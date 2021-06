Sancționarea celor care navighează pe Tarnița cu bărci cu motor, „o chestiune de zile”. Se vor monta camere de supraveghere.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă că în câteva zile va fi emis un ordin de ministru, în vederea aplicării regulamentului de navigație pe Tarnița.

„Regulamentul este trimis către Ministerul Transporturilor și nu poate fi aplicat până nu se emite un ordin de ministru. Am discutat săptămâna trecută cu ministrul Cătălin Drulă și mi-a explicat că a existat un vid de putere în Ministerul Transporturilor, în cadrul direcției de navigație. Fără un ordin de ministru nu am putut face nimic. A fost numită o doamnă director și în câteva zile vom avea ordinul de ministru. Noi am stabilit sancțiunile, vom instala camere de supraveghere. Scopul nostru este reducerea poluării. Este o chestiune de zile”, a spus Alin Tișe.

Regulamentul, aprobat de forul județean acum trei luni