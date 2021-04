Casă din anii '50, scoasă pe piață la prețul de 550.000 de euro! Proprietarii clujeni întrec orice limită de bun simț. FOTO

Chiar dacă pandemia a lovit mai multe sectoare, se pare că sectorul imobiliar nu a fost atât de lovit, iar oamenii cer prețuri exagertae pentru niște proprietăți care se află într-o stare deplorabilă.

Un exemplu clar este o casă cu doar două camere din cartierul Andrei Mureșean care are un preț de 549.000 de euro. Casa este într-o stare deplorabilă, însă „atuul” pe care îl are este terenul de 971 de metri pătrați, dar cu toate acestea are un preț care trece cu mult ofertele de pe piață.

Chiar și în anunțul imobiliar se specifică faptul că locuința trebuie renovată sau poate fi chiar și demolată, având în vedere că a fost construită în anul 1950, iar terenul nu este deloc îngrijit.

„Vă oferim spre vânzare teren cu o casă demolabilă, situat în cartierul Andrei Mureșanu, pe o stradă retrasă, dar în același timp aproape de Piața Engels. Casa este demolabilă, terenul este plan, frontul de 15 metri liniari, iar regulamentul zonal este LIU, permite construcția unei case în sistem cuplat, cu 2 unități locative”, se arată în anunțul imobiliar.

Un lucru bun este că are utilitățile necesare, cum ar fi: curent, apă și canalizare . Sistemul de încălzire se face prin sobă de teracotă.

Clujul este plin de astfel de „oferte”

Cluj-Napoca este cunoscut pentru prețurile sale exagerate când vine vorba de case sau apartamente. Proprietarii „întind coarda” chiar și acum pe vreme de pandemie și fac „oferte pe care nu le poți refuza”.

Un alt proprietar a făcut o astfel de „ofertă”. O casă de 70 de metri pătrați, care este prezentată drept „vilă” este pusă la vânzare la prețul de 870.000 de euro. Singurul beneficiu la această casă este terenul care are 860 de metri pătrați, dar cu toate acestea prețul pe care îl cere propietarul întrece orice barieră de bun simț. Potrivit site-ului de imoniliare, prețul casei este cu 413% mai mare decât prețul mediu oferit pe piața imobiliară. (vezi poze aici).

Interiorul este „decorat” mai pe stilul rustic, dar nu cu mobilă de calitate sau vintage, ci pur și simplu mobilă de pe vremea comunismului. Baia este sub orice critică, de la spațiul pe care îl oferă până la finisarea ei. Prețul cerut se aseamănă cu alte prețuri din Cluj-Napoca, doar că diferența este că proprietățile de acest gen dispun de 10 camere iar condițiile sunt pe măsură.

O altă casă foarte veche de pe strada Maramureșului din Cluj-Napoca, uitată de mult timp, a fost scoasă la vânzare la suma de 137.000 de euro. Locuința are 89 metri pătrați, suprafața terenului este de 297 metri pătrați și frontul stradal de 12,2 metri pătrați. Din nou, condițiile oferite nu se ridică la prețul cerut. (vezi poze aici)

„Ofertele” continuă: casă dărăpănată din cartierul Gruia, Cluj-Napoca, a ieșit pe piața imobiliară la vânzare cu aproape 170.000 de euro. Bordeiul, situat în zona Tăieturii Turcului, este amplasat pe un teren de 391 metri pătrați, cu frontul de aproximativ 22 metri liniari. (vezi poze aici).

