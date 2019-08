Elevii din satele clujene încep şcoala pe drumuri făcute praf. “De promisiuni ne-am săturat”

Consilierii judeţeni, fie ei din opoziţie sau de la putere, au atras atenţia că multe dintre drumurile judeţene din Cluj sunt praf, cu câteva zile înaintea începerii unui nou an şcolar.

Cea mai gravă situaţie s-ar înregistra pe DJ 109B Fundătura-Corneşti, acolo unde microbuzul şcolar ar refuza să mai intre să ia copiii.

“E dezastru, măcar să acoperim cumva gropile. Mi-au spus oamenii că se strică maşina de transport, nici nu-şi mai pun gândul că va fi modernizat drumul, dar măcar ceva gropi să acoperim acolo. E dezastru. E cel mai rău drum judeţean pe care îl avem”, a spus consilierul judeţean Remus Lăpuşan (PSD).

Directorul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Liviu Hîncu, spune că va trimite o echipă “să evalueaze”.

“O să trimitem o echipă să evalueze, să vadă despre ce e vorba, ce cantităţi de lucrări şi o să încerc să au legătura cu firma şi să îi mobilizez să vadă dacă pot să intervină. S-au făcut deja planurile pe acest an, dar o să vorbesc cu ei”, a replicat Hîncu.

“Anul acesta, e a treia sau a patra oară când ridic aceaastă problemă. Aici nu ai ce plomba, trebuie pus nişte pietriş, să se ajungă la situaţia de a circula în condiţii semi normale”, a mai spus Lăpuşan.

Locuitori fără surse de venit?

Consilierul judeţean Vasile Sălătioan (PSD) spune că s-a săturat de promisiunile Consiliului Judeţean.

“Nu pot să cred că ce-am vorbit acum 3 luni de zile referitor la drumul DJ 109B Fundătura-Corneşti, la care aşteptam răspuns cu prioritizarea lucrărilor, obligaţia Consiliului Judeţean de a trimite personal nu s-a realizat, domnul director vine şi spune acum că va evalua. Când? În noiembrie? În contextul în care operatorul care colectează laptele din aceste localităţi nu mai trimite aautospeciale, este singura sursă de venit, microbuzul nu mai poate circula şi noi ce facem? Aşteptăm lună de lună să ni se spună că vom vedea, vom face? De promisiuni ne-am săturat. E o problemă stringentă a locuitorilor şi văd că nu există o prioritizare de care să ştie lumea. Executăm în aprilie sau în noiembrie. Promisiuni, promisiuni”, a spus acesta.

“Acordul cadru de întreţinere e un acord pe patru ani. Nu putem face într-un an toate lucrările de pe patru ani. nu există. Prioritizarea şi programul de întreţinere le-aţi votat în şedinţă”, a replicat Hîncu.

CJ Cluj: Se lucrează la drumuri

Consilierul Dorel Secară (PNL) spune că în aceeaşi situaţie ca dDJ 109B este şi drumul Satul Lung – Giula.

“A mai avut noi discuţii pe tema asta. În ce stadiu sunteţi? Şi aici e vorba de copii la şcoală, de microbuze”, a spus Secară.

Directorul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a precizat că “în această săptămână a fost semnat contractul pentru lucrări de întreţinere şi se va turna covor asfaltic în această toamnă”.

Alte drumuri, aceleaşi probleme

“Pe Valea Drăganului sunt şanse să se plombeze? E dezastru, drumul e la pământ. Sunt mulţi turişti”, „DJ 150 Mociu Viişoara se lucrează? Ajungem până la sfârşitul anului până la Câmpia Turzii? Putem face ceva?”, „DJ 113, de la Sănduleşti la Cheile Turzii?”, au fost câteva dintre nemulţumirile consilierilor.

“Pe DJ 150 am avut un contract încheiat pe care numai săptămâna trecută l-am reziliat cu Kiat-ul. Nu putem intra cu covor astfaltic, cât timp aveam contract de modernizare cu Kiat. E un proiect pe fonduri europene, va trebui relicitat. Astăzi (n.red. joi) au început lucrările. Pe zona de Dăbâca nu facem nimic în acest an, doar de anul viitor. Anul trecut am pus covor asfaltic de la ieşirea din Dăbâca până la Panticeu. Cu siguranţă, că şi noi ne-am dori ca firma care a câştigat licitaţia să poată intra pe 100 de drumuri deodată. Din păcate, nu se pot împărţi. La ora actuală, lucrează 8 echipe. Drumurile pe care le-am reziliat şi le reziliem cu firma Kiat sunt în plus faţă de ceea ce li s-a dat, nu sunt drumuri de câţiva kilometri, sunt drumuri de 40 de kilometri. În Mărişel au început lucrările până jos în Gilău, acum o să le facem contract pe drumul de la Băişoara, de la Luna până la Băişoara. Cu siguranţă, va trebui să reziliem şi contractul cu Kiat la Vultureni-Recea-Dealul Jurcii. Momentan, firma este în cele 40 de zile de notificare. Dacă firma nu reuşeşte să reintre în grafic vom realiza”, a mai spus Hîncu.