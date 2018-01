Mărturii ale rudelor pacienţilor lui Lucan. „Pentru o consultație am plătit 2000 lei și nu am primit chitanță”.

O femeie povesteşte cum a plătit pentru o consultaţie o sumă considerabilă de bani, fără a primi chitanţă.

“Am fost cu tatăl meu la Urologie pe Clinicilor având trimiterea din Spitalul Militar Cluj unde tatăl meu era internat cu diagnosticul cancer la prostată, a fost consultat de Dr. Lucan, după consultare m-a trimis la clinica privată a fiului său și pentru o consultație am plătit 20000000 (2000) lei și nu am primit chitanță. Am plătit această sumă fără chitanță pentru că nu aveau locuri”, spune Elena Gheorghiţă, în comentariile postate la articolul Clujenii nu rămân indiferenţi la scandalul Lucan. “Mi-a spus că eu vreau să mă fac bine cu 3.000€, iar alţii nu s-au făcut bine cu sute de mii de euro”.

O altă femeie povesteşte cum tatăl său a stat internat o săptămână la Urologie şi cum în cele din urmă a trebuit să plătească 200 de euro pentru o analiză.

“Tatăl meu a fost internat o săptămână la Urologie fără să-i facă o analiză, un medicament, sunând că dacă vrea o analiză pentru prostată trebuie să dea 200 de euro pentru analiză. A plătit analiza, a mers dimineaţa acolo şi nu i-a facut-o decât seara, ţinând cont că are şi diabet şi trebuie să mănânce. A doua zi l-a externat şi i-a scris pe o foaie că are cancer la prostată şi să meargă la oncologie. Când a mers acolo, a fost întrebat cum merge aşa cu o hârtie că are cancer? Şi de atunci au trecut 8 ani. Gandiţi-vă de câţi si-a mai bătut joc astfel. Cum se simte un om sărac care are nevoie de transplant şi nu are bani să îşi cumpere dreptul la viaţă? Îi mulţumesc lui Dumnezeu ca tatăl meu nu a avut nevoie de aşa ceva. Acest om, Lucan, este un monstru”, povesteşte la rândul său, Dana Negreanu.