de șanse și să promoveze un mediu universitar sigur și nediscriminatoriu. Ghidul se aplică tuturor aspectelor educaționale sau de altă natură organizate în cadrul instituției.

„În urma acestui demers, cred că UBB va avea nu doar unul din cele mai moderne conținuturi curriculare din țară, congruent cu cele mai bune practici academice și etice, dar și mecanismele de autoprotecție, și anume de identificare și de eliminare rapidă a unor erori/abateri de la bunele practici academice internaționale. Așadar, există deja în UBB un proces demarat și care se ocupă de asemenea zone, cu consultare plurală și în raport cu normele etice, științifice și culturale ale prezentului. Probabil că și cazul punctual a apărut în acest context de autoanaliză inițiată în UBB, ceea ce arată că autoanaliza începe să funcționeze”, punctează rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.