OPINIE. Domnilor, spuneți răspicat românilor să Cumpere Fabricat în România

Domnilor,

Am văzut în ultima vreme idei foarte bune din partea mediului de afaceri și inițiative excelente de a promova Made în România. Totuși, insist, nu este corect s-o facem doar la greu, și apoi să uităm s-o mai facem dacă lucrurile revin la normal. Și nu este corect că numai oamenii de afaceri să vină cu ideile, așteptăm mult de la liderii noștri, și nu întotdeauna bani. Românii au nevoie de lideri care să-i energizeze în numele unui interes sau ideal comun - că tot se vorbește mult de un Plan de Țară, iar după criză vom avea nevoie de unul mai mult că oricând.

De 6 ani de zile îndemn de două ori pe an la a se cumpără Fabricat în România – este evident greu de crezut că un om de afaceri nu are un interes anume - de fapt, nu am avut decât pur și simplu să atrag atenția că noi, românii, suntem cei care putem pune umărul la crearea unei industrii puternice de manufactură, baza creșterii economice sustenabile.

Poate dac-o spuneți Dumneavoastră, va rezona mai puternic, cu siguranță va ajută să pornească business-ul. Nu există nici o măsură economică sau fiscală care să funcționeze la fel de bine precum 20 de milioane de români care cumpără fabricat în România.

Spuneți-o într-una, nu numai acum. Spuneți-o încă, să spunem, 6 ani de acum încolo. Știu că nu este ușor, și poate mulți se vor supără, așa cum și noi ne-am supărat când nu am primit nici un fel de ajutor din altă parte.

Sau poate mulți vor înțelege și vor investi în România.

Fiți eroii noștri, ajutați-ne să înțelegem ce avem de făcut și cum ne putem ajută noi înșine de-acum înainte, în așa fel încât pe viitor să nu mai stăm cu mâna întinsă după ajutor, pentru că s-ar putea să nu avem de la cine primi.

Dragoș Damian, CEO Terapia

Citește și: