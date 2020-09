Cum s-a desfășurat prima zi de școală la Cluj. S-au respectat măsurile împotriva COVID-19? VIDEO

Pentru a se putea respecta normele de igienă și distanțare socială, astăzi, 14 septembrie, școlile de la Cluj au chemat elevii în ture. Chiar dacă în incinta unităților de învățământ elevii au respectat distanțarea socială, nu putem spune același lucru și despre ce au făcut după ce au ieșit de la școală. Ei s-au întâlnit în grupuri mari în fața liceelor.

Tot în fața porților școlilor din Cluj și-au așteptat și zeci de părinți copiii. Nu le-a fost permis să pătrundă în curtea instituțiilor. Despre măsurile luate în școli, ei spun că sunt exagerate.

„În ceea ce privește măsurile indicate de autorități, o mare parte dintre ele sunt mult prea exagerate și absurde; greu de respectat de către copii. Nu se ia în considerare factorul uman atât de mult cât ar trebui, care practic ar trebui să primeze. Trebuie să avem în vedere copiii mici care nu pot sta cu masca toată ziua, nu pot să nu se joace cu o minge sau alte jocuri de socializare”, declară mama unui elev în clasele primare pentru Monitorul de Cluj.

Chiar dacă măsurile sunt considerate severe, părinții au încredere în cadrele didactice și în sistemul de învățământ.

„Deci practic consecințele psihice o să se vadă pe termen lung și acum o să depindă foarte mult de educația oferită de acasă și de educatoare. Eu am foarte mare încredere în educatori că o să poată să abordeze mai prietenos problema și în școli. Practic fiecare au încercat cumva să personalizeze mai mult măsurile”, a adăugat părintele.

Ce spun elevii despre prima zi de școală?

Deși la Colegiul Național „Emil Racoviță”, elevii nu s-au putut bucura de festivitatea de început de an școlar, sunt de părere că totul a decurs normal, iar școala a respectat normele de igienă.

„Nu am avut festivitate, am intrat direct în clasă. A fost ok, adică am vorbit cu diriginta și colegii. Cred că școala o să descurgă normal.

Interacțiunea a fost chiar ok. Mă așteptam să vorbim mai puțin, dar chiar a fost mult mai bine și a venit doamna dirigintă cu lampa UV pregătită să ne dezinfecteze diplomele, deci chiar a fost mult mai bine decât mă așteptam. Iar măsurile s-au respectat. Ne-am dezinfectat cred că de patru ori înainte să intrăm în clasă”, declară două eleve din clasa a X-a, de la Colegiul Național „Emil Racoviță”.

În schimb, nu toți elevii consideră că acest an școlar nu se va finaliza fizic, ci elevii se vor întoarce în spatele monitoarelor de acasă. În privința regulilor de distanțare, un elev afirmă că acestea sunt extreme.

„Eu cred că vom merge câteva luni la școală până se va îmbolnăvi cineva din clasă, iar școala se va închide și vom face doar online. Va fi destul de interesantă această experiență, mai ales că vom avea pauze foarte scurte și va trebui să ne programăm pentru mersul la baie, ceea ce mi se pare o mare prostie”, a spus un elev din clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”.

Ce spune directorul unui liceu din Cluj-Napoca

Alexandru Dudău, directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai”, spune că școala este pregătită din toate punctele de vedere, pentru a-și desfășura activitatea în siguranță. Despre elevi, el afirmă că au respectat măsurile.

„Totul a mers cum trebuie. Elevii au fost bine instruiți. Noi am trimis un mesaj și părinților, îl avem postat și pe site-ul școlii. I-am rugat pe diriginți să le prezinte părinților în detaliu care sunt regulile, dar în același timp mesajul a fost și unul de încurajare. Reguli există, școala este pregătită și din punct de vedere material, dar și igienico-sanitar. Și orarul este pregătit ținând cont de particularitatea liceului care face activități la limba engleză, fiind singurul liceu bilingv integral din Transilvania și asta ne-a făcut anumite probleme. Dar respectarea regulilor este ceva ce vor învăța zi de zi, iar colegii noștri sunt pregătiți”, a declarat directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai”.

De asemenea, liceul are un stoc asigurat de măști de protecție. În cazul în care elevii vor avea nevoie de măști în plus, acestea le vor fi acordate.

„Avem un stoc în acest moment de 11.000 de măști, mai așteptăm săptămâna aceasta alte 10.000, prin urmare avem storcuri suficiente”, a mai adăugat directorul Alexandru Dudău.

- Pauzele vor fi de cinci minute iar orele de 55 de minute.

- Elevii nu vor avea voie să părăsească sala de clasă în timpul pauzei de cinci minute.

- Prin rotație fiecare clasă va avea o pauză de 10-15 minute pentru a folosi grupul sanitar.

- Pauzele vor fi programate în așa fel încât să nu se intersecteze elevii.

- Cadrele didactice vor trece absențele și notele în agende proprii.

- Orele de curs vor fi filmate și transmise pe platforma online pentru elevii care vor sta acasă.

- Pentru scenariul hibrid, o clasă va fi împărțită în două grupe, 15 elevi vor face online iar ceilalți 15 vor face fizic.

- Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe tot parcursul orelor de curs.

- Igienizarea constantă a mâinilor.

- Distanțarea între bănci va fi de minim doi metri.

- Se vor folosi mai mult tabletele pentru a evita contactul cu manualele vechi.

Material realizat de Georgiana Iuzic și Carmen Lucuț

