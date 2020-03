OPINIE. Când se termină pandemia, locul mesajelor despre covid-19 să fie luat la televiziune de mesaje „Cumpără Fabricat în România”. Iar influencerii și vloggerii și social media să facă corp comun pe #CumparaFabricatinRomania

Am mai reluat-o între timp în câteva rânduri, când se închidea o fabrică, când răbufnea câte un antreprenor că nu are acces în rețelele comerciale, în campaniile electorale când rugăm candidații să îndemne alegătorii la a cumpără din fabricile din țară, etc,. M-au rugat rudele și prietenii să mă opresc că să nu ajungă să creadă lumea că sunt nebun sau mai rău, să mă ia la întrebări vreo instituție că instig la competiție neloială.



Astăzi, când economia României se zdrobește epic de caldarâm din cauza forței majore, și sunt zeci de fabrici închise, societatea este traversată de un val de simpatie pro-antreprenori sau pro-multinaționale care fabrică efortul de război în România. Nu vrem să pierdem ocazia, astfel încât eu propun că, în textul ordonanței militare care anunță ieșirea cu bine din pandemie, să fie prevăzut că în locul mesajelor informative despre covid-19 să fie mesaje care să îndemne la a se Cumpără Fabricat în România. Și influencerii și vlogerii și social-media, care vorbesc cu cei tineri, să-i convingă pe aceștia de același lucru



Foarte multe din fabricile pe care unii le intuiesc în textul de mai jos s-au închis în ultimii 9 ani și mai mult că sigur că marea lor majoritate s-au închis acum, din cauza crizei Covid-19 de anul acesta. Milioane de români în șomaj și cu puține perspective pentru ziua de mâine. În lipsa acută de conducători-eroi care să ne spună ce avem de făcut mâine, când pandemia ia sfârșit, îndrăznesc să sugerez că singurul mod prin care noi toți putem contribui la aducerea joburilor înapoi este că de acum încolo noi toți să Cumpărăm Fabricat în România.

Stimate Consumator,

Urmărești la fel de nedumerit că și mine de peste doi ani încleștarea adrenergica dintre politicieni, bancheri, oameni de afaceri, profesori universitari, analiști, consultanți, auditori, etc., toți pretinzând că au soluția magică pentru ieșirea din criză, relansarea economică și în cele din urmă, bunăstarea ta personală. Cu toții discută despre deficit de creștere, deficit bugetar, deficit de cont curent, deficit comercial, deficit de colectare, precum și despre mulți alți indicatori înspăimântători de deficit și despre modul în care aceștia pot fi reversați. Creșterea veniturilor la pachet cu scăderea cheltuielilor bugetare, finanțarea domeniilor strategice ale economiei cum ar fi agricultura și turismul, reindustrializarea sau supraindustrializarea, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, simplificarile și flexibilizarile de cod fiscal sau de cod al muncii, reluarea creditării, creditele de refinanțare, atragerea investițiilor străine, absorbția de fonduri europene sau structurale sunt soluțiile care vin de la specialiștii care ne instruiesc despre cum România va ieși din criză folosind un set sau altul din măsurile de mai sus. Toate aceste soluții sunt în majoritatea cazurilor limba malgașă pentru ține, pentru că nu știi, nu trebuie și nu ești obligat să stăpânești astfel de termeni.

Ceea ce însă trebuie să știi, Stimate Consumator, este că tocmai tu eșți cel care se află la butoanele relansării economice a României. Soluția este în mod evident la ține, și anume că tu să cumperi mai mult, să consumi mai mult, să scoți mai mulți bani din buzunar indiferent de câți ai. Însă, Stimate Consumator, dacă vrei să relansezi economia României atunci va trebui să ai grijă să cumperi, să consumi, să scoți mai mulți bani din buzunar pentru lucruri fabricate în România. Și pentru a te ajuta, cu permisiunea ta, am pregătit mai jos o lista incompletă a celor de care ai putea avea nevoie și care se fabrică în România. Toate la standarde înalte de calitate.



De exemplu, Stimate Consumator, dacă îți faci o casă cumpără ciment fabricat la Câmpulung și Aleșd. Toate celelate materiale de construcții și finisaje le poți cumpără dintre cele fabricate la Doiceșți, Bucov și Urziceni.

