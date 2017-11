Drept la replică la articolul „Claudiu Salanţă, arhitectul şef al Consiliului Judeţean, urmărit penal”

Referitor la articolele de presă apărute în publicația Monitorul de Cluj din data de 20.11.2017 intitulat „Claudiu Salanţă, arhitectul şef al Consiliului Judeţean, urmărit penal" și din data de 21.11.2017 intitulat „Ultima mojicie. CJ neagă evidenţa şi ameninţă jurnaliştii cu plângeri penale." vă adresez în mod respectuos solicitarea, ca în conformitate cu principiile care garantează libertatea expresiei şi dreptul fundamental al cetățenilor de a primi informații adevărate şi opinii oneste, să asigurați rectificarea cu celeritate a titlului și articolului amintit pentru a corespunde realității și pentru a nu-mi prejudicia, mai mult decât a făcut-o până la acest moment, dreptul constituțional garantat la demnitate, onoare, viața particulară şi propria imagine.

Motivarea solicitării de rectificare este argumentată de faptul că articolul prezintă aspecte neadevărate și anume, faptul că aș fi urmărit penal în dosarul nr. 7045/P/2015 instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, aspect total fals. În nici un moment al cercetării desfășurate în cadrul dosarului amintit nu am avut nici o altă calitate decât cea de MARTOR. Mai mult decât atât, în data de 10.01.2017 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a emis Ordonanță de clasare prin care a dispus „Clasarea cauzei cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu prev. de art.297 alin. 1 C. pen., care face obiectul prezentei cauze, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală". Rezoluția dispusă de procurorul de caz a fost atacată de către R.A. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj la Prim-procuror care a respins cererea, menținând în continuare soluția de clasare a cauzei. Cu alte cuvinte niciodată în decursul cercetării efectuate nu s-a constat existența unor fapte de natură penală și drept urmare nu s-a demarat niciodată începerea urmăririi penale împotriva vreunei persoane. Decizia a fost atacată la Judecătoria Cluj, dosar nr. 6353/211/2017 care prin Hotărârea nr. 1878/2017 a admis cererea și a solicitat completarea dosarului de cercetare penală, însă acest aspect nu înseamnă sub nicio formă că s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva mea sau că s-a constat existența unor fapte de natură penală și sunt convins că motivarea hotărârii instanței o să clarifice fără echivoc acest aspect. În concluzie nu am fost și nu sunt urmărit penal ci am doar calitatea de martor în dosar.

Referitor la restul aspectelor prezentate în articol vă informez că intenționez să îmi exercit dreptul la replica în zilele ce urmează pentru a clarifica documentat cele prezentate în scopul de a prezenta informații adevărate și opinii oneste.