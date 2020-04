Scădere cu 94% a traficului de pe Aeroportul Cluj, în aprilie. 200 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic

Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, a declarat că, până acum, în luna aprilie s-a înregistrat o scădere cu 94% a traficului aerian, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, singura cursă care mai este operată regulat de pe aeroport fiind cea spre Malmo, Suedia, țară care nu are restricții de zbor. De asemenea, aeroportul mai operează zboruri charter spre Germania, pentru românii care pleacă la muncă agricolă, până în data de 17 mai.

"Aviația este printre cele mai afectate industrii. În luna martie am înregistrat o scădere 57% a traficului față de luna martie 2019. De asemenea, în luna aprilie, până în prezent, s-a marcat o scădere cu 94% a traficului aerian față de perioada similară a anului trecut. Am luat o serie de măsuri de reducere a costurilor, avem săptămânal ședințe ale consiliului de administrație și consultări cu toți directorii de aeroport. În momentul de față, mai avem un zbor regulat, cel al companiei Wizz Air spre Malmo, întrucât Suedia este zonă galbenă și nu sunt restricționate zborurile. De asemenea, operăm zilnic zboruri charter cu muncitori spre Germania, în principal, și acestea se vor menține până în data de 17 mai", a declarat David Ciceo, într-o conferință de presă.

Sute de angajați, trimiși în șomaj tehnic

Aeroportul Cluj a trimis în șomaj tehnic un număr de 200 de angajați, cei mai mulți dintre ei fiind șoferi, mecanici și manipulatori. De asemenea, Aeroportul a reziliat contractul cu firma care asigura paza, relocând un număr de 40 de angajați pe aceste posturi.

"Am reziliat contractul cu firma de pază și 40 de angajați ai aeroportului au fost relocați pentru asigurarea pazei. Am amânat investiții care nu sunt prioritare. 200 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic, în principal din compartimentul operațional, şoferi, handling, mecanici. Am redus anumite posturi și am blocat toate angajările, însă avem nevoie de mult personal în continuare, mai ales la biroul de fonduri europene și la infrastructură. 18 angajați aflați în pensie au plecat de comun acord de la aeroport. Totodată, angajații au fost trimiși în șomaj tehnic prin rotație", a mai spus directorul Aeroportului Cluj.

