Șase firme „se bat” pe contractul de peste 45 milioane de lei pentru primul Park and Ride din Cluj

Șase firme și asocieri de firme și-au depus ofertele pentru realizarea lucrărilor la primul Park and Ride din județul Cluj.

Consiliul Județean Cluj a inițiat licitația pentru execuția lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții „Park and Ride” din vecinătatea aeroportului clujean la începutul lunii septembrie a acestui an. Etapa de evaluare calificare și tehnică se va încheia la data de 31.01.2021, urmând apoi ca un câștigător să fie desemnat.

Cele șase oferte depuse sunt:

- Diferit AG (leader), cu subcontractorii Energo Power, Altimate, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Bautrust și Diferit SRL;

- TCI Contractor General (leader), împreună cu Elis Pavaje, Abcony Serv, Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj, Ianus SRL, Das Engineering Grup, Metal KLS și Amahouse SRL;

- Asocierea Electrogrup (Leader) și Viarom Construct;

- Asocierea Concelex (Leader), Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, DE Construct Project Consult, Avitech CO SRL;

- Asocierea MIS GRUP (Leader), Dianova Instal, Meva Concept, MIS GRUP, Helinick, Megamix Comimpex, Elron Energy CO, Loyal Center SRL

- Asocierea Nord Conforest (Leader), Drum Asfalt, Megamix Comimpex, Electroplus, Abcony Serv, Last Chance.

Majoritatea firmelor derulează și alte contracte în municipiul Cluj-Napoca sau au realizat lucrări la obiective de investiții din oraș.

Peste 800 de locuri de parcare

Lucrările la Park and Ride vor consta în amenajarea accesului din drumul național și a unei platforme pentru zona de parcare, cu 863 de locuri de parcare, accese auto și pietonale cu dotările aferente, dar și o stație de bike sharing cu tot ce presupune aceasta. De asemenea, este prevăzută și amenajarea unui terminal tip autogară, care va cuprinde Corp C1 – clădire terminal și copertină, Corp C2 – copertină autocare și piațetă publică. În ceea ce privește Corpul C1, parterul clădirii va asigura spații de așteptare, recepție, cafenea, spații tehnice și grupuri sanitare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice unui terminal iar etajul va adăposti o zonă de servicii publice.

Contract de peste 45 milioane de lei

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de maxim 16 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor, în care se va include și perioada de timp friguros.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 45.704.665,74 de lei, fără TVA. Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic va fi aleasă pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”.

CITEȘTE ȘI