Soluția lui Boc pentru traficul INFERNAL: „Nu există soluții miraculoase. Autobuzul are prioritate!”

De multe ori, în special la orele de vârf, străzile sunt pline de mașini, iar benzile de transport public în comun rămân goale.

Clujenii sunt iritați zi de zi de traficul îngreunat prin care trebuie să treacă, dar Emil Boc susține că singura soluție în prezent rămâne transportul în comun, care este prioritar în municipiul nostru.



Totodată, edilul susține că „soluții miraculoase” pentru fluidizarea traficului nu s-au inventat.

„Trasportul public este cel care are prioritate în oraș, fraților. Am primit ieri un mesaj de la un cetățean al Clujului. Zice «azi am numărat în coloana de mașini de pe 21 Decembrie, sens spre centru, șoferii singuri în mașină și am făcut un procentaj pe care vreau să vi-l transmit. 67% erau singuri, 20-21% erau două persoane și restul, mai multe persoane în mașină. Am inclus și câteva autoutilitare de firmă. În autobuz CTP eram 6 oameni, la ora 08:45, pe segmentul Regională CFR - Mărăști. Aș trage câteva concluzii pentru cei 67% care merg cu mașinile: comoditate, după cum mă priveau pe mine - țărăntocul din autobuz, obezitate, ostentație și multe alte cuvinte, pe care sunt sigur că telefonul nu le-ar putea scrie. Ce e sigur e că trebuie să ne schimbăm fiecare dintre noi.»

Primesc și înjurături, oameni care îmi mai spun una, alta de trafic. Dar vedeți că sunt și oameni care fac analiză, văd că nu sunt foarte mulți în mașină. Soluții miraculoase pe lumea asta nu s-au inventat, decât calea de a folosi transportul în comun”, a explicat primarul la o emisiune radio.

Un alt motiv de supărare al clujenilor sunt stațiile de autobuz. Unele dintre acestea se află într-o stare deplorabilă.

Emil Boc a anunțat că 30 de stații de autobuz sunt în proces de modernizare și le dă dreptate clujenilor, în privința aspectului acestora:

„Oamenii au dreptate. 30 de stații sunt acum în proces de modernizare cu aproape un milion de euro, bani prevăzuți în buget. Se pregătește documentația de modernizare a lor și pleacă la drum. Am sesizat și eu acest lucru, încă de la începutul anului am dat dispoziție să se centralizeze, să se facă documentele tehnice, caietul de sarcini și am analizat dacă era mai bine să le dăm în concesiune, dar nu e mai avantajos. Astfel, le va moderniza Primăria. Aveți dreptate aici”, a mai spus Boc.

