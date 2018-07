Cu o întârziere de doi ani, Consiliul Județean Cluj face primii pași pentru Tetarom V

ÎN 2015, consilierii judeţeni au votat pentru renunţarea la 18 milioane de lei finanţare europeană nerambursabilă pentru realizarea parcului industrial Tetarom IV în Feleacu. Până în momentul renunţării la banii europeni, din bugetul judeţului s-au cheltuit aproximativ 2,5 milioane de lei pentru lucrări la parcul respectiv.

Numeroasele probleme de la Tetarom IV nu l-au ţinut în loc pe Tișe, el anunţând intenția de a înființa un nou parc industrial – Tetarom V, în partea de S-SV a județului Cluj, în zona Câmpia Turzii-Luna.

“Am dat sarcina colegilor mei şi Tetarom-ului să înceapă procedurile pentru demararea unui Tetarom V în zona Câmpia Turzii-Luna. Aşa cum am anunţat în perioada de campanie electorală, PNL susţine acest lucru, respectiv înfiinţarea unui nou parc industrial pe terenul oferit de comuna Luna. Este vorba de un teren în apropierea autostrăzii, de un teren plat care nu necesită mari investiţii în infrastructură. Urmează să vedem în ce măsură se vor implica şi alte autorităţi sau doar Consiliul Judeţean. Consider că trebuie şi în acea parte de judeţ să investim în parcuri industriale. Forţă de muncă acolo există, oamenii pot fi recalificaţi. Vom vedea pe ce domeniu vom merge cu respectivul parc, vom face analize, studii. Dar noi mergem mai departe cu parcurile industriale. Consiliul Local Luna a anunţat deja că doreşte să pună la dispoziţa Consiliul Judeţean un teren pentru construirea unui parc industrial. Este într-o zonă de câmpie, are în apropriere autostrada, va fi o cale uşoară de acces. Este interes pentru aceste noi parcuri lângă autostradă şi lângă aeroport. Sunt convins că şi din partea PSD vom avea susţinere”, spunea în 2016 preşedintele CJ Cluj.

Acum, consilierii județeni sunt chemați să aprobe asocierea județului Cluj cu comuna Luna și municipiul Cîmpia Turzii în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V. Potrivit proiectului de hotărâre, Parcul Industrial Tetarom V ar urma să fie construit pe un teren în suprafață de 115 hectare.

La începutul anului, s-a aprobat din bugetul Consiliului Județean alocarea sumei de 23 de milioane de lei pentru Terarom V pentru cheltuieli de capital.

Anul trecut, PSD Cluj reclama faptul că Tetarom V a fost abandonat de președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe și de primarul din Câmpia Turzii Dorin Lojigan.

"În anul 2016, Alin Tișe, alături de actualul primar al municipiului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, a promis din nou înființarea parcului industrial Tetarom V. În ianuarie 2017 Alin Tișe a precizat că obiectivul Tetarom V este în atenția sa și că este o prioritate, însă binențeles promisiunea a rămas nerealizată, probabil domnii Alin Tișe și Dorin Lojigan pregătind proiectul pentru campania electorală din 2020, când iar vor promite și iar nu vor realiza nimic. Înființarea parcului industrial Tetarom V este importantă pentru locuitorii din Câmpia Turzii, zonă care are nevoie de investitori pentru a crea locuri de muncă. Alin Tișe și Dorin Lojigan au promis că Tetarom Veste un proiect prioritar, însă l-au abandonat imediat după ce au câștigat alegerile. Știu domnule Alin Tișe că vacanțele de la tropice sunt mult mai confortabile decât munca administrativă, însă oamenii din Câmpia Turzii au nevoie de locuri de muncă, tinerii din Câmpia Turzii au nevoie de o șansă în viață care poate fi un loc de muncă stabil în parcul industrial Tetarom V", spuneau cei de la PSD Cluj.