CJ ameninţă cu plângeri penale Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, după ce Camera de Comerţ (!?) spune că la Pata Rât e forţă majoră

“Consiliul Judeţean a solicitat Prefecturii şi Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă o stare de alertă pe fondul unei situaţii de urgenţă determinată de acel caz care a apărut în opinia noastră fiind un caz de forţă majoră, alunecarea de gunoi care a determinat o scurgere de levigat şi noi am susţinut permanet că aceşti factori sunt imprevizibili şi de neevitat. Am primit în cursul zilei de ieri de la Camera de Comerţ şi Industrie a României un act care răspunde la ceea noi am spus şi anume decretează avizul de forţă majoră pentru Pata Rât. Camera de Comerţ şi Industrie printr-un act din data de 23 noiembrie 2017 decretează şi avizează situaţia de forţă majoră pentru Pata Rât şi spune explicit în acest aviz că situaţia existentă la Pata Rât este un caz de forţă majoră cauzat de factori imprevizibili şi de neevitat. Ceea ce noi am solicitat din septembrie se confirmă prin această declarare a stării de forţă majoră. Acest lucru demonstrează că Prefectura şi Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă a greşit când au refuzat să ne dea starea de alertă. Am cerut stare de alertă a fost respinsă. Am cerut situaţie de urgenţă ni s-a spus că nu există situaţie de urgenţă”, spune Tişe.

Preşedintele CJ Cluj spune că va face plângere penală fiecărui membru a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care a refuzat decretarea stării de alertă. În plus, Tişe cere, din nou, convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

“Astăzi, după trei luni, cantitatea de levigat este dublă. Acum, vor trebui să răspundă toţi aceşti oameni care din septembrie încoace au refuzat în mod sistematic să accepte starea de alertă, urmare a unei stări de urgenţă neprevăzute. Astăzi, nimeni, din nicio instituţie a Clujului, nu ne poate spune cum putem depolua acest levigat. Pentru ce au aplicat amenzi până acum aceste autorităţi Consiliului Judeţean? De vreme ce situaţia era neprevăzută şi imprevizibilă, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă ar fi trebuit să ia măsurile şi nu Consiliul Judeţean. Noi am spus că fiind o situaţie imprevizibilă, nu e culpa exclusivă a Consiliului Judeţean. Urmare a faptului că avem o nouă realitate, avem un aviz de forţă majoră decretat de Camera de Comerţ a României care consideră că evenimentele de la Pata Rât au în esenţă factori şi cauze imprevizibile şi de neevitat, forţa majoră se demonstrează prin acest act, Consiliul Judeţean va face următoarele lucruri: vom trimite tuturor instituţiilor, inclusiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă şi Prefecturii, acest aviz de forţă majoră şi vom cere convocarea încă o dată convocarea acestui Comitet pentru Situaţii de Urgenţă. Dacă se va refuza din nou această stare de urgenţă, de alertă, atunci noi vom implementa soluţiile date de expertul angajat de depoluare a levigatului şi cum se poate rezolva asta. Aceşti oameni care au refuzat sistematic din septembrie să stabilească această stare de alertă vor trebui să răspundă. Vom face plângeri penale şi vom da în judecată Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă pentru a răspundă fiecare personal dintre cei care au votat impotriva acestei stări. Dacă noi aveam acest accept în septembrie, noi nu am mai fi avut astăzi acest lac de levigat”, a mai spus Tişe.

Cât despre buldozerul rămas în levigat: “Acel buldozer care a intervenit la Pata Rât şi a rămas acolo era acolo pentru a face încă un dig. Urmare a ploilor, a crescut cantitatea de apă, iar acel buldozer a intrat să mai facă un dig în plus”.

Tişe a explicat că potrivit Legii 335/2007, “când există contracte comerciale, societăţile, este un fel de arbitraj, pot să apeleze la Camera de Comerţ pentru a interveni în raporturile între două firme sau între o firmă şi o autoritate. Camera de Comerţ poate decide că situaţia apărută într-un contract se datorează sau nu unui caz de forţă majoră. Acel aviz de forţă majoră influenţează raporturile comerciale contractuale dintre societăţi sau o societate şi stat”.