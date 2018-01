Clujenii nu rămân indiferenţi la scandalul Lucan. “Mi-a spus că eu vreau să mă fac bine cu 3.000€, iar alţii nu s-au făcut bine cu sute de mii de euro”.

Bărbatul, care a preferat să îşi păstreze anonimatul de teama repercursiunilor, a fost tratat de medicul clujean cu cinism.

“Am fost la Lukmed în 2014 pentru că aveam varicocel bilateral, Mi-au făcut analize intr-o singură zi şi am plătit doar pe analize 910 lei, în 2014. Lucan, după analize mi-a zis că am nevoie de o intervenţie cu laser şi mă costă 3000€. Dar el mi a zis că am cu totul şi cu totul altceva. L- am întrebat dacă după intervenţie o să fiu bine şi că dacă reuşesc o să fac rost de bani pentru că nu-i aveam şi mi-a spus că eu vreau să mă fac bine cu 3000€ şi alţii nu s-au făcut bine cu sute de mii de €. Când am auzit am ieşit de la el din birou.

După aceea am mers la alt doctor, mi-a zis că am varicocel bilateral m-a operat şi acuma sunt ok

Am uitat să specific că analizele de 910 lei nu erau necesare. Era necesar doar un ecograf şi analize de sânge şi urină care costau mult mai puţin. Publicaţi vă rog această întâmplare cu Lucan, să vadă lumea cine a fost şi cine este”, a scris cititorul.