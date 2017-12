De ce nu avem niciun kilometru nou de autostradă în 2017? Ce se va întâmpla cu lotul finalizat din Autostrada Sebeş-Turda

“În ceea ce priveşte Autostrada Sebeş-Turda, lotul 3, când toate condiţiile în ceea înseamnă recepţia unei autostrăzi, să fişi convinşi că suntem primii care ne vom reprezenta şi recepţiona. Antreprenorul ne-a înştiinţat în urmă cu o săptămână că a finalizat lucrările. Noi ne vom prezenta în termenul stabilit de legislaţie, astfel încât, Comisia va stabili dacă sunt întrunite condiţiile în ceea ce priveşte recepţia acestui sector de autostradă. Un termen optimist, dacă lucrurile sunt în regulă, noi am făcut unele inspecţii şi sunt unele lucruri de clarificat, ar fi prima săptămâna, a doua săptămână din luna ianuarie. Dacă lucrurile sunt clarificate. Comisia de recepţie răspunde şi Inspectoratul de Stat în Construcţii. Dacă Inspectoratul de Stat spune «nu», nu este, ca să fie clar”, a spus Ioniţă.

El spune că nu se simte vinovat de faptul că CNAIR nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă în 2017.

“CNAIR este doar un administrator şi cu mult timp în urmă a decis ca această etapă, şi anume construcţia, să fie externalizată către operatori economici. Informaţiile furnizate de CNAIR la început de an sunt în strânsă legătură cu ceea ce ne furnizează aceşti operatori economici care au nişte angajamente şi contracte semnate cu CNAIR. Asta nu este nicio scuză că acum nu avem kilometri noi de autostradă. Acum, suntem în termene şi dacă nu s-ar fi schimbat legislaţia în domeniul recepţiei lucrărilor, astăzi aveam mult mai mulţi kilometri recepţionaţi. Ştiţi bine că la mijlocul acestui an, legislaţia în domeniul recepţiei lucrărilor s-a schimbat şi a intrat un regulament. Nu mai există acea prevedere să poţi recepţiona cu anexa 2 şi 3 să existe câteva lucrări. Acum, trebuie toate lucrările să fie finalizate. Până nu se închid toate lucrările, nu putem recepţiona aceste tronsoane de autostradă. Până când nu sunt toate elementele de siguranţă clare şi închise, eu zic că e bine ca aceste autostrăzi să-şi urmeze pasul firesc şi normal. Cu siguranţă, veţi vedea în ianuarie februarie, acele sectoate pe care le aşteptăm cu toţii. Anul acesta cred că e cel mai bun an în ceea ce priveşte promovarea proiectelor”, a mai spus directorul CNAIR.