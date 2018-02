Prima sesiune a bacalaureatului din acest an începe luni, cu proba de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română

Proba va continua şi pe data de 13 februarie, ea fiind urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 14-15 februarie.



În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în 21 şi 22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C).



Conform calendarului, prima probă scrisă - Limba şi literatura română - Ea) - a acestei prime sesiune va avea apoi loc în 25 iunie, luni. Proba la Limba şi literatura maternă - Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - se va desfăşura vineri, 28 iunie.



Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12,00) şi e urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 16,00). Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie.



Potrivit ordinului, a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2018 are următoarea structură: 10 - 13 iulie înscrierea candidaţilor, 27 iulie înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe.



Pe 20 august se va susţine proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 21 august - cea la Limba şi literatura maternă, 22 august - proba obligatorie a profilului, iar pe 23 august - proba la alegere a profilului şi specializării.



Între 24 şi 27 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, pe 28 august - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar pe 29 şi 30 august - evaluarea competenţelor digitale, informează Agerpres.



În zilele de 30 şi 31 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.



Pe 1 septembrie vor fi afişate rezultatele (până la ora 12,00) şi vor fi depuse contestaţiile, între orele 12,00 şi 16,00.



Pe 6 septembrie vor fi făcute publice rezultatele finale.