Dacă nu a putut să închidă Aeroportul, Tişe vrea să îl vândă. Planul secret prin care Tișe dă Aeroportul Cluj pe mâna turcilor!

La întâlnirea de la începutul lunii decembrie, ar fi participat pe lângă Alin Tişe, Dorin Catană administrator Sky Capital, Andrew Stear, project manager şi Haldun Firat Kokturk, global head of airports, Grupul Limak Yatirim. Grupul Limak derulează investiţii în infrastructura aeroportuară, inclusiv a participat la construcţia noului aeroport din Istanbul.

În urma discuţiilor, preşedintele Alin Tişe le-ar fi spus membrilor delegaţiei că „ o formă de concesionare sau privatizare a Aeroportului Internaţional Cluj ar putea reprezenta o posibilitate având în vedere că fondurile Consiliului Judeţean sunt limitate ”.

Nu e prima dată când Alin Tişe vorbeşte despre posibilitatea concesionării Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj. În preajma alegerilor locale din 2016, Alin Tişe a adus pentru prima dată în discuţie această posibilitate.

“Este o discuţie pe care va trebui să o avem cu toate forţele politice din Consiliul Judeţean, cu consiliul de administraţie şi cu directorul de acolo şi să vedem în perspectiva a 5,10, 20 de ani unde dorim să ducem acest aeroport şi în ce formă dorim să-l administrăm mai departe, public-privat, privat-public. Trebuie discutat şi decis pentru a anticipa pentru că în Europa deja aeroporturile se duc spre o formă de administrare privat-public, respectiv capacitarea unor resurse promovate pentru a putea dezvolta un aeroport tocmai pentru că autorităţile publice nu mai fac faţă cu bani pentru a le putea finanţa. Apoi, avem o problemă legată de Comisia Europeană care, încet-încet, impune restricţii în a mai finanţa de la bugetul primăriilor sau consiliilor judeţene aeroporturile care devin regionale”, spunea Tişe la acea vreme.

În acest sens, Tişe dădea exemplul aeroportului din Ljubljana (Slovenia) care “s-a concesionat pe 30-35 de ani pentru 250 de milioane de euro”. Doar că traficul de pe aeroportul din Ljubljana este mult mai mic decât cel de pe aeroportul clujean. Aeroportul din Slovenia va încheia anul cu un trafic de 1,6 milioane de pasageri comparativ cu Aeroportul Avram Iancu, 2,9 milioane pasageri.

Liderul grupului PSD din Consiliul Judeţean, Remus Lăpuşan, spune că această idee este o “prostie”.

“ E o prostie să te gândeşti că vei concesiona aeroportul . Aeroportul funcţionează foarte bine, s-au făcut investiţii necesare care, cel puţin pe termen lung, sunt suficiente din punctul meu de vedere. Mai sunt mici retuşuri, dar sunt fonduri pentru aşa ceva. Dar să te gândeşti la concesionare sau că vinzi părţi din aeroport mie mi se pare o prostie, cel puţin la momentul acesta. Asta e o chestiune mult mai complexă care necesită timp şi analize. Aeroportul e organizat ca regie autonomă, nu e societate comercială. Ar trebui ca din regie să îl transformăm în societate comercială pe acţiuni. Cred că au fost nişte discuţii informale. Nu mi se pare că poţi ieşi să spui public aşa ceva. Poate se gândeşte domnul Tişe şi cu cei din PNL să vândă, să facă nişte bani, dar nu cred că e o soluţie ”, a precizat Lăpuşan.

Consilierul judeţean PSD îi transmite preşedintelui Alin Tişe că dacă tot vrea să concesioneze ceva să înceapă cu Univers T, hotel care “nu aduce niciun fel de profit”.

“După ce atâţia ani de zile s-au investit doar bani la aeroport şi s-au lăsat la o parte drumurile judeţene, acum să ne gândim că îl concesionăm sau facem altceva nu e chiar în regulă. Nu se justifică . În acest moment nu are nicio justificare. Problemele mari de acolo s-au rezolvat, este pista nouă pe care se aterizează şi decolează fără probleme, sunt terminalele noi care acum s-au inaugurat, s-a mai fluidizat traficul de călători. E foarte profitabil aeroportul. Oricum, putem să ne dezvoltăm singuri. Nu ştiu la ce s-au gândit dânşii când spun că ar fi nevoie de mari investiţii. Nu văd pentru ce. Discuţia asta nu e chiar nouă. Dacă e să privatizăm ceva sau să vindem, să concesionăm, putem începe, de exemplu, cu Univers T care e un hotel care nu ne aduce aproape niciun fel de profit. Dar nu aeroportul. Aeroportul e un subiect sensibil. E bijuteria judeţului, ce să mai vorbim. Şi până la urmă a regiunii ”, a mai spus Lăpuşan.

În schimb, liderul grupului PNL din Consiliul Judeţean Cluj, Călin Tuluc, spune că este de acord cu concesionarea aeroportului.

“Personal, sunt de acord cu descentralizarea integrală a tot ceea ce înseamnă activitate comercială din subordinea Consiliului Judeţean, inclusiv concesionarea aeroportului . Toate aeroporturile mari din Europa, nodurile mari aeriene, sunt cu management privat. O chestie de perspectivă, extrem de complicată, pentru că aici e şi o chestie de legislaţie, nu ştim exact dacă legislaţia permite să concesionăm, fiind considerate elemente strategice nu ştiu în ce măsură se poate concensiona. Şi nu se poate concesiona aeroportul, ci doar managementul, noi nu putem să dăm în concesionare pistele. Pistele sunt obligatoriu să fie domeniul public al judeţului Cluj prin lege. Noi putem concesiona managementul, Consiliul de Administraţie şi Directoratul ţi le putem concesiona, adică să le numeşti tu, dar în rest va trebui să te descurci, că aduci finanţare privată, de la bănci, dar noi nu mai putem contribui. Se poate concesiona doar administrarea efectivă a afacerii, nu se pot concesiona clădirile aeroportului sau pistele. Se pot concesiona diverse spaţii, cum e parcarea, cum sunt spaţiile comerciale. Ca idee, eu sunt de acord, dar e discuţie cu termen mediu şi lung pentru că în ce măsură legea ne poate ajuta să facem un pas de genul acesta”, a comentat Tuluc pentru Monitorul de Cluj.

Acesta mai spune că, în prezent, Consiliul Judeţean nu mai poate aloca bani către aeroport din cauza Comisiei Europene.

“Chestia că nu mai putem noi aloca fonduri pentru aeroport nu e o chestie de voinţă sau că ne-am certat cu Ciceo (n.red. directorul Aeroportului Cluj David Ciceo). Ci din cauza Comisiei Europene. S-a limitat foarte drastic ajutorul din cauza reglementărilor privind ajutorul de stat. Ce mai putem face acum, eventual, putem face pista, Consiliul Judeţean să facă licitaţia, s-o recepţioneze şi după aceea o dă în folosinţă în aeroport, dar direct către aeroport nu mai putem să dăm bani din cauza Comisiei Europene”, a mai menţionat Tuluc.

Vicepreşedintele CJ Cluj, Vakar Istvan (UDMR), a confirmat întâlnirea lui Tişe cu delegaţia turcă .

“Nu am discutat cu preşedintele despre acest subiect (n.red. concesionarea aeroportului). Nu ştiu ce idei are. Nu ştiu de unde vine ideea, cu cine a discutat, care e strategia, dacă există sau e doar o poveste. Au mai fost poveşti de genul acesta. Eu am văzut acea delegaţie turcă, nu am participat, nu ştiu ce au discutat . Dacă ştiu să facă ceva bun nu am nimic împotrivă, doar să nu uităm că aeroportul este o instituţie strategică . Nu e chiar simplu. Vom vedea ce va fi”, a spus Vakar.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Conducerea Aeroportului Cluj a refuzat să comenteze informaţia precizând că este atribuţia Consiliului Judeţean, dar în 2016, directorul David Ciceo spunea că tendinţa în Europa este de privatizare a aeroporturilor.

“Este atributul Consiliului Judeţean, fiind proprietar Consiliul Judeţean Cluj, dar în Europa este o tendinţă de privatizare a aeroporturilor regionale, majoritatea ţărilor europene deja au privatizat sau urmează să privatizeze aeroporturile regionale. Dar repet, este decizia Consiliului Judeţean Cluj care este proprietar”, spunea Ciceo.

Aeroportul Internaţional Cluj, cea mai profitabilă regie a Consiliului Judeţean

În cei 86 de ani de existenţă, Aeroportul Internaţional Cluj a devenit unul dintre cele mai importante aeroporturi ale României. Dacă în anul 1997 ocupa poziţia a 5-a în clasamentul aeroporturilor din România din punct de vedere al traficului aerian, cu doar 48.886 de pasageri, astăzi este al doilea aeroport al ţării cu un trafic anual de peste 2 milioane de pasageri.

În 2015, Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a fost clasat de Airports Council International - Europe pe locul trei în topul european al aeroporturilor care au înregistrat cea mai mare creștere a traficului aerian în primul semestru al anului 2015, la categoria celor care au avut sub 5 milioane de pasageri.

În 2018, Aeroportul Internațional Avram Iancu Clu-Napoca a reușit, în perioada ianuarie-iunie, un profit de peste 2,6 milioane de euro .

“Creșterea veniturilor proprii în primul semestru al anului 2018 față de primul semestru al anului 2017 rezultă în principal din creșterea numărului de pasageri cu un procent de aproximativ 5%, prin creșterea numărului destinațiilor regulate la 45 (interne și internaționale) față de 44 de destinații operate în primul semestru al anului 2017. În semestrul I al anului 2018 comparativ cu semestrul I al anului 2017, de pe Aeroportul Internațional Cluj au fost deschise 5 rute noi (Frankfurt, Timișoara, Viena, Atena, Monastir). Pe lângă destinațiile noi au fost introduse și frecvențe suplimentare pentru Tel Aviv (Israel) de la 2 la 3 frecvențe pe săptămână. În primul semestru al anului 2018, Consiliul Județean Cluj nu a alocat nicio sumă aeroportului”, a transmis conducerea aeroportului.

David Ciceo spunea că devierea Someşului şi extinderea pistei sunt vitale în acest moment pentru dezvoltarea aeroportului și că, fără extinderea pistei, nu se va putea atinge ţinta de 7 milioane de pasageri în 2030 .

Aeroportul va încheia anul 2018 cu un trafic de aproape 3 milioane de pasageri . În 2017, Aeroportul Internaţional Cluj a înregistrat un trafic total de 2,69 milioane de pasageri, în creştere cu 43% faţă de anul 2016, când s-au înregistrat 1,88 milioane.

Tișe a vrut să închidă aeroportul

Recent, un document semnat de Alin Tișe și alți funcționari din cadrul Consiliului Județean Cluj a fost înregistrat la Autoritatea Aeronautică Română cu informații absolut șocante, cea mai tare fiind aceea că în orice moment pe noua pistă de aterizare/decolare, investiție inaugurată în 2013, care a costat 40 de milioane de euro, se pot produce catastrofe aeriene, care s-ar solda cu zeci sau sute de morți.

În documentul ataşat puteţi consulta minuta întâlnirii dintre delegaţia turcă şi conducerea Aeroportului Cluj