La terminarea casei visurilor tale, dacă vrei s-o mobilezi, atunci poți cumpără mobilă fabricată în Satu-Mare, Târgu Mureș sau Jucu.

Dacă vrei să-ți cumperi aparate electrocasnice atunci poți alege dintre cele fabricate la Satu-Mare, Găiești sau Brașov. Cu siguranță că îți va plăcea să folosești un calculator personal fabricat la Ploiești sau București, o tabletă fabricată la Brașov și un telefon mobil fabricat la Cluj.

Mergem mai departe și ne gândim la mașina de care ai mare nevoie, așa că vei putea alege între cele fabricate la Mioveni sau Craiova. Sigur că vei dori că pneurile la mașina ta să fie fabricate la Sibiu sau Timișoara, iar uleiul îl vei lua pe cel fabricat la Brazi.

Este clar că cele enumerate mai sus sunt bunuri de folosință îndelungată, și nu vei avea nevoie de ele în fiecare an, Stimate Consumator. Și atunci, dacă ne gândim la bunuri de folosință zilnică, îți recomand să cumperi haine fabricate la Brăila, Sighișoara, Tg Jiu, Tg Secuiesc; hainele de iarnă sau blănurile le vei cumpără neapărat din Orăștie sau Sebiș. Doamnele își vor putea etala haine unicat făcute de case de modă din București și Iași. Pentru pantofi bineînțeles că vei opta pentru cei produși la București, Cluj, Jimbolia sau Beiuș.



Stimate Consumator, nu uita că în fiecare zi ți se oferă o surpriză plăcută și proaspătă. Lapte și produse lactate le poți cumpără din cele fabricate în Alba Iulia, Sfântu Gheorghe și Cluj; pentru produsele și preparatele din carne poți alege cele fabricate la Oiejdea, Bacău sau Sibiu iar produsele congelate și semicongelate se fabrică în mai toată țară. Dacă vrei să bei ceva răcoritor poți servi sucurile îmbuteliate la Seini sau Ploiești, sau dacă ai peste 18 ani, o bere fabricată în București, Timișoara sau Buzău sau un vin bun din Jidvei, Domeniile Tohani sau Murfatlar.

Stimate Consumatoare, dacă aveți nevoie de detergenți și de produse cosmetice le puteți cumpără fără grijă pe cele produse la Urlați; nu uitați va rog să aveți în vedere că oricând va stau la dispoziție gamele de cosmetică premium fabricate în Cluj sau București. Și la sfârșitul unei zile extenuanate va puteți reîncarcă bateriile cu o ciocolată fabricată la Timișoara sau București.



Dacă, Stimate Consumator, vrei să bei un ceai sau să foloseșți suplimente alimentare sau produse fitoterapeutice atunci poți să le iei pe cele fabricate la Orăștie sau Radaia. Dacă ai răcit sau ești gripat cere remedii fabricate în Baia Mare, București sau Constanța iar dacă ai nevoie de antibiotice îți recomand să ceri din cele fabricate la Iași sau Tg Mureș.



În concluzie, Stimate Consumator, când ai nevoie de ceva, orice, gândește-te în primul rând să cumperi ceva fabricat în România. Se pune invizibil în mișcare o reacție în lanț cu niște consecințe incalculabile pentru binele tău (și al economiei naționale, după cum vei realiza). Producătorul va observa imediat cererea în creștere, va face tot posibilul să fabrice mai mult, va avea nevoie de muncitori, va crea locuri de muncă. Alți producători vor vedea acest lucru, vor veni în România făcând investiții pentru a-și deschide și ei unități de producție, vor crea locuri de muncă. Și cei prezenți și cei care vor veni vor plăti mai mulți bani la stat, care va fi mai bogat și care, vrând-nevrând va face mai multe pentru ține. Iar competiția va optimiza prețurile în favoarea ta Stimate Consumator. Iar fabricile din România care vor fabrică la prețuri optime vor fi o sursă de export pentru tot mapamondul. Și România va fi o țară mai puternică, pe care ai fost mândru s-o ajuți.



De aceea, Stimate Consumator, alături de alți specialiști sunt de părere că tu ești speranța relansării economice din România, te rog să ai asta în vedere și îți mulțumesc anticipat.

Dragoș Damian

CEO Terapia