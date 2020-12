Anca Broască, creator de conținut din Cluj, despre primii bani câștigați prin YouTube. Ce e în tendințe și cum te promovezi online?

Studentă la master în Cluj-Napoca și originară din Suceava, Anca Broască și-a croit calea spre succes prin vlogging chiar de la vârsta de 15 ani, în 2012.

Din dorința de a-și arăta latura creativă și de a interacționa cu alți oameni prin mediul online, Anca a început să își dedice mare parte din timp creării de conținut video. Fiindcă era timidă la început, dar totuși dorea să se exprime direct unui public mai larg, vloggerița a început să își posteze filmulețele pe YouTube, începându-și totodată o nouă parte din viață.

Succesul nu a întârziat să apară după ce Anca a descoperit mai mulți tineri creatori de conținut, atât din țară, cât și din străinătate pe care îi admira și voia să îi urmeze. Cu unii dintre ei chiar a început să formeze legături care au ajutat-o să urce câteva trepte în cariera sa.

Mai multe veți afla direct de la creatoarea de conținut care a răspuns la câteva întrebări pentru monitorulcj.ro, despre cum a ajuns în topul vloggerilor din România, cum a început să își câștige existența prin vlogging, dar și despre promovarea în mediul online și tendințele din ziua de azi.

După cât timp după ce ai început să creeze conținut online a scos primii bani?

„Eu când mi-am făcut canalul de YouTube a fost în 2012, când treceam din clasa a VIII-a în a IX-a. Și țin minte că doar când treceam pe clasa a XI-a s-a întâmplat. Eram în ora de chimie, dar nu era profesorul prezent, așa că am intrat fără motiv pe mail. Eu mi-am pus opțiune pe YouTube de la început să îmi apară reclame la video-uri ca să îmi vină bani de acolo. După doi ani și jumătate primesc un mail că mi-a intrat în PayPal nu știu câți bani, 30 de dolari scoși în 2 ani și jumătate”, a susținut Anca.

Chiar dacă era o sumă mică pentru mult timp de muncă și devotament, faptul că a reușit să facă primii bani din pasiunea sa i-a umplu sufletul de fericire vloggeriței:

„Pentru mine era foarte mult că am reușit să fac banii ăia și știu că am intrat pe ceva site online cu haine super ieftine și mi-am luat două lucruri. Era efectiv suma de două bluze, cum mi-am luat eu. Dar primii bani reali au venit la începutul lui 2015 în urma unor campanii. Cam după 3 ani și jumătate am început să câștig suficient de mult.”

Conexiunile cu alți creatori de conținut, importante pentru a ajunge la succes

Anca Broască nu a urmat niciun fel de strategie la începutul carierei sale, realizând videoclipuri din pasiune. Cu timpul a început să își facă legături cu alți creatori de conținut care au ajutat-o să ajungă mai repede la succes.

„Eu când m-am apucat nu am avut nicio strategie. Pe atunci nu era scopul meu să fac bani. M-am împrietenit pe atunci cu o youtuberiță care era proaspăt absolventă de master de publicitate. Era mult mai mare decât mine. Ea avea foarte multe conexiuni cu brand-uri.Brand-urile și business-urile erau fix la început în ceea ce privește colaborarea cu creatorii de conținut, fiindcă că nu existau influenceri pe vremea respectivă. Am avut norocul că atunci să fiu recomandată de ea. Dacă nu ar fi fost ea probabil ar fi venit puțin mai târziu.”

Prima dată când a început să colaboreze cu firme mari pentru reclame și să câștige mai mulți bani a fost în anul 2015, la recomandarea unei prietene creatoare de conținut:

„Prima dată când am fost contactată pentru reclamă, cred că în 2015 când am început să câștig calumea. A fost la recomandarea unei prietene content creator, care are conexiuni. Ea a făcut recomandări la mai mulți oameni și din acei oameni s-au ales trei, printre care am fost și eu. Colaborarea a fost cu o companie multinațională de telecomunicații. A fost prima mea mare colaborare și m-au chemat să facem o campanie la mare, nu să fac eu de acasă”, a susținut vloggerița.

Prima mare colaborare, prima interacțiune cu alți vloggeri. I-a întâlnit pe Selly și Bianca Adam

Odată cu prima sa colaborare mare pentru o reclama a ajuns să se întâlnească, fizic, pentru prima dată cu alți mari ceatori de conținut, care atunci erau și ei la început. Este vorba despre Selly și Tequilla (Bianca Adam):

„Pe mine, pe Selly și pe Tequilla ne-au chemat la mare să facem reclama. A fost drăguț, eram toți la început. Atunci a fost și prima mea interacțiune cu un brand și prima mea întâlnire în viața reală cu alți youtuberi. Și de acolo a pornit totul pentru că de atunci a apărut contentul pentru brand, iar publicul a fost mulțumit. Au început să apară colaborările între noi creatorii de conținut, a fost foarte distractiv.”

După interacțiunea cu alți creatori de conținut, mai mulți dintre ei au început să realizeze filmulețe împreună. Astfel s-au promovat reciproc unii pe alții.

„După aceea am tot fost la evenimente cu vloggeri, făceam conținut împreună pentru că ne plăcea. Lumea a văzut colaborările dintre noi și așa ne-am și promovat. Cine mă știa pe mine și nu îi știa pe ei se abona și la ei și invers, cine nu mă cunoștea pe mine, dar îi cunoștea pe ei se abona la mine. Așa au aflat și alte branduri de comunitatea asta și așa am început să primesc eu direct propuneri de colaborări”, a susținut Anca Broască.

Sfaturi pentru creatorii de conținut care sunt la început de drum

Cheia spre succes în vlogging a fost faptul că tânăra a încercat mereu să fie autentică, spune ea:

„Eu cred ca ceea ce m-a dus să continui să fac asta și să am succes a fost faptul că eu tot timpul am fost eu, tot timpul am fost autentică în conținutul meu. Mereu mi-au plăcut video-urile mele și se vedea că îmi plăcea.”

Anca le oferă câteva sfaturi creatorilor de conținut care sunt la început și vor să își realizeze o carieră în vlogging. Printre principalele îndrumări, tânăra le spune să fie autentici și disciplinați. Dacă nu sunt autentici, publicul va observa acest lucru.

„Am avut câteva perioade în care mă întrebam dacă îmi place să fac asta sau nu și pe videoclipurile alea se vedea că nu erau făcute din plăcere. Nu aveau atâtea vizionări, dar în principiu când am făcut videoclipuri din pasiune aveau succes. Asta le-am zis mereu oamenilor care îmi cereau sfaturi legate de vlogging: să pună pasiune, să fie autentici și să muncească foarte mult. Acum lucrez cu plan, cu strategie, totul este foarte bine stabilit, dar atunci nu. Îi sfătuiesc să fie și disciplinați dacă vor să țintească sus.”

Competiția e mare în online, în prezent

În urmă cu câțiva ani în mediul online nu existau atât de mulți creatori de conținut ca în prezent. Acest lucru făcea mai ușor drumul spre succes a vloggerilor începători. În prezent, piața este mult mai mare, iar automat este mai dificil să țintești sus:

„Pe când am început eu am avut și norocul că nu erau atât de mulți vloggeri și creatori de conținut. Era mai mică piața și era mai ușor, dar acum am văzut pe Tik Tok că sunt foarte mulți oameni care apar și mă bucură lucrul ăsta. Cumva e important ca oamenii să se adapteze la ceea ce e în tendințe. Atunci era super în tendințe YouTube-ul, acum e TikTok-ul de exemplu, dar eu cred că se poate dacă sunt autentici și disciplinați, adaptabili.”

Instagram și Tik Tok sunt în tendințe. Dispare YouTube?

YouTube este acaparat de noile apariții, precum Instagram și mai ales Tik Tok, care se află în prezent în tendințe. Va dispărea, oare, YouTube-ul?

„Mie mi se pare că YouTube-ul deja se duce cumva în jos, adică văd asta și la mine. Eu acum nu mai profesez atât de mult pe YouTube. M-am îndreptat mai mult spre Instagram și TikTok și mi se pare că ori o să scadă YouTube-ul și o să vină pe rând toate aplicațiile astea și unde o să meargă lumea, dar în același timp văd că sunt vloggeri mai micuți ca vârstă care sunt măriți de YouTube. Totuși poate YouTube-ul o să rămână o platformă pentru un public țintă mai mic ca vârstă”, a declarat Anca.

Succesul pe YouTube apare dacă ai un public mai tânăr, mic. Oamenii maturi se îndreaptă spre alte platforme online.

„Eu aveam succes pe YouTube tocmai când făceam video-uri mai copilărești pentru că cei mici stăteau mai mult pe YouTube decât pe alte aplicații. Și acum văd la alți vloggeri din generația mea care postează, s-au maturizat odată cu postatul pe YouTube și nu mai postează videouri atât de copilărești. Nici ei pe YouTube nu mai au o atât de mare audiență, dar în schimb pe Instagram, de exemplu, sunt super sus și apreciați pentru că acolo se uită cei mai apropiați de vârsta lor. Cele două mari teorii ale mele sunt că YouTube-ul o să rămână pentru copii ori că o să cadă ușor ușor.”

Oamenii nu au răbdare la videoclipurile lungi, de pe telefon

În urmă cu mai mulți ani, oamenii nu își petreceau timpul atât de mult pe telefoanele mobile, care nu erau prea dezvoltate în trecut, iar aplicațiile mobile nu erau multe și nici „comode”. În schimb, calculatorul era utilizat mai mult.

În prezent lumea este acaparată de telefoanele mobile, iar Tik Tok-ul este mult mai accesibil decât YouTube-ul, care se afla în tendințe în trecut.

„Oamenii stateau, cel putin acum 7-8 ani, pe calculator sau laptop când telefoanele nu erau atât de avansate și era mai greu să stai pe social media de pe ele. Și acum când vrei să stai pe social media de pe telefon, parcă e mai comod să intri pe Tik Tok decât pe YouTube. E mai adaptat, fiind și pe verticală filmulețele”, a mai adăugat Anca.

Un fenomen din trecut care a prins bine și la noi în țară era Daily Vlogging-ul. În trecut, creatorii de conținut postau zilnic sau aproape zilnic filmulețe mai scurte pe YouTube. O perioadă de timp, aceste videoclipuri prindeau bine la public, dar fiindcă YouTube-ul nu a fost adaptat atât de bine pentru telefon, fenomenul s-a prăbușit:

„Se poate să fie aceeași chestie pe Tik Tok ca Daily Vlogging-ul, pentru că unii creatori de conținut au serii în care filmează câteva secunde, fac video-uri mult mai scurte și pun voice-over peste. Cumva e mult mai puțină vorbărie, mult mai antrenant, mai rapid și văd că merge mult mai bine decât cum merg acum pe YouTube video-urile de genul acesta. Dar cel mai mult cred că e vorba de tendințe, atunci era la modă YouTube, acum e TikTok”, a menționat vloggerița.

