Extinderea pistei, vitală pentru Aeroportul Internaţional Cluj. Directorul Aeroportului, David Ciceo: Avioanele nu pot ateriza decât cu restricţii

Directorul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca, David Ciceo, a declarat vineri într-o conferinţă de presă că cel mai important obiectiv este în acest moment extinderea pistei.

“Avem un plan de dezvoltare a infrastructurii în trei etape. Cel mai important obiectiv este extinderea pistei. Fără extindere nu vom putea atinge ţinta de 7 milioane de pasageri în 2030. Considerăm că în 2030 vom ajunge la 7 milioane de pasageri. Cu atât mai mult cu cât din discuţiile avute cu Wizz Air, compania îşi schimbă flota. Wizz Air va avea aeronave Airbus A321 care în acest moment nu pot ateriza pe aeroportul nostru decât cu restricţii la numărul de pasageri. Un inconvenient foarte mare. Există solicitări de capacitate mai mare şi din partea altor companii aeriene. Şi, de asemenea, suntem convinşi că există potenţial pentru zboruri intercontinentale şi odată cu prelungirea piste la 3.400 de metri vom inaugura şi zboruri intercontinentale. În primul rând trebuie să aşteptăm să se finalizeze devierea Someşului”, a precizat Ciceo, în contextul prezentării de către compania Wizz Air a activităţii sale pe anul 2017.

La rândul său, Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, a declarat că Aeroportul Internaţional Cluj s-a dezvoltat “frumos” în ultimii 10 ani şi că reprezintă un bun exemplu pentru modul în care se poate dezvolta un aeroport regional în Europa.

“Aeroportul din Cluj s-a dezvoltat foarte frumos în ultimii 10 ani şi reprezintă un foarte bun exemplu care arată modul în care un aeroport regional poate să se afle pe harta aeronauticii şi arată modul în care aeronautica poate crea afaceri, oportunităţi profesionale. Este un exemplu atât pentru activitatea noastră cât şi pentru Europa în general şi este o activitate pe care aeroportul din Cluj a dezvoltat-o pe cont propriu. Cluj-Napoca reprezintă unul dintre aeroporturile cele mai importante din punct de vedere al activităţii noastre operaţionale şi deţine un rol strategic în reţeau noastră şi va continua să deţină un astfel de rol şi pe viitor”, a spus Varadi.

Potrivit datelor companiei, Wizz Air a transportat 1,83 milioane de pasageri pe rutele sale din Cluj-Napoca.

“La nivel naţional, am transportat 28,2 milioane de pasageri în 2017 ceea ce înseamă o creştere cu 20% faţă de 2016. Am transportat de la 5,3 milioane în 2016 la 6,8 milioane pasageri în 2017. Istoric vorbind, în România am transportat de două ori populaţia României, în jur de 35 de milioane de persoane. În ceea ce priveşte 2018 vom continua să creştem. Planificăm să creştem numărul de locuri cu 16% şi vom pune la vânzare 8,8 milioane de bilete. În ceea ce priveşte cota de piaţă, Wizz Air deţine 35%, cu alte cuvinte o treime din pasagerii români călătoresc cu Wizz. O să deschidem 15 noi rute în 2018 din România. Şi în Cluj-Napoca am înregistrat o creştere importantă în 2017. În total am transportat 8 milioane de pasageri de când suntem aici şi 1,83 milioane de pasageri transportaţi în 2017. Vom încerca să dezvoltăm capacitatea din Cluj. În Cluj-Napoca, Wizz Air şi-a extins flota cu a şasea aeronavă alocată bazei în 2017, prin lasarea a patru noi rute spre Bratislava, Larnaca, Malta şi Stockholm Skavsta. Compania aeriană a anunţat deja noile sale rute din 2018 şi va conecta Transilvania cu capitala Greciei, Atena. În prezent, Wizz Air oferă 34 de rute din Cluj-Napoca”,a mai spus CEO-ul companiei aeriene.

La rândul său, David Ciceo a mai spus că în 2007 a fost pregătit un plan pentru pentru terminalul actual şi pentru pistă în vederea atingerii 3 milioane de pasageri.

“De fapt, noi am construit un aeroport de la zero pe vechiul amplasament. La nivelul anului 2017, Aeroportul Internaţional Cluj a înregistrat un trafic total de 2,69 milioane pasageri, în creştere cu 43% faţă de anul 2016 când s-au înregistrat 1,88 milioane pasageri. În 2017 am avut mai multe recorduri peste 290.929 de pasageri înegistraţi într-o lună sau 10.723 de pasageri înregistraţi într-o zi, precum şi pasagerul cu numărul 2 milioane. Astfel, anul trecut, peste 2.150.000 de pasageri au călătorit pe destinaţii externe (80% din trafic), iar 570.000 de pasageri au ales să călătorească de la Cluj spre cele patru destinaţii interne (20% din trafic)”, a mai spus Ciceo.