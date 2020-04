Digitap a preluat Trilulilu, cea mai mare platformă românească de User-generated content

Trilulilu este unul dintre cele mai cunoscute branduri din online-ul românesc, fiind totodată cea mai mare platformă online de User-generated content (UGC) din România, cu 1,4 milioane de utilizatori înregistraţi și peste 600.000 de fani pe Facebook.

Trilulilu este primul site românesc de sharing video, imagini şi audio. Platforma lansată oficial în 22 ianuarie 2007 de Sergiu Biriş şi Andrei Dunca a devenit în scurt timp cea mai mare comunitate online din România, unde oricine poate urmări şi contribui cu clipuri video, muzică şi imagini. Încă de la început, Trilulilu a promovat spiritul de gaşcă şi prietenia, remarcându-se ca un brand dinamic şi “cool”.

“Am analizat o bună periodă de timp această oportunitate şi, când ne-am convins că Trilulilu are în continuare potenţial de creştere, am decis să finalizăm tranzacţia. Avem în vedere direcţii noi de dezvoltare a platformei, ţinând cont de dinamica pieţei digitale. Digitap are o echipă cu o vastă expertiză în dezvoltare de produse digitale, precum şi în distribuţia si monetizarea lor, iar acest lucru ne oferă un avantaj competitiv ce ne permite să transformăm Trilulilu într-un produs digital complet şi complex, adaptat la pretenţiile din ce în ce mai mari ale utilizatorilor, dar şi ale advertiserilor”, a declarat Alex Rus, co-fondator Digitap.

“Misiunea Digitap este de a fi destinaţia preferată a utilizatorilor în căutare de entertainment digital, fie că sunt jocuri, conţinut video sau ştiri. Am analizat oportunitatea preluării brandului Trilulilu şi am decis că ne ajută în strategia noastră de dezvoltare”, a explicat Daniel Tamas, co-fondator şi CEO Digitap.

“Proiectul este o provocare, având în vedere că vorbim de achiziţia unuia dintre cele mai ofertante branduri din digitalul românesc. Vom dezvolta Trilulilu păstrând la bază principiul deschiderii către toţi utilizatorii care generează conţinut creativ şi original, fie că vorbim de artişti, muzicieni, sportivi, vedete, influenceri sau de oameni obişnuiţi care au filmat lucruri neobişnuite. Să nu uităm că Trilulilu era, la un moment dat, al doilea cel mai accesat site de pe piaţa locală, după Hi5. Între timp s-au schimbat multe în piaţă, însă brandul are în continuare în ADN-ul său potenţialul de a reveni în prim plan”, a afirmat Mihai Moga, noul Chief Brand Officer (CBO) Trilulilu.

“Trilulilu a însemnat tot timpul mai mult decât o platformă online, atât pentru mine, cât și pentru toți cei care au contribuit la succesul său: colegi sau utilizatori din comunitate. Au depus cu toții foarte multă pasiune și nopți nedormite în construcția acestei comunități frumoase și doresc să le mulțumesc pe această cale pentru toată susținerea și implicarea.

Personal îmi este greu să mă despart de un proiect pe care l-am construit de la zero și cu care am fost asociat atât de mult timp. Tranzacția de azi este însă dovada că am creat unul din cele mai cunoscute branduri din online-ul românesc, unul valoros, care rezistă în timp.

Potrivirea cu echipa Digitap a fost perfectă de la bun început, deoarece au multă experiență în zona de divertisment, iar asta îmi dă încrederea că vor reuși să ducă Trilulilu spre noi culmi”, a precizat şi Sergiu Biriş, co-fondator și fost ”Crocodil Șef” al Trilulilu.

Digitap vede această tranzacţie ca pe o oportunitate de extindere în zona de content delivery, digital media şi advertising. Procesul de integrare a platformei Trilulilu în arhitectura de business a Digitap va începe imediat.

Digitap este o companie fondată în 2017 la Cluj cu scopul de a publica conţinut digital de entertainment. „Executivii” Digitap au peste 40 de ani de experienta cumulată în domenii precum a Gaming, Social Media, Software Development, Video şi Publishing.