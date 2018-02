„Ieşi afară, nesimţitule”. Crize de nervi în şedinţa de Consiliu Judeţean. Tişe şi directorul de la Protecţia Copilului şi-au ieşit din minţi

Finalul ședinței de Consiliu Județean de luni s-a transformat într-un circ ieftin cu urlete, înjurături, ameninţări şi jigniri. Totul a plecat de la o informare despre desfiinţarea a trei posturi de director din cadrul DGASPC Cluj.

Tămaş a afirmat că Dana Cătărig (soţia fostului consilier judeţean Horaţiu Cătărig PNL), directorul economic, a fost angajată ilegal neavând studii economice. În acel moment, Alin Tişe, a întrebat cine va prelua direcţia economică. Iar Tămaş a replicat că el va prelua aceste atribuţii.

Tișe: Cine preia direcția economică?

Tămaș: Noi desființăm direcția economică și serviciul financiar contabil...Acum este serviciul financiar contabil și doamna Cătărig (n.red. Dana Cătărig, soţia fostului consilier judeţean Horaţiu Cătărig PNL) care nu face nimic și directorul general.

Tișe: Și dumneavoastră aveți studii de specialitate? Ați spus că doamna Cătărig ocupă ilegal această funcție pentru că nu are studii de specialitate, iar acum prin organigramă dvs vreți să luați serviciul financiar contabil, să îl duceți la dvs care, de asemenea, nu aveți studii de specialitate.

Tămaș: Puneți un director economic, cu studii economice.

Tișe: Dumneavoastră ne propuneți astăzi să treacă acest serviciu de la o doamnă care era ilegal angajată...

Tămaș: Dumneavoastră, domnule Tișe ați angajat-o în 2011, pe baza prieteniei. Am documentele de concurs, cum puteți să mă păcăliți în halul acesta? Pe doamna Brad ați dat-o afară în 2009, ați făcut trafic de influență. Și ați adus-o pe doamna Cătărig director juridic fără să aibă studii de specialitate. Am documentele de concurs că a ajuns director juridic fără să aibă studii. Cum puteți să mă păcăliți în halul ăsta? Dumneavoastră ați dat-o afară pe doamna Brad, în 2009, eram acolo când v-ați traficat influența. Ați dat-o afară pe doamna Brad în martie și în vară ați pus-o pe doamna Molnar și ați adus-o pe doamna Cătărig apoi ca director juridic. Să vă fie rușine că de doi ani nu ați venit în niciun centru. Domnule Secară, de câte ori ați venit într-un centru? Să vă fie rușine că habar nu aveți ce se întâmplă în instituția asta.

Tișe: Dumneavoastră să vă fie rușine.

Tămaș: Habar nu aveți să conduceți instituția asta.

Tișe: Ești un nesimțit!

Tămaș: Dumneata ești un nesimțit! Aveți grijă la ton, vedeți că eu nu sunt Mătușan sau cei de la partid. De doi ani de zile vă bateți joc de instituția asta, du-te domnule și vezi-ți de treabă...Nesimțire crasă, ați furat cât ați putut și ați traficat influență.

Tișe: Ieși domnule afară!

Consilier județean: Ieși afară, nesimțitule! Ieși afară, domnule!

Tămaș: Să vă fie rușine, domnilor! V-ați bătut joc de instituția asta de doi ani de zile, nici nu știți ce votați. Ați traficat cât ați putut instituția, dar nu mai puneți voi mâna pe instituție, să țineți minte!

Tișe: În condițiile acestea, foarte clar mă gândesc să propun un proiect de hotărâre și să propun sancționarea directorului și destituirea de îndată. În asemenea situații nu cred că putem să funcționăm. Domnul respectiv, care a venit pus politic, prin urmarea faptului că doamna Molnar a fost obligată să demisioneze ca el să ocupe acest post...E membru de partid promovat. Despre ce vorbim aici? Nici doamna Brad, nici doamna Molnar nu au avut de a face cu partidul din care provin eu. Le-am văzut în momentul în care au preluat aceste funcții. La modul serios îmi pun problema dacă persoana poate, din punct de vedere mintal, să îndeplinească funcția de director. Este incredibil. Deci noi am făcut sesizări, am făcut plângeri peste plângeri, am făcut reclamații, evaluări, dar în astfel de condiții nu putem să funcționăm.

Tămaş: V-aţi bătut joc de doi ani de instituţia asta. O dată nu aţi fost să o vizitaţi. Nici nu ştiţi ce votaţi.

La un moment dat, Tămas a părăsit sediul Consiliului Judeţean, iar Alin Tişe a declarat că la următoarea şedinţă va propune un proiect de hotărâre privind sancţionarea şi destituirea lui Daniel Tămaş din funcţie.

Anul trecut, Alin Tişe a mai vrut să îl elibereze pe Tămaş din funcţia de conducere de director general al DGASPC Cluj “pentru incompetenţa profesională”, ca urmare a obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale pe anul 2016.

Directorul DGASPC Cluj, Daniel Tămaş a luat nota 1,5 după ce i-au fost evaluate performanțe profesionale pe anul 2016.

Încă de când s-a instalat în funcţie, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, i-a cerut în nenumărate rânduri demisia directorului DGASPC Cluj, Dan Claudiu Tămaş, pentru mai multe nereguli descoperite în instituţie.

“Eu lucrez de 18 ani în această instituţie, sunt funcţionar public, iar postul l-am luat prin concurs şi nu plec când vrea domnul Tişe. Domnia sa crede că s-au întors vremurile din perioada 2008-2012, când oamenii erau daţi afară pe considerente politice”, spunea în urmă cu puţin timp directorul DGASPC, Daniel Claudiu Tămaş.

Acesta ocupă postul de director de trei ani şi spune că nu mai are calitatea de membru PSD.

DGASPC este instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj.

Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli la DGASPC Cluj în 2016. Raportul a scos la iveală faptul că banii pentru copiii instituționalizați au fost cheltuiți cu hrana unor muncitori, iar Direcţia ar fi făcut mai multe angajări ilegale.

“Urmare a analizei situației concursurilor organizate în perioada 2013-2016 s-a constatat faptul că au fost scoase la concurs un număr de 18 posturi și au fost ocupate 34, rezultă că 16 persoane au fost angajate cu încălcarea prevederilor legale prin dispoziția directorului DGASPC Cluj, în condițiile în care persoanelor în cauză au fost declarate respinse la concursurile la care au participat, iar în unele situații posturile scoase la concurs nu erau vacante”, se arată în raportul Curţii de Conturi.