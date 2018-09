Primul zbor liric al Stagiunii 2018-2019 la Opera din Cluj, premiera Madame Butterfly

Capodopera ce deschide în mod oficial noul an liric al teatrului liric clujean va prinde culoare și emoție în coproducția-eveniment realizată alături de Fondazione ”Pergolesi Spontini”, sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Italiei în România. Montarea poartă semnătura unei apreciate echipe de creație italiene, coordonată de regizorul artistic Matteo Mazzoni și se bucură de o distribuție impozantă de soliști clujeni și invitați speciali, aflată sub bagheta dirijorului italian David Crescenzi.

”Madama Butterfly” este un titlu de referință al repertoriului operistic universal care a fascinat prin controversă chiar de la prima sa reprezentație, fiind contestată dur la premiera absolută prezentată la Scala di Milano, pe data de 17 februarie 1904 (sub titlul inițial ”Cio-Cio-San”), fapt ce a adus o mare suferință compozitorului, în pofida minuțiosului său parcurs creativ.

“Giacomo Puccini își dedicase întreaga atenție și concentrare pentru a reda o ”Madama Butterfly” autentică, perfect încadrată în contextul asiatic – astfel, documentarea sa temeinicăasupra culturii japoneze se reflectă distinctiv înintonațiile muzicii, obiceiurile, ritualurile și simbolurile reprezentative ce-i caracterizează întregul discurs muzical-dramatic. Tocmai acest caracter diferit - și, în definitiv, inovator pentru secolul XX - al operei a atras scepticismul și dezaprobarea publicului premierei de la Milano și, astfel, nevoia lui Puccini de a-și revizui amplu partiturile. Cea de-a doua premieră, ajustată,a fost pusă în scenă la Brescia (28 mai 1904) – sub numele ce avea să devină celebru, aducându-i compozitorului ovațiile îndreptățite și clasând ”Madama Butterfly” printre titlurile permanente din repertoriilor celor mai mari teatre lirice ale lumii, până în prezent”, spun reprezentanţii Operei.

Tragedia lirică plasează acțiunea la intersecția a două culturi contrastante: cea americană și cea japoneză. B.F. Pinkerton, un locotenent al marinei americane aflat în Japonia, dorește să o ia în căsătorie pe Cio-Cio-San, o frumoasă și tânără gheișă din Nagasaki. Dacă pentru mire căsătoria este o conveniență privită cu amuzament, mireasa se entuziasmeazăla gândul și visul iubirii adevărate, oferindu-i iubitului întreaga sa ființă. Cursul narativ este caracterizat de o complexă paletă sentimentală, variind de la dragostea inocentă, dedicată și necondiționată, la superficialitate, răceală și indiferență – subliniind inerentele contraste dintre cei doi soți și culturile lor, tânăra cu nume de fluture ajungând să cunoască un final tragic, în locul zborului dulce al iubirii, pe care îl sperase.

”În calitate de realizatori ai producției Madama Butterfly de Giacomo Puccini, ne aflăm în fața unei drame eminamente psihologice, chiar psihanalitice. Tocmai acest fapt a determinat ostilitatea primilor receptori ai acesteia la începutul secolului XX. Mai mult decât atât, Butterfly reprezintă apoteoza ,,eternului feminin”, atât de răspândit în cultura finalului de secol XIX, redat cu ajutorul ,,metodelor” moderne ale analizei. În mod ciudat, această ,,poveste” de esență freudiană a trebuit să fie scrisă de un italian și nu – așa cum ne-am fi așteptat – de către un muzician de origine central-europeană precum Richard Strauss, spre exemplu. În acea vreme a Germaniei lui Wilhelm al II-lea, burghezia mergea la operă cu așteptarea de a întâlni transpunerea unei lumi platonice, dominată de zei și nu cea a oamenilor vii, ai realității imediate”, spune David Crescenzi.

Premiera ”Madama Butterfly” va fi urmată de o a doua reprezentație miercuri, 3 octombrie 2018, de la ora 18:30.