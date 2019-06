Șeful CNAIR, urecheat privind autostrăzile: „Minciuni, dezinformare. Neaga, pleacă acasă!”

Reprezentanții ONG-ului susțin că Neaga sfidează din nou „nu doar bunul simț, ci și logica matematică, mințind și dezinformând în stil comunist cu producția la hectar”.

Narcis Neaga a declarat că, potrivit EUROSTAT, în fiecare stat al Uniunii Europene, la un milion de locuitori, pot fi în lucru 6 km de autostradă într-un an. „În România, existând 20 de milioane de locuitori, ar trebui să avem în lucru 120 de km de autostradă. În prezent, în România, există în lucru peste 200 de km de autostradă”, susține șeful CNAIR.

Realitatea semnalată de API este, însă, cu totul alta! Contractele de autostrăzi semnate și active însumează, într-adevăr 193 km. Cu toate acestea, în acest moment, mișcare în teren există doar pe aproximativ 146 km (restul sunt încă în faza de proiectare: două loturi din A0 Sud și sectorul Sibiu-Boița din A1).

Statistică grosolan scoasă din context!

„Strict scriptic, țara noastră are acum 7,3 km de autostradă în execuție la milionul de locuitori. Problema este că statistica este grosolan scoasă din context! Ce nu spune Neaga este că zonele cele mai dense (și civilizate) ale Europei au rețeaua în mare parte finalizată și nu mai construiesc așa mult. În plus, în țările care trebuie să prindă Vestul din urmă ritmul este semnificativ mai mare. De exemplu, Polonia are în execuție peste 20 km/milionul de locuitori și în stadii avansate de pregătire încă vreo 30”, punctează reprezentanții API.

Asociația Pro Infrastructură preciează că, din cei 146 km pe care se muncește, 43 se vor deschide în câteva luni, adică loturile 3 și 4 din A1 Lugoj-Deva, contracte parafate încă din august 2013. Astfel, mai rămân 103 km din care 41 – tronsoanele 1 și 2 din A10 Sebeș-Turda – sunt în construcție de 4 ani și jumătate. Nu vor fi terminate nici în 2019, ci poate abia la anul!

„Mai vreți termene depășite? Mai avem! Din cei 103-41=62 km rămași, aproape 34 de km, adică segmentele Câmpia Turzii-Chețani și Chețani-Iernut (parte din A3) au ordine de începere emise în luna mai 2016! Primul tronson va fi gata abia la final de 2021 (poate), iar celălalt în 2020, realist vorbind”, avertizează reprezentanții ONG-ului.

„Cu aceste «performanțe» se laudă Narcis Neaga și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Dezinformare, minciună, doar-doar s-ar acoperi dezastrul care ține de ani de zile. Neaga, PLEACĂ ACASĂ!” – Asociația Pro Infrastructură