Cum se lucrează pe Autostrada Sebeş-Turda. Realitatea din teren este dezamăgitoare, chiar dezastruoasă - VIDEO

"Deşi condiţiile meteorologice din ultimele săptămâni au fost ideale pentru execuţie, constructorul (Aktor) avansează într-un ritm extrem de lent, mobilizarea fiind una nesemnificativă. Promisiunile din ultimele luni (venite atât din direcţia CNAIR, cât şi din cea a constructorului) au fost extrem de optimiste. Realitatea din teren este dezamăgitoare, chiar dezastruoasă pe alocuri. Ne întrebăm contrariaţi cum de anumiţi antreprenori generali sunt ameninţaţi sistematic cu rezilierea pentru mobilizare slabă, iar în cazul de faţă şantierul parcă îngheţat în timp nu produce nici cea mai mică reacţie oficialilor CNAIR", scriu reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură, pe Facebook.

Aceştia precizează că sunt lucrări de care constructorul nu se poate apuca din cauza exproprierilor suplimentare încă nerealizate sau a utilităţilor nerelocate, "totuşi, acolo unde se poate munci, nici nu se cunoaşte că autorizaţia de construire este obţinută de mai bine de 2 ani de zile. În acest timp, un constructor serios ar fi ajuns la nivel de strat intermediar de asfalt sau structuri aproape finalizate. Aktor abia a reuşit să iasă din pământ cu o parte din terasamente sau cu pilele structurilor, ridicând grinzi doar pe podurile şi pasajele mici".

Asociaţia Pro Infrastructură solicită responsabililor din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să urgenteze emiterea deciziei de expropriere pentru terenurile suplimentare, a autorizaţiei de construire şi a avizelor pentru relocarea utilităţilor.

"Orice tergiversare este o bătaie de joc faţă de bugetul de stat, fondurile europene nerambursabile şi faţă de şoferii care îşi doresc să circule cât mai rapid pe această autostradă, evitând calvarul de pe DN1", mai arată sursa citată.

În luna martie, ministrul Transporturilor Lucian Şova spunea, în ceea ce priveşte loturile 1 şi 2 ale autostrăzii, care se întind la Sebeş la Aiud, că ”suntem departe de a vorbi despre recepţie”, însă are ”aşteptări mai mari din partea constructorilor în primul rând”.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de 541.739.137 de lei pentru lotul unu, 549.332.393 de lei pentru lotul doi, 420.511.921 de lei pentru lotul trei, 470.004.894 de lei pentru lotul patru, toate fiind finanţate din fondul de coeziune, 85%, şi bugetul de stat – 15%.