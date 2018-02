Bugetul judeţului Cluj pe 2018 a fost votat. Fără soluţii pentru societăţile falimentare şi cu bani pompaţi în proiecte falimentare

Potrivit proiectului de buget pe anul 2018, care a fost votat luni în ședință de Consiliu Județean, bugetul general al judeţului Cluj pe 2018 este de 1.377.359.980 lei (300 milioane de euro), din care bugetul local al judeţului este de 826 milioane de lei (179 milioane de euro). Din aceşti bani, secţiunea de funcţionare înghite 503 milioane de lei, pentru dezvoltare rămânând 323 milioane de lei.

Discuţiile pe marginea bugetului au vizat “salvarea” Societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene, aflată la un pas de insolvenţă.

“Acum, când discutăm bugetul, ar trebui să discutăm şi soluţia juridică şi financiară pentru a reuşi ca să salvăm această societate. Sunt foarte multe lucrări pe care trebuie să le facă pentru noi, pentru Consiliul Judeţean, mai au şi lucrări care trebuie executate pentru terţi, iar din câte am înţeles, în acest moment, compania este aproape blocată. Trebuie să găsim soluţia ori să-i capitalizăm ori să facem în aşa fel încât să le acordăm un împrumut. Eu vreau să propun alocarea sumei de 5 milioane de lei pentru capitalizare ori pentru împrumut, alocarea de sumă să vină din zona de întreţinere a drumurilor judeţene. Altă soluţie nu cred că există. Dacă nu alocăm aceşti bani blocăm compania. Degeaba avem bani în buget dacă nu există societate care să facă lucrări de reparaţie la drumurile judeţene”, a spus consilierul judeţean Remus Lăpuşan (PSD).

Călin Tuluc (PNL) spune că acest împrumut ar putea fi considerat ajutor de stat, iar Consiliul Judeţean Cluj ar putea fi investigat.

“Dacă nu se face nimic, vom rămâne fără drumuri. Până tot analizăm, firma va da faliment. E societatea noastră şi execută lucrări pentru noi”, a replicat Lăpuşan.

Ioan Haiduc, preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean, a spus că Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene a ajuns la 17 milioane lei pierdere.

“Această societate a ajuns la 17 milioane lei pierdere, Consiliul de Administraţie avea anumite obligaţii acolo să nu se ajungă aici. Sunt licitaţii făcute de acum 10 ani. Este destul de complicat să modifici nişte contracte încheiate. Să alocăm 5 milioane şi dacă nu se modifică tarifele vom pierde şi cele 5 milioane. Dacă nu se modifică tarifele l-am întrebat pe domnul director «cu cât lucraţi mai mult, cu atât pierdeţi mai mult şi mi-a răspuns că da»”, a spus Haiduc.

Directorul Societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene, Călin Platon, spune că unele lucrări prestate pentru Consiliul Judeţean nu au fost plătite.

“Noi nu cerem ce nu ni se datorează. Noi am prestat lucrări în ultimii 5 ani de 150 de milioane de lei pentru Consiliul Judeţean. Am făcut lucrări de aproape 5 milioane neplătite. Am redus forţa de muncă şi am redus cheltuielile. Noi suntem capabili să facem 100.000 de tone pe an”, a spus Platon.

Mai departe, Remus Lăpuşan a subliniat că de anul trecut la Tetarom I “s-a tot promis că facem recepţia la cel puţin două clădiri, din patru”, iar la Tetarom IV se tot alocă bani din 2015 pentru proiectare fără niciun rezultat.

„Nu avem nicio recepţie făcută acolo. Cine ne garantează că anul acesta vom recepţiona clădirile şi le vom pune în folosinţă?” a spus Lăpuşan.

Cei mai mulți bani din bugetul Consiliului Judeţean Cluj merg către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 278 milioane de lei, reprezentând 34 % din totalul cheltuielilor cuprinse în buget. Urmează Transporturile, care primesc 171 milioane de lei pentru întreținerea drumurilor județene și modernizarea Drumurilor Apusenilor și Bistriței. Evenimentele culturale și bisericile primesc 82 de milioane, învățământul 22 milioane, iar sănătatea doar 5,5 milioane lei.