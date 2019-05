„Oamenii lui Tişe” recunosc că nu doresc investiţii la aeroport? “Ne dorim dezvoltare, dar nu oricând”. Ceartă Tişe-Ciceo: “Plec acasă!”

Cu întârziere, consilierii județeni au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. Luna trecută, proiectul a fost scos de ordinea de zi.

Nici de această dată, Tişe nu s-a putut abţine să fie ironic pe subiectul vânzării aeroportului, precizând că după turci, sunt şi chinezi şi japonezi interesaţi de subiect.

Tişe: Dacă s-ar aproba vânzarea a orice în acest judeţ, tot dumneavoastră va trebui să votaţi cu 2/3, să ne înţelegem. Până la urmă, această manipulare că s-ar vinde aeroportul este făcută pentru cine vrea să creadă manipulările. Apreciez că nu aţi luat în serios chestiunea cu vânzarea chiar dacă eu l-am vândut deja la turci. Au fost şi chinezi care vor să-l cumpere. Sunt chinezi care vor să cumpere aeroportul şi sunt şi japonezi.

Conducerea Aeroportului susţine că este vitală accesarea de fonduri europene pentru mai multe investiţii, dat fiind faptul că există o concurenţă mare între aeroporturi.

Ciceo: În ce priveşte calea de rulare, adică vorbim de pista veche în funcţiune din 1968, ne-a impus imperativ Autoritatea Aeronautică Civilă să facem o cale de rulare nouă până în 2020, avem documente în acest sens, au fost prezentate Consiliului de Administraţie. Consiliul de Administraţie nu vrea să ţină cont de documentele...

Tişe: Domnul Persu spune că nu e adevărat.

Ciceo: Domnule preşedinte, lăsaţi-mă să termin. Domnule Persu nu aveţi pregătire în domeniul aeroportuar.

Tişe: Domnule Ciceo, vă rugăm să nu jigniţi pe nimeni. Nu vorbiţi despre ce a zis domnul Persu. Vorbiţi ce doriţi dumneavoastră, dar nu despre alţii.

Ciceo: Din punct de vedere a căii de rulare este obligatoriu să o înlocuim. În cazul în care nu facem o cale de rulare nou, traficul va scădea cu 50% conform estimărilor Romatsa. Pentru această cale de rulare putem obţine 7 milioane euro fonduri europene nerambursabile, Ministerul Transporturilor insistent a solicitat să îi transmitem hotărârea Consiliului de Administraţie şi hotărârea de Consiliu Judeţean cu aprobarea bugetului pentru acest obiectiv de investiţii. Prin faptul că, în mod nejustificat, în ultima şedinţă, cei trei membri ai Consiliului de Administraţie prejudiciază în mod intenţionat aeroportul, traficul va scădea cu 50%, calea de rulare este obligatoriu să o înlocuim. În ceea ce priveşte celelalte fonduri europene, suntem eligibili, e o concurenţă între aeroporturi, după principiul primul venit, primul servit în ceea ce priveşte fondurile europene, echipamentul de securitate trebuie să îl depunem cel mai târziu până la 1 iulie. Ministerul Transporturilor ne-a solicitat imperativ să conţină hotărârea Consiliului de Administraţie o frază prin care orice alte costuri intervin să şi le asume Regia. La fel au făcut toate aeroporturile. Este concurenţă în a obţine fondurile europene. Consiliul de Administraţie, în mod nejustificat, a refuzat să pună această frază. Efectiv, prin neadoptarea acestor investiţii, se sabotează aeroportul, se pune în pericol traficul şi siguranţa. Există pericolul să pierdem fondurile europene şi prin acţiunile Consiliului de Administraţie din ultima şedinţă se împiedică dezvoltarea aeroportului.

“Vrem dezvoltare, dar nu oricând”

Tot circul a început de la banii pe care Aeroportul îi cheltuie pe avocaţi şi pe publicitate. Daniel Persu, membru în Consiliul de Administraţie de la Aeroport, spune că trebuie făcută o prioritizare a investiţiilor şi a lăsat să se înţeleagă că instituţia are nevoie de avocaţi, nu şi de publicitate.

Daniel Persu: Referitor la cheltuielile cu asistenţa juridică, am dat aviz favorabil, considerăm că este necesar în continuare să susţinem contractele cu cele două case de avocatură care sprijină activitatea aeroportului. Referitor la cheltuielile de publicitate, Regia e cea care trebuie să aducă bani din publicitate, nu să cheltuie. Suma aprobată o considerăm necesară pentru anunţurile strict legate de activitatea imediată (...) Noi mereu am spus că ne dorim o cale de rulare paralelă cu pista nouă, merem am spus că ne dorim un terminal nou, dar din punctul nostru de vedere, cred că prioritatea zero este pista. Întâi trebuie să prelungim pista la 2.500 metri pentru a putea ridica toate restricţiile care sunt la această oră. Trebuie o prioritizare a investiţiilor. Ne dorim dezvoltarea aeroportului, dar nu oricum şi oricând.

“Vor sabotarea aeroportului”

Ciceo a continuat să susţină că membrii Consiliului de Administraţie doresc sabotarea aeroportului.

Ciceo: Suntem eligibili pentru fonduri europene. E total fals ce spune Persu. Avem confirmarea de la Ministerul Transporturilor. Scopul e de a sabota aeroportul.

Tişe: Nu mai interveniţi peste noi. Nu am intervenit peste dumneavoastră. Nu mai interveniţi peste nimeni. Vă dăm cuvântul cât doriţi. Vreţi să vorbiţi, vorbiţi. Dar nu mai interveniţi peste vreun coleg. E posibil? Puteţi face un minim de respect faţă de noi toţi să vorbiţi când vă dau cuvântul? Dacă nu puteţi, vă lăsăm să vorbiţi singur şi plec acasă.

Diana Coman, serviciul Managementul Proiectelor: Din corespondenţa pe care am purtat-o cu Ministerul Transporturilor nu rezultă şi nici nu are cum să rezulte că ministerul solicită aprobarea în buget sau aprobarea în CA. Ministerul nu poate impune unei autorităţi locale sau unei regii să depună proiectul, decât dacă autoritatea sau regia consideră că se impune realizarea unei investiţii.

