Cum hrăneşte o mamă cinci persoane cu doar 200 de lei pe săptămână

Ea şi-a câştigat titlul de ”Regina Economisirii” (Saving Queen). Ross are 30 de ani şi lucrează ca recepţioneră la un spa. Soţul ei, David Ross, are 35 de ani; cuplul are trei copii. ”Dacă nu îmi stabileam un buget maxim de cheltuieli, aş fi ajuns să cheltuiesc 600 de lire sterline lunr. Prietenii mei cheltuiesc atât de mult.” Familia locuieşte în oraşul englez Colchester.

Danielle Ross a creat şi o pagină de Facebook în care arată cât de ieftin poate fi un prânz la pachet, spre exemplu.

”Acesta poate conţine sandvişuri, morcovi, mere; nu cumpăr mai mult decât o pâine săptămânal”.

Danielle Ross oferă câte o liră copiilor - Ollie, care are opt ani şi gemenelor de cinci ani Sam şi Max când merg la cumpărături, astfel încât şi ei să înţeleagă valoarea banilor. Şi soţul trebuie să se supună regulilor: el nu are voie să cumpere preparate mai scumpe de trei lire sterline de la lanţurile de hipermarketuri şi trebuie de asemenea să ducă un prânz la pachet de acasă la muncă.

Cuplul speră ca astfel să economisească suficienţi bani pentru a cumpăra o casă; prin economisirea a 780 de lire sterline anual ar putea să atingă acest obiectiv. Danielle Ross spune că reuşeşte să economisească şi când vine vorba de mâncarea câinelui, Chester: ”Chester mănâncă hrană uscată dimineaţa şi pate pentru câini alături de hrana uscată seara.Cumpărăm toată mâncarea câinelui dintr-o lună cu 25 de lire sterline; folosim câteva cupoane de reducere primite într-o revistă a producătorului de mâncare”.

Danielle Ross încearcă să îşi şi scoată copiii în oraş pe cât de des este posibil. Refuză însă să meargă într-un loc în care să nu poată folosi un voucher de reduceri.

Sfaturile principale ale lui Danielle Ross sunt:

1. Gătiţi împreună cu copii. Este mult mai probabil ca ei să mănânce preparatele, dacă au fost martori la pregătirea lor şi ştiu ce conţin acestea.

2. Nu deviaţi niciodată de la lista de cumpărături.

3. Staţi departe de oferte: acestea te încurajează să cumperi lucruri cu 2 lire sterline dar brandul propriu al magazinului oferă acelaşi lucru pentru 60 de pennies.

4. Luaţi prânzurile la pachet; puteţi să economisiţi astfel banii pe care i-aţi cheltui zilnic pentru cumpărarea prânzului.