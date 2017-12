Primarul din Dej cere demisia directorului Companiei de Apă Someș

Pe parcursul a mai bine de 60 de ore consumatorii casnici, instituțiile din oraș, unitățile de învățământ și agenții economici au avut de suferit din cauza întreruperii alimentării cu apă. Potrivit afirmațiilor făcute de primarul Morar Costan, „este inacceptabil să generezi o criză de asemenea amploare pe care să o tratezi cu atâta indiferență și lipsă de considerație față de toți cetățenii municipiului Dej”, informează Dej24.

Mai mult decât atât, edilul consideră că acțiunea de branșare la magistrală a fost tratată neprofesionist de către conducerea Companiei de Apă Someș, drept pentru care este decis să se adreseze instanțelor de judecată.

„Neasigurarea lucrărilor pregătitoare a zonei de intervenție a făcut practic imposibilă efectuarea lucrărilor în condiții de siguranță și eficiență. Nu a fost pregătit un cămin betonat de dimensiuni adecvate pentru asigurarea unei intervenții de așa complexitate. Muncitorii au fost nevoiți să lucreze în apă și nămol, existând pericol de surpare a pământului.

Compania de Apă nu a informat la timp cu privire la stadiul remedierii avariei. În lipsa unei astfel de comunicări din partea companiei nu ne-am putut pregăti corespunzător pentru a diminua disconfortul cetățenilor. Toate acestea demonstrează o totală lipsă de respect față de cetățenii Dejului și administrația locală.

În calitate de primar al municipiului Dej solicit public demisia directorului general al Companiei de Apă pentru incompetența de care a dat dovadă în gestionarea crizei apei la nivelul municipiului Dej. Mai mult, voi acționa în instanță Compania de Apă și pe cei responsabili pentru prejudiciile aduse comunității dejene.

În situația dată am luat decizia de a aproviziona unitățile de învățământ cu apă potabilă și menajeră, și de a distribui apa menajeră cetățenilor în mai multe de puncte din municipiu. Pe parcursul acestor zile am fost la fața locului și m-am interesat despre stadiul lucrărilor de remediere a avariei la magistrala care asigură alimentarea cu apă a Dejului. Dacă racordurile efectuate în primele zile, miercuri și joi, au cedat, în dimineața zilei de astăzi (la ora 7.30) am constat la fața locului că racordul efectuat vineri seara (8 decembrie) este funcțional și nu sunt avarii. Furnizarea apei a fost reluată imediat iar până la finalul acestei zile situația se va remedia la nivelul întregului municipiu. Sper ca această lucrare să fie de durată. Pentru prevenirea unor astfel de situații voi începe demersurile pe cale administrativă pentru a face posibilă gestionarea la nivel local a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare prin delimitarea de compania județeană.

Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc reprezentanților mass media locale pentru sprijinul acordat pe parcursul acestor zile în comunicarea susținută și obiectivă a situației către opinia publică și responsabilizarea Companiei de Apă Someș prin mediatizarea acestei crize”, a declarat primarul municipiului Dej, ing. Morar Costan, potrivit Dej24.