O clujeancă fotografiază prima gură de aer a nou-născuților. Denisa Sîrb: „La nașteri, atunci sunt oamenii cu adevărat îndrăgostiți”

Denisa și soțul ei Alin fac de câțiva ani fotografii la cele mai importante momente din viața unui om. Tânăra, care în perioada liceului a dorit să se înscrie la medicină să devină ginecolog, a încercat să îmbine aceste două pasiuni. Astfel, deși în România este un subiect relativ tabu, a început să facă poze la unul dintre cele mai miraculoase momente prin care poate trece o mamă, un tată, un copil: nașterea. Însă, până a ajuns să „testeze” această parte a artei fotografice, a avut un drum destul de lung de parcurs.

„Să asist la o naștere a fost una dintre cele mai incredibile experiențe de care am avut parte. Am vrut să fac medicina și după ce am învățat doi ani, am realizat că eu nu sunt capabilă să învăț încă 11 ani, fiindcă eu voiam să ajung ginecolog. Făceam 6 ani facultatea și încă 5 ani rezidențiat. Până la urmă am terminat bussiness și am făcut școala de asistenți generaliști, dar în cele din urmă am ajuns să lucrez ca fotograf. Dar în anul III am asistat la două nașteri. Era inclus în program și a fost... incredibil. După prima naștere am fost șocată. Închideam ochii și doar la asta mă puteam gândi. Atunci am realizat ca vreau să văd acest moment cât mai des”, a povestit Denisa.

Reticență românilor

Românii sunt reticenți la foarte multe lucruri, mai ales în ceea ce privește intimitatea lor. Însă în alte țări europene fotograful începe să devină o prezență constantă în sălile de nașteri. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că acolo, una din cinci femei gravide se gândesc să apeleze la serviciile unui fotograf sau deja au semnat un contract pentru când va fi momentul. Iar o astfel de ședință în Anglia poate să ajungă până la 850 de lire (în jur de 450 de lei). Însă, la o simplă căutare pe internet, în România nu se găsește niciun fotograf care să ofere acest serviciu în pachetele lor de fotografie. Nunțile, botezurile, chiar și înmormântările există pe lista de servicii, însă când vine vorba despre nașteri, România are un gol, iar fotografii români ar trebui să fie mai inspirați de Occident.

„În străinătate se practică foarte mult să faci poze la nașteri. E la fel de important ca și cum e să ai fotograf la nuntă. La noi nu se prea practică asta. Românii nu sunt prea deschiși. Ori sunt foarte încântați de această idee, ori nu sunt interesați deloc. Nu este cale de mijloc”, a explicat tânăra.

În Cluj, acest gen de servicii încep să fie căutate

Însă în Cluj, Denisei i-a fost greu să găsească un cuplu de viitori părinți care ar fi dorit ca ea să fotografieze un moment atât de personal. Dar speranțele ei nu au fost în zadar.

„A venit la noi un cuplu care urmau să se căsătorească după ce viitoarea mireasă năștea. Și am zis că e șansa mea, așa că i-am propus o ședință foto în timpul nașterii. A fost de acord. Dar la noi se poate face doar în spitale private, iar în Cluj e destul de greu. Să fie și de acord mireasa, să fie de acord și doctorii. Într-o dimineață m-a sunat soțul ei. Îmi tremurau picioarele de emoție, că am în sfârșit șansa să fac asta. Am mers la o clinică privată. Am stat de la amiază până seara, iar tipa nu se dilata și a fost nevoie să facă cezariană. Și nu m-au lăsat să intru în sala de operație. Dar totuși aveam fotografiile dinainte și de după”, a povestit Denisa.

Fotografa a postat pozele pe blogul ei personal și și-a scris nemulțumirea în legătură cu reticența medicilor de a o lăsa în sala de operație, cu toate că pacienta și-a dat de acordul, făcând comparația cu clinicile din străinătate. La scurt timp după acele câteva rânduri scrise, Denisa a fost contactată de aceeași clinică privată și i s-a propus o colaborare. Până acum, tânăra a făcut fotografii la trei nașteri naturale și la o cezariană și, spune tânăra, părinții au înțeles cât de important este ca aceste momente să fie imortalizate.

„Dacă naști natural, durerile și emoția și tot te împiedică să îți aduci aminte nimic din ce se întâmplă. E foarte important pentru unele persoană să vadă cum au reacționat când și-au văzut copilul. Sau în cazul unei cezariene tu ești după paravan, nu îl vezi când plânge, când îl curăță. Fiindcă doar după ce îl curăță ți-l aduc. Întâlnirea cu tatăl este iar un moment important. Dar mama nu îl vede, de ce să nu se bucure de această experiență? Unii plâng, alții nu, dar majoritatea nu mai pot să scoată niciun cuvânt. Astfel ambii părinți se pot bucura împreună de ceea ce a văzut celălalt. Iar pentru copil este ca o moștenire. Este ceva extraordinar, nu este ceva rușinos”, spune tânăra.

Importanța fotografiilor în momentul nașterii

Denisa vorbește cu pasiune și cu puțină revoltă în glas despre importanța fotografiilor la nașteri. Este rezolvată că românii sunt prea retincenți când, acesta este unul dintre momentele care ar trebui cu adevărat păstrate cât mai vii.

„Mie îmi plac nunțile fiindcă oamenii sunt îndrăgostiți. Însă la nașteri... la nașteri ei sunt cu adevărat îndrăgostiți”, a concluzionat Denisa Elena Sîrb.

Odată cu propunerea de colaborare venită din partea clinicii private, Denisa a început să aibă acces la din ce în ce mai multe nașteri. Trebuie însă să fie mereu cu ochii pe telefon, în cazul în care încep contracțiile. Chiar în timp ce acorda acest interviu, aștepta dintr-o clipă în alta să fie sunat de un tată care să îi spună să își pregătească aparatul de fotografiat. Cu toate că este unul dintre cele mai intime momente din viața unei femei, Denisa spune că mamele nu se simt intimidate de prezența ei acolo, mai ales că fotografa urmărește să surprindă reacțiile, lacrimile, zâmbetele, nerăbdarea și, cel mai important, prima gură de aer. Părinții care aleg totuși să aibă un fotograf prezent în aceste momente, își doresc cu adevărat să aibă imagini cu primele clipe pe care copilul lor le petrece în această lume. Femeile vor să vadă expresia soțului lor când își văd pentru prima dată nou-născutul, iar tatăl vrea să aibă o amintire cu miracolul pe care soția lui l-a adus pe lume, o femeie simplă, dăruind lumii un nou suflet.