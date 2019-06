Dispută între un preot şi preşedintele Consiliului Judeţean pe tema alocărilor banilor pentru biserici. “Nu îmi ajunge nici măcar să excavez”

Bisericile din Cluj vor primi sume impresionante de la Consiliul Judeţean pentru construcția de noi lăcașuri de cult. Faţă de anul trecut, alocările au crescut cu 10%.

În total, bisericile vor primi suma de 2,2 milioane lei. Banii vor fi cheltuiţi pe renovări/reparaţii şi lucrări de amenajare/întreţinere la biserici, schimbări de acoperiș sau burlane, montare parchet masiv, picturi în biserică, schimbări de geamuri sau termoizolaţii

De departe, cea mai mare sumă merge către cultul ortodox, 1,58 milioane lei, în special către Arhiepiscopia Clujului pentru continuarea picturii în mozaic la Catedrala Mitropolitană – 200.000 lei. Anul trecut, pentru exact aceeaşi lucrare Arhiepiscopia Clujului a primit 135.000 lei. Reamintim că lucrările de pictură prin tehnica mozaicului au început în 2001 şi sunt departe de a se încheia.

Pe locul doi în topul alocărilor se află cultul reformat care va primi 270.000 lei.

Cultului greco-catolic i s-a repartizat suma de 93.000 lei (faţă de 279.000 lei în 2018). Surprinzător, cei mai mulţi bani nu merg pentru continuarea construcției Catedralei din Piața Cipariu (16.000 lei) ci pentru contruirea unei capele mortuare în Cojocna (40.000 lei).

Construirea acestei capele din Cojocna a fost şi motiv de dispută între preşedintele Consiliului Judeţean şi preotul ortodox din comună, care a cerut mai mulţi bani.

"Pe lângă acea capelă mortuară mai avem încă alte două proiecte, un centru social misionar şi restaurarea unei biserici monument istoric. Eu ştiu că primăria noastră are deficienţe mari. Ne străduim noi să facem. Vorbim de un centru social misionar într-un cartier de etnie romă. Primăria mea m-a ajutat până în clipa de faţă 400 de metri pătraţi finalizaţi, un proiect de finanţare a dotării acestui centru din fonduri europene, nu e mult, sunt aproape 60.000 de euro şi primăria mea m-a ajutat cu 5.500 lei. Întotdeauna mi-au spus că cei de la Consiliul Judeţean nu îi alocă bani suficienţi încât să mă sprijine. Până în prezent, de la Consiliul Judeţean am obţinut 19.000 de lei. Nu e mult, nici nu e puţin. Însă am şi eu nevoie de sprijin din partea autorităţilor, fie de la Cojocna, fie de la Consiliul Judeţean. Vorbim de un centru într-un cartier de etnie romă, vorbim de maşini de spălat, săli unde vom face diferite activităţi. Sincer să fiu sunt la capătul puterilor. Stau să mă gândesc de la cine să mai cer bani pentru a merge mai departe cu bisericuţa care va fi construită în acel centru. Am primit pentru acea biserică 6.000 de lei, nu e o sumă puţină, dar cred că nu îmi ajunge nici măcar să excavez, în condiţiile în care primăria mea m-a ajutat cu 5.500 de lei de când m-am apucat de acel centru. Acel centru misionar nu interesează pe nimeni. La nivel de comună, de administraţie locală, Cojocna a primit cei mai puţini bani. Aţi fost la noi în comună. Dacă vrem o societate mai bună şi dacă vrem să integrăm cetăţenii de etnie romă, oamenii care fac ceva trebuie sprijiniţi cu adevărat. La cei 6.000 de lei prefer să renunţ (n.red. Consiliul Judeţean a alocat 6.000 de lei pentru Parohia Ortodoxă Cojocna – construire biserică în centrul social misionar Sf. M. Mc. Gheorghe) decât să îmi spuneţi că mi-aţi dat banii", a spus Georgel Rednic, preot paroh la Parohia Cojocna, marţi, în şedinţa extraordinară de Consiliu Judeţean unde s-a votat alocarea banilor pentru cultele religioase.

În replică, Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, spune că acea capelă mortuară a fost o prioritate.

“Noi am discutat acolo ca şi priorităţi pentru toate bisericile. E cea mai mare sumă alocată pentru o comună, în speţă Cojocna. Când vom avea resurse, o să vă dăm şi pentru ceea ce spuneţi dumneavoastră. Capela e pentru oamenii din comună. Am considerat că această capelă e prioritară. Dacă vă uitaţi la sumele alocate pentru comune o să vedeţi că Cojocna are 66.000 de lei, cea mai mare sumă. Cu dragoste încercăm să vă ajutăm, dar acum am prioritizat în această formă având în vedere că a fost o solicitare din partea tuturor cultelor. Toţi au spus că acea capelă e o prioritate. Noi ne-am conformat”, a spus Tişe.

Cultul romano-catolic va primi suma de 80.000 lei, Cultul unitarian – 25.000 lei, Cultul Penticostal – 62.000 lei, iar Cultul Baptist – 22.000 de lei.

“Astăzi am alocat bani pentru culte. Am avut foarte multe cereri, din partea cultului ortodox am avut 327 de cereri, nemaivorbind de cele provenite din partea greco-catolicilor, penticostalilor şi altor confesiuni. Din punctul nostru de vedere, am încercat să facem o împărţire echilibrată. Sigur, sumele nu sunt suficiente, dar am încercat pe priorităţi să alocăm aceşti bani, mai cu seamă pe partea de biserici care sunt distruse, partea de biserici care au luat foc sau construirea de capele în fiecare centru de comună. Toate cultele au solicitat acest lucru. Am alocat bani şi pentru bisericile din municipiul Cluj-Napoca şi pentru Arhiepiscopie pentru finalizarea lucrărilor în catedrală şi pentru finalizarea lucrărilor de construcţie de pe Calea Turzii. În ceea ce priveşte mozaicul din Catedrală vom vedea exact care este ritmul de lucru. Mâine voi avea o discuţie cu IPS Andreicuţ. Sper ca la următoarea alocare să mai punem o sumă dacă e nevoie”, a precizat Tişe